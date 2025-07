River vs. Platense, en vivo, por el torneo Clausura

23’PT. ¡Gol de Platense!

De un tiro libre frontal llegó un centro de Guido Mainero y un gran cabezazo cruzado de Ronaldo Martínez en el punto penal para batir a Armani. Gran gol.

22’PT. Delantera en construcción

Ian Subiabre, Maxi Salas y Facundo Colidio, ubicados de derecha a izquierda, conforman el tridente de ataque en el esquema 4-3-3 de Gallardo. Por ahora poca conexión entre ellos, pero sí se nota (desde lo defensivo) un gran sacrificio.

17’PT. Lencina, la apuesta

Una de las sorpresas de Gallardo en el arranque del campeonato fue la titularidad de Santiago Lencina, de 19 años. El volante se ganó la consideración del DT por delante de Nacho Fernández y Galoppo y los ya no tenidos en cuenta Aliendro y Lanzini.

13’PT. Primer remate de Salas

Recibió afuera del área en posición de 10 y remató al palo más lejano del arquero.

Torneo Clausura: River Plate vs. Platense Manuel Cortina - LA NACION

11’PT. Amarilla a Mainero

El volante de Platense recibió la sanción tras un golpe sobre Enzo Pérez.

8’PT. Salvó Armani

Ronaldo Martínez quiso imitar a Colidio y remató desde afuera; exigió a Armani, que mandó la pelota al córner.

6’PT. ¡Golazo de Colidio!

Facundo Colidio recibió desde la izquierda y metió un derechazo desde lejos que se clavó en el palo izquierdo de Cozzani.

¡¡¡GOLAZO TOTAL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE PLATENSE!!! pic.twitter.com/OHAPTtRRPL — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2025

4’PT. Round de estudio

Platense pretende no meterse atrás y River asumir el protagonismo del partido. Por ahora ambos entrenadores estudian las cartas presentadas por su rival.

21.02 ¡Se juega!

Ya comenzó el partido entre River y Platense

20.57 Pasillo del campeón

En un gran gesto, los jugadores de River salieron antes al campo de juego y le hicieron a sus colegas de Platense el pasillo del campeón para recibirlos. Fueron aplaudiendo a los jugadores mientras iban ingresando al césped del Monumental.

El pasillo del campeón hecho por River para reconocer a los jugadores de Platense

20.55 El regreso a Núñez

Justamente el último partido que River había disputado como local había sido ante Platense, cuartos de final del torneo Apertura. Tras el empate 1-1, el Calamar festejó por penales.

20.50 El historial

River y Platense jugaron 154 veces a lo largo del profesionalismo, y el Millonario domina el historial: ganó 96 encuentros, contra apenas 24 triunfos de Platense, mientras que 34 terminaron en empate.

20.42 Mainero: “salir de los festejos”

“Es un momento único el que estamos viviendo. Ahora con una transición lógica pero hay que salir de los festejos y tenemos que seguir demostrando”, dijo Guido Mainero, autor del gol del título para el Calamar en el Apertura, en declaraciones a TNT Sports. Y agregó: “Más allá del cambio de entrenador, se mantuvo el grupo. Eso es lo más importante. Y debemos actualizar nuestro juego para que no nos agarren la mano. River va a ser un rival difícil y va a buscar presionarnos desde el primer minuto”.

20.35 Los titulares de Platense

Los elegidos por el Kily González son: Cozzani; Saborido, Vázquez, Goñi, Salomón y Silva; Mainero, Picco y Zapiola; Ronaldo Martínez y Orsini. Todo indica que jugará con línea de cinco en un esquema 5-3-2, similar al módulo que el DT utilizaba en Unión.

20.30 Los once de River

Ya en la semana, Gallardo había probado con el siguiente equipo en un esquema 4-3-3: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz y Acuña; Santiago Lencina, Enzo Pérez y Kevin Castaño; Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Ian Subiabre.

¡Nuestros 11 para el debut en el Clausura! ⚪️🔴⚪️#VamosRiver 💪 pic.twitter.com/4yYNKyO3tV — River Plate (@RiverPlate) July 13, 2025

20.25 Salas, el pase del invierno

La gran novela del mercado de invierno en el fútbol argentino fue el pase de Maximiliano Salas, de Racing a River. El delantero terminó ejecutando la cláusula de rescisión, tasada en 8.000.000 de euros y generó mucho revuelo en el fútbol argentino.

Maxi Salas tras la firma del contrato este viernes por la tarde: el delantero se puso la camiseta número 7 Prensa River

20.15 La previa de River

El Millonario quedó eliminado del Mundial de Clubes en la etapa de grupos, tras cosechar cuatro puntos, producto de una victoria (3 a 1 vs. Urawa Red Diamonds, de Japón), un empate (0 a 0 vs. Monterrey, de México) y una derrota (2 a 0 vs. Inter de Milán). Eso aceleró cambios que tenía en mente Gallardo con respecto a futbolistas que decidió ya no utilizar y la búsqueda de refuerzos.

20.10 Cómo llega el Calamar

Platense fue el último campeón del fútbol argentino: le ganó la final a Huracán en Santiago del Estero por 1-0 y así conquistó el torneo Apertura 2025, pero sufrió algunos cambios, entre ellos los entrenadores: Cristian Kily González reemplazó a la dupla compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez. El debut no fue positivo, ya que tras empatar 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza el Calamar fue eliminado por penales en 16avos. de final de la Copa Argentina.

Ezequiel Centurión atajó dos penales en la definición por penales contra Platense, lo que contribuyó a la victoria de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

20.00 TV y cómo seguirlo

El partido será transmitido en directo por TNT Sports Premium y se podrá seguir el minuto a minuto en lanacion.com. A demás, existe la posibilidad de seguir el encuentro con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

19.45 River recibe a Platense

Bienvenidos a la cobertura del partido de River y Platense, por la primera fecha del torneo Clausura 2025. El encuentro comenzará desde las 21 en el Monumental y será dirigido por Leandro Rey Hilfer.