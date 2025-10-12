River vs. Sarmiento, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

con varias bajas por la fecha FIFA y lesionados, Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Sarmiento: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Milton Casco; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo, Thiago Acosta y Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

Facundo Sava eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a River: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Yair Arismendi, Carlos Villalba, Manuel García y Julián Contrera; Iván Morales y Lucas Pratto.