River vs. Sarmiento, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

El duelo por la 12° fecha se disputa en el Monumental

River recibe a Sarmiento en el Monumental
River recibe a Sarmiento en el Monumental

Las bajas de River

La presencia de Acosta y de otros futbolistas en la alineación inicial tienen que ver con la cantidad de bajas que tiene el equipo de Marcelo Gallardo. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña Lautaro Rivero, convocados a la selección argentina; Kevin Castaño Juan Fernando Quintero, convocado a la selección de Colombia; Matías Galarza, convocado a la selección de Paraguay; Ian Subiabre, disputando el Mundial Sub 20 con la Argentina, Juan Portillo suspendido por la expulsión frente a Rosario Central. Además, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez, recuperándose de sus lesiones.

Juan Fernando Quintero una fuerte ausencia para River
Juan Fernando Quintero una fuerte ausencia para River

Quién es Thiago Acosta

El juvenil de 20 años, nacido en el año 2005, llamó la atención del cuerpo técnico liderado pro Marcelo Gallardo a mediados de este año. Debutó entrando desde el banco de suplentes ante Atlético Tucumán, pero el joven mostró personalidad y dejó buenas sensaciones en ese estreno. Hoy lo hará por primera vez como titular.

Thiago Acosta, una de las proyecciones de River
Thiago Acosta, una de las proyecciones de River

Formaciones confirmadas

con varias bajas por la fecha FIFA y lesionados, Marcelo Gallardo dispuso la siguiente alineación para recibir a Sarmiento: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Milton Casco; Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo, Thiago Acosta y Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maximilano Salas.

Facundo Sava eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a River: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Yair Arismendi, Carlos Villalba, Manuel García y Julián Contrera; Iván Morales y Lucas Pratto.

Cómo ver online River vs. Sarmiento

El partido es transmitido por TNT Sports y también se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de River vs. Sarmiento

Comenzamos el seguimiento a uno de los encuentros más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura. El Millonario, que marcha quinto en el grupo A y que viene de caer ante Rosario Central en el último partido del campeonato, recibe al equipo juninense, que la última fecha le cayó ante Gimnasia, está afuera de la zona de clasificación, pero un triunfo lo dejaría muy cerca. El partido comienza a las 19.15 en el Monumental y el árbitro será Sebastián Zunino.

River y Sarmiento se midieron en abril de este año en Junín
River y Sarmiento se midieron en abril de este año en Junín
Por Andrés Fernández Ré
