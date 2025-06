River y el doble desafío: tener un buen debut y aprovechar lo que le queda de Mastantuono

SEATTLE (Enviado especial).- Pasaron 17 días del último partido de River, un desabrido 1-1 de local ante Universitario para terminar la etapa de grupos de la Copa Libertadores como un puntero con un andar sinuoso, aun con rumbo incierto. Inestable en lo futbolístico, discontinuo en ataque, peligrosamente vulnerable en defensa y con un medio campo al que le cuesta llevar el gobierno de los partidos. Con esos antecedentes debutará este martes en el Mundial de Clubes, ante Urawa Red Diamonds, en la apertura del Grupo E, que comparte con Monterrey (segundo rival) e Inter (cierre de la zona).

No le faltará apoyo, eso sí. Más allá de lo difícil que fue para muchos llegar a Seattle -un viaje largo y costoso, sin ruta directa desde nuestro país-, River recibió en esta ciudad un apoyo fervoroso. Lo pudo percibir en la noche previa con un banderazo en las puertas del Hotel Westin, con un aliento cálido y sostenido, con decenas de banderas, cánticos y ovaciones para Gallardo y Enzo Pérez, los más queridos por los hinchas.

Unos 500 hinchas se congregaron para recibir al plantel después del entrenamiento vespertino. Como es habitual, Gallardo fue de los que más se acercó a los simpatizantes, en un clima de fiesta en una ciudad muy tranquila, ubicada al noroeste, cerca de la costa del Pacífico y de la frontera con Canadá. El propio DT fue claro al respecto: “El sorteo no nos benefició en ese aspecto, un lugar de demasiada distancia para llegar y demasiado el esfuerzo económico para los hinchas que quieren alentar al equipo. No nos tocó una sede amena, pero los hinchas que estén presentes se van a hacer sentir, seguro”.

El apoyo de los hinchas a River

Al estado de incertidumbre con el que iba a desembarcar en el Mundial de Clubes le agregó el sismo que provocó la salida de Franco Mastantuono, que se estará despidiendo en las canchas estadounidenses antes de incorporarse a Real Madrid. Un golpe duro, que resentirá el potencial futbolístico de un equipo que venía depositando una porción importante de la creatividad ofensiva en la personalidad de un juvenil de 17 años. River, en mayor o menos medida, dependía de la zurda tan fina como agresiva del pibe de Azul.

Inclusive su influencia se proyectó por encima de las previsiones de Gallardo, que a principios de año, sin puntualizar en ningún apellido específico, decía que no era conveniente cargar sobre los juveniles el peso del equipo. Pero Mastantuono se fue haciendo imprescindible, maduró muy rápido, y provocó una estampida global con su golazo de tiro libre a Boca.

Los hinchas en Seattle se acercaron a alentar al equipo Rodrigo Nespolo

“Lamentablemente no logramos el objetivo de retener a Mastantuono hasta fin de año. Real Madrid dijo ‘es esto o nada’“, expresó un resignado Jorge Brito, presidente de River, sobre una venta por la vía de cláusula de rescisión, que le dejará a la tesorería 45 millones de euros, divididos en tres pagos (20 millones ahora, 12,5 en junio de 2026 y otros 12,5 en junio de 2027).

En un primer momento trascendió un malestar de Gallardo, que permaneció varios días alejado de los focos públicos, digiriendo este nuevo escenario, sin la perla a la que estaba puliendo con su afán didáctico y docente. Si es que lleva algún resquemor adentro, el Muñeco se encargó de camuflarlo en la conferencia de previa al debut. Con lógica de cabeza de grupo, antepuso la importancia de lo que está en juego y priorizó la salud del colectivo: “Quiero ser medido. Prefiero meterme en el plano futbolístico para que el equipo y Franco puedan vivir lo más naturalmente posible el Mundial. Ese es el enfoque que quiero, después veremos cómo continuamos. Acá nos debe movilizar lo deportivo, la exigencia del Mundial, el resto lo iremos viendo”.

Franco Mastantuono afrontará su último torneo como jugador de River antes de irse a Real Madrid Rodrigo Néspolo

Una repregunta sobre Mastantuono lo llevó a ser un poco más explícito, ya cargando las tintas en los entornos: “Franco es alguien que tiene deseos de jugar al fútbol, muestra sus ganas de jugar y expresarse en el campo de juego. No hay que desgastarse en lo que no podemos manejar. Tenemos un futbolista con ganas de jugar; si está bien, lo hará, y si no, no jugará. No es tan problemático ni difícil. Lo complejo es lo que viene de afuera. Acá adentro somos mucho más simples, no hay tanto drama. Franco está bien, acompañado, lo apoyan sus compañeros, él se siente cómodo. Mientras esté con nosotros, jugará si está bien”.

Si bien Gallardo no confirmó la alineación, se descuenta que Mastantuono será titular. Y no hay muchas dudas con respecto a los otros titulares. Se mantendrá la base que venía jugando, con una incógnita en el medio campo. Hay tres apellidos para un lugar: Nacho Fernández, que se había ganado un lugar a medida que avanzó el semestre, Galoppo o Meza.

En función de un rival que se repliega y sale en veloces transiciones, con mucho despliegue y desgaste físico, no sería extraño que el sacrificado sea Nacho Fernández (35 años) en una línea media que ya tiene la veteranía de Enzo Pérez (39).

Sebastián Driusi y Manuel Lanzini en un entrenamiento en Seattle Rodrigo Néspolo

El semestre de River fue un subibaja en cuanto al rendimiento futbolístico. Arrancó lento, pesado, con poco ingenio. Acumuló un montón de partidos sin convertir goles en los primeros tiempos y con empates insulsos. Luego despegó, entró en otra sintonía, a partir del crecimiento de Mastantuono, la aparición de la cuota goleadora de Driussi, la chispa de Colidio y un mayor ensamble colectivo, aunque manteniendo como déficit las desatenciones defensivas. Ese repunte sufrió un inesperado freno con la eliminación por penales frente a Platense, que le cortó todos los circuitos y supo desactivar a Mastantuono.

Color en Seattle: muchos 'trapos' rojos y blancos para acompañar al Millonario Rodrigo Nespolo

Gallardo, a quien se lo vio de buen ánimo y con un semblante optimista en la conferencia de prensa, estima que aprovechó las dos semanas de preparación sin competencia oficial: “Llegamos bien, me gusta cómo vi al plantel en las últimas semanas. Haber tenido tiempo desde el último partido nos hizo bien. Estamos ansiosos por debutar para demostrar lo que podemos. Me encanta sostener una idea más allá del poderío del adversario para saber nuestras posibilidades de resolverla. Nuestra propuesta es asumir el protagonismo, jugar en campo rival e intentar tener el control haciendo circular la pelota”.

Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo, en el día previo al encuentro con Urawa Red Diamonds. Rodrigo Néspolo

Ante una consulta de LA NACION, Gallardo expresó sobre el partido: “Es fundamental el debut contra Urawa, empezar con el pie derecho para marcar nuestras posibilidades a futuro. Siempre el primer partido es complicado por una cuestión de ansiedad, hay que tener el equilibrio justo para llegar bien ante un equipo que sabe replegarse y contragolpear”.

Y amplió sobre qué debería pasar para que se fuera conforme del Mundial de Clubes en cuanto a rendimiento y resultados, teniendo en cuenta que es una competencia en la que River no es favorito: “Creo que va a ser una nueva experiencia para todos los equipos porque están representados los continentes. Será una prueba para todos. Los favoritos suelen ser los más poderosos económicamente porque pueden contar con los mejores jugadores. Somos un club que exportamos a jugadores que están representando a esos equipos poderosos. Yo quiero que River juegue de la manera que lo sentimos contra cualquier clase de rival. Si podemos plasmar eso tendremos la posibilidad de ganar y marcar el camino que queremos transitar”.

De favoritos con poderío económico que se llevan la mejor materia prima, habló Gallardo. Sin nombrarlo, la alusión era para Real Madrid, inminente destino de Mastantuono.