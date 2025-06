River y un examen para saber dónde está parado: flota un clima de definición

LOS ÁNGELES.– A River le llega el momento de ir definiendo su futuro en el Grupo E del Mundial de Clubes. Después de un primer paso para valorar más por el resultado (3-1 a Urawa Red Diamonds) que por el rendimiento, en la medianoche de este sábado tendrá otro parámetro para saber dónde queda parado. Empieza a respirarse clima de definición. La exigencia aumentará, es lo que cabe esperar del partido frente a Rayados de Monterrey, desde las 22 de nuestro país, en un estadio, el Rose Bowl de Pasadena, que para el fútbol argentino no trae buenos recuerdos. Allí que quedó eliminada la selección de Alfio Basile ante Rumania en el Mundial de 1994, días después de la conmoción que había provocado el doping de Diego Maradona, detectado tras la victoria a Nigeria.

Después de nueve días en Seattle, adonde volverá para cerrar la etapa de grupos frente a Inter, de Italia, River se subió a un avión y viajó casi tres horas para bajar en el estado de California. Aquí se espera una mayor presencia de hinchas millonarios, si bien la cantidad que lo acompañó en el debut en Seattle, alrededor de 9000, no fue nada desdeñable si se tiene en cuenta la lejanía de la sede –al noroeste, a 200 kilómetros de la frontera con Canadá– y el incremento de los costos para llegar hasta allí. La filial de Los Ángeles y California organizó el viernes a la tarde un banderazo en Venice Beach.

Aun contando con un mayor apoyo desde las tribunas, es probable que River se sienta visitante por la gran colonia de mexicanos en esta ciudad, más los que se sumen en un viaje que desde Monterrey les insume alrededor de 2000 kilómetros. “La fuerza que nos da nuestra gente en las tribunas es muy importante”, expresó Domenec Torrent, entrenador de Monterrey.

Habrá que esperar hasta poco antes del comienzo del encuentro para saber si por el lesionado Sebastián Driussi ingresa Miguel Borja, su sustituto natural para el puesto, o si el entrenador se inclina por un cuarto volante de características ofensivas (Meza, Pity Martínez o Rojas), posibilidad que fue tomando forma a medida que avanzaba el viernes. Gallardo lamentó la ausencia de Driussi por el resto del Mundial.

Miguel Borja podría ser el reemplazante de Driussi

Un hueco en el ataque, justo en un momento en el que Gallardo, en una entrevista de este viernes con ESPN, reconoció que hizo un sondeo informal con Cristiano Ronaldo para interesarlo por el Mundial de Clubes, a partir de la relación de cercanía que estableció con el portugués cuando lo dirigió en un amistoso en Arabia Saudita. CR7 agradeció la propuesta, pero prefirió enfocarse en su preparación para la próxima temporada, aún sin definir si seguirá en Al Nassr.

Otra incógnita es si mantendrá a Pezzella o le devolverá la titularidad de Paulo Díaz, ya recuperado de una lesión. La zaga Pezzella-Martínez Quarta mostró dudas frente a los japoneses.

River viene de una victoria con tres goles de cabeza, vía de ataque que no es su especialidad, pero que aprovechó por los buenos centros combados de Acuña (dos asistencias). “Los primeros 30 minutos contra Urawa me gustaron. Después, nos conformamos con el control de la pelota sin agredirlo. Hoy está muy de moda defenderse y esperar el error del rival. En mi ADN futbolístico no está la actitud de salir a defenderse. Nunca escapé a la exigencia de ganar. En la disputa ante rivales de jerarquía sabés que podés ser inferior. Pero sos River, no importa a quién te enfrentés, en River hay que pensar en grande”, expresó Gallardo.

Banderazo de River en Venice Beach, este viernes

Monterrey llega tras obtener un meritorio empate frente a Inter, con un gol de cabeza de Sergio Ramos, el veterano zaguero central que está en duda contra River. “En las apuestas, todo el mundo daba por ganador a Inter. Rayados tiene algo especial en las grandes competiciones, se agranda”, manifestó Torrent, que destacó la actuación de Lucas Ocampos, que se formó en Quilmes y debutó en primera división con River.

Ramos no participó del último entrenamiento debido a unas molestias musculares. “Es un líder, acompaña y exige a sus compañeros, porque también se exige a sí mismo. Es un aporte muy valioso”, elogió Torrent al múltiple campeón con Real Madrid. En el conjunto mexicano ataja Esteban Andrada, ex arquero de Boca, que integra los mejores recuerdos del hincha de River desde la final de la Copa Libertadores en Madrid, cuando fue hasta el área de enfrente en busca del empate y del contraataque llegó el 3-1 del Pity Martínez.

Hasta hace un mes, Monterrey fue dirigido por Martín Demichelis, despedido al no conseguir la clasificación para los play-off del torneo mexicano. En su lugar designaron a Torrent, ex asistente de Pep Guardiola en Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

Ante Monterrey debutó Franco Mastantuono en un amistoso en el ciclo de Demichelis. El juvenil de 17 años disputa sus últimos partidos en River antes de incorporarse a Real Madrid. Gallardo trata de ser diplomático porque prioriza un clima de tranquilidad durante el Mundial, pero de alguna manera va filtrando frases que evidencian su malestar. “Nosotros habíamos proyectado el año con Mastantuono, pero claramente ahora hay que reacomodarse. Estamos hablando de un chico que está en pleno proceso de crecimiento. Todavía tiene que ir adquiriendo los conceptos de juego. Con 17 años es difícil saber todo. Desde Europa vieron que tiene un talento especial y está por encima de la media. Cada vez se van más precoces. Con Julián (Álvarez) tuvimos más tiempo para formarlo”.

Gallardo también comentó que ahora no tiene jugadores para el juego de presión que fue la característica de su River entre 2015 Y 2018. El equipo se ajusta al diseño que él eligió. En dos mercados de pases contrató 12 refuerzos. Aceptó la vuelta de Enzo Pérez, con casi 40 años. Le hizo un lugar a Nacho Fernández cuando el equipo no encontraba la brújula en el medio. Castaño es de ida y vuelta, pero no apunta a convertirse en líder futbolístico. River no es un equipo “insoportable” para los rivales por intensidad. La idea de Gallardo se refleja de manera difuminada en la cancha. Y el Mundial de Clubes empezará a reclamarle para qué está.