Riyadh Season – PSG: de aquella gresca entre Galtier y Marcelo Gallardo a la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un duelo “no tan” amistoso

Christophe Galtier es el entrenador que dejó Niza el año pasado para asumir en Paris Saint-Germain en reemplazo del argentino Mauricio Pochettino para conducir a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Marcelo Gallardo es el DT que cerró su espléndido ciclo en River al finalizar la temporada pasada y volverá a dirigir este jueves, a las 14 (hora argentina), a un combinado de jugadores de los equipos saudíes Al Hilal y Al Nassr, entre ellos el portugués Cristiano Ronaldo, frente al conjunto parisino. Un partido de historias cruzadas que incluye una entre los preparadores, partícipes de una gresca en los tiempos en los que el Muñeco era futbolista.

El encuentro amistoso forma parte del lanzamiento de una nueva edición del Riyadh Season, un evento que cada año junta a las principales figuras de los dos clubes más populares de Arabia Saudita, y Gallardo fue el invitado elegido para estar en el banco de suplentes del anfitrión, a semanas de la llegada de CR7, tras desvincularse del Manchester United. Uno de los condimentos extra es que el otro convocado es el PSG, el campeón de la Liga de Francia que tiene a varias de las grandes estrellas del mundo. Y el cruce acapara miradas por lo que suceda adentro y afuera del campo en el estadio King Fahd de Riyadh.

Por lo pronto, este martes se produjo el primer encuentro entre el “Muñeco” y Cristiano Ronaldo. Gallardo llegó ayer a Riad junto con su cuerpo técnico y fue recibido por Al-Sheikh, ministro saudita y dueño del club Almería de La Liga española. El DT argentino fue elegido por la organización de la Riyadh Season Cup para conducir al combinado saudita, que tiene al crack portugués como figura principal. La imagen posteada por el empresario Turki Al-Sheikh pronto se hizo viral en redes. El entrenador más ganador en la historia de River también se reencontró con Gonzalo “Pity” Martínez.

Marcelo Gallardo vuelve a dirigir: se hará cargo de un equipo que tendrá a Cristiano Ronaldo

Antes de ser entrenador, Galtier fue ayudante de campo en algunos clubes, entre ellos el Olympique de Marsella. Y el temperamento que se le adjudica tiene reconocidos algunos capítulos previos de aquellos tiempos. Uno de ellos con Gallardo, en abril de 2000, con la liga francesa llegando a su fin y el Olympique buscando salvarse del descenso, lo que sucedería por diferencia de gol, mientras se consagraba el Mónaco, con “Napoleón” y David Trezeguet en el plantel, entre otros.

Aquella noche, cuando se jugaba el primer tiempo entre esos equipos y Marsella estaba en ventaja por 1-0 se armó un tumulto luego de la expulsión del español Iván de la Peña. Entre tantos empujones, al Muñeco lo tomaron del cuello y luego llegó a sentir un golpe por la espalda del defensor rival Patrick Blondeau, mientras que su compañero Fabien Barthez –arquero campeón del mundo con Francia en 1998– cruzaba casi todo el campo para tranquilizarlo. Las cosas no quedaron ahí.

Ya camino a los vestuarios, Galtier tuvo un cruce feroz con el exDT de River y eso le costó una suspensión de seis meses. “Gallardo me insultó y me pegó. Lo mío fue un reflejo de autodefensa”, se justificó Christophe. El entonces número 10 terminó esa noche en el hospital Princess Grace por lesiones en la ingle, el estómago, la nariz y el rostro, debido a los golpes que recibió de varios rivales. “Me dieron en la cara, en la panza, en la espalda. A las tres de la mañana aún estaba en el hospital”, recuerda el Muñeco en el libro “Gallardo Monumental”. Cayó al suelo y varios lo patearon, según registros del cuarto árbitro de ese encuentro.

Marcello Gallardo y David Trezeguet festejan un gol de Mónaco, en la Liga de Francia. LIONEL CIRONNEAU - AP

“Terminó el primer tiempo... y nos fuimos metiendo en el túnel. Y ahí vino la emboscada. En la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada... yo fui uno de los últimos en meterme y sentí un ruido, como si se cerrara algo, y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel... Adentro estaba Galtier esperándome”, asegura Gallardo.

Y continúa el recuerdo: “Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el bol..., me lo saqué, y cuando me lo saco veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre mi cuello, vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar sin parar... No sé, habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”. Días después, con el informe de lo sucedido, lo sancionaron por una fecha.

El partido de la pelea entre Gallardo y Galtier, en Marsella-Mónaco

Ahora, acompañado por los profesores físicos Pablo Dolce y César Zinelli, el argentino recibió flores de parte de la organización a su llegada a Arabia y dirigió el entrenamiento del martes. Casi 23 años después, será todo más amigable, si no quedaron rencores entre ellos. Y la ocasión festiva es el contexto ideal para un reencuentro, ya con las miradas puestas mucho más en los protagonistas que estarán en el campo. Gallardo no sólo dirigirá a Ronaldo y a Salem Al-Dawsari, el árabe que marcó el gol de la derrota de la selección argentina en el debut en el Mundial Qatar 2022, sino que volverá a tener entre sus opciones a un viejo conocido, Gonzalo “Pity” Martínez, que es compañero de Cristiano y estuvo en River bajo su conducción al obtener la Copa Libertadores 2018. Con el club de Núñez hay otro nexo: Ramón Díaz es el DT del Al Hilal, el otro conjunto que cede sus figuras.

Paris Saint Germain no llega en un buen momento al PSG Qatar Tour 2023, una agenda que por séptima vez cumple con sus patrocinadores. Acaba de perder por 1-0 con Rennes por la Liga, donde igual se mantiene como puntero, y antes del viaje Galtier les dejó un mensaje a sus dirigidos. “Hay que entender que el Mundial ya terminó. Tenemos diez días para trabajar y dos equipos que nos siguen muy de cerca (Lens y Olympique de Marsella). Debemos encontrar el estilo otra vez”, manifestó, como si no fuera a tomarse tan descontracturado lo que viene.

Christophe Galtier hoy dirige al PSG y a Lionel Messi; como ayudante de campo, tuvo un fuerte cruce con Marcelo Gallardo. BERTRAND GUAY - AFP

En ese contexto, que incluirá partidos en la tierra donde Messi levantó la Copa del Mundo hace un mes, un oasis para el público será volver a ver a Leo frente a Ronaldo, que coincidieron en un campo de juego por última vez el 8 de diciembre de 2020, cuando Juventus goleó por 3-0 a Barcelona con dos festejos del luso.

El rosarino y el portugués fueron rivales hasta aquí en 36 ocasiones: 18 por la Liga de España, 6 por la Champions League, 5 por la Copa del Rey, 5 por la Supercopa de España y 2 por amistosos con los seleccionados. “Con Cristiano hemos mantenido una competencia durante años dentro del mismo campeonato. Ha sido maravilloso y nos ha servido a los dos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras, pero sin estar necesariamente pendiente”, dijo Messi hace un tiempo. “Siempre he tenido una relación muy cordial con él. Compartimos 12 o 13 años de entregas de premios y nunca lo vi como un rival. Siempre intenta hacer lo mejor para su equipo, como yo. Siempre me he llevado bien con él”, sostiene CR7.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la última vez que coincidieron en un campo de juego, en 2021, en un Juventus-Barcelona por la Champions League. Josep Lago - AFP

Durante Qatar 2022 fueron parte de una publicidad junto a un tablero de ajedrez, pero no se vieron. Las imágenes, según reveló el propio Ronaldo, fueron montadas luego de fotografiarse en diferentes momentos. “Ojalá sea yo quien le dé jaque mate a Messi. Sería lindo”, se esperanzó por entonces la flamante estrella del Al Nassr. No llegaron a cruzarse en el camino que no completó Portugal, eliminado por Marruecos en cuartos de final, y que consagró a la Argentina. Esta vez, la máquina competitiva puede quedar de lado y todos disfrutar del amistoso.