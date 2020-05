Francia 1998: Holanda definió el partido tras un pelotazo que Ayala no pudo controlar Crédito: Captura TV

Del palo al cabezazo y a la derrota: van 1 a 1 en la soleada tarde de Marsella entre Argentina y Holanda del Mundial de 1998 . Los naranjas dominan y someten a una selección que apuesta al contraataque. En una salida rápida, Verón asiste a Batistuta, que recibe el balón y remata un bombazo que retumba en el segundo palo de Van der Sar. Al rato, Holanda se queda con un jugador menos por la expulsión de Numan. Argentina se anima y comienza a atacar vía Ortega, quien amaga por adentro y sale por afuera ante el defensor Stam. En el contacto, cae. El árbitro mexicano Arturo Carter no sanciona penal. El arquero holandés sale a recriminarle al argentino una supuesta simulación y el delantero responde con un cabezazo en su rostro. La tarjeta roja aparece a tres minutos del final. El equipo queda aturdido.

Faltando un minuto , el pelotazo desde más de 50 metros de Frank de Boer encuentra a Dennis Bergkamp en carrera ante la marca de Roberto Ayala y define magistralmente con tres dedos. En poco tiempo el equipo estuvo cerca de vencer y terminó cayendo. "El error no está en el área, el error está en no leer un pelotazo como de 40 metros", explicó "El Ratón", en una entrevista en De fútbol se habla así, en DirecTV. Fue autocrítico tras el partido, se lamentó meses después ( "Seguí la trayectoria de la pelota y no me preocupé en el posible receptor" ) y vuelve a marcar detalles 22 años más tarde .

"El error no está en el área, el error está en no leer un pelotazo como de 40 metros, yo estaba mal perfilado en esa jugada, y como líbero la podría haber rechazado con la cabeza o con el pie y tirarla al lateral, y sin embargo me sorprendió. Estaba mal parado, mal perfilado", dijo, y el video se viralizó rápidamente. La nostalgia ante una jugada que marcó a la selección en el Mundial de Francia 1998 hizo lo suyo y las palabras de Ayala, reconociendo su error, completaron el combo para la repercusión en redes.

Ayala inició su carrera en Ferro (1991-1993), pera después seguir por River (1994-1995), Napoli (1995-1998), Milan (1998-2000), Valencia (2000-2007), Villarreal (2007), Zaragoza (2007-2009) y Racing (2010). Tras el Mundial de Francia, "El Ratón" se mudó de Napoli a Milan y la bienvenida del DT Alberto Zaccheroni tuvo estrecha relación con el error cometido ante la Naranja en los cuartos de final de la Copa del Mundo: lo primer que hizo fue mostrarle el video del gol de Bergkamp.