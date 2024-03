Escuchar

El exfutbolista brasileño Robinho, condenado a 9 años de prisión por una violación grupal cometida en Italia en 2013, aseguró que su castigo es consecuencia directa de “ser negro” y acusó de racista al sistema judicial italiano. Y agregó: “Si mi juicio fuera para un italiano blanco, sería diferente. Sin dudas. Con la cantidad de pruebas que tengo no sería condenado”.

El futbolista, de 40 años, le dio una extensa entrevista a TV Record, en donde asegura que tiene pruebas suficientes para demostrar su inocencia y que todas fueron ignoradas, incluso después del juicio, por la justicia italiana. “Sólo jugué cuatro años en Italia y estoy cansado de ver historias de racismo. Desafortunadamente, esto continúa hasta el día de hoy. Fue en 2013, estamos en 2024. Los mismos que no hacen nada con este tipo de actos (racismo) son los mismos que me condenaron”, denunció.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Robinho ressalta que o exame de DNA realizado na vítima deu negativo para a genética do jogador, mas mesmo assim ele foi condenado pelo crime



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/o89asluHjz — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) March 17, 2024

Su versión de los hechos

En relación a la denuncia por violación grupal por la que el exdelantero de Real Madrid fue condenado, Robinho admitió haber tenido una breve relación con la víctima la noche del delito. El futbolista quiso dejar en claro que que la relación fue consentida y que en las pruebas policiales no lograron detectar su ADN (habría usado preservativo).

“Tuvimos una relación superficial y rápida. Intercambiamos besos, aparte de eso, y me fui a casa. Había otras personas en el lugar. Cuando vi que ella quería seguir con otros chicos, me fui para casa”, explicó el ex del Santos. Y agregó: “Fue consensuado. Nunca lo negué. Podría haberlo negado, porque mi ADN no está ahí. Pero no soy un mentiroso”, insistió.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: Robinho alega ter evidências que comprovam sua inocência sobre o caso de estupro coletivo



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/ra0MOMGpTv — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) March 17, 2024

Audios escandalosos

Más allá de esta postura de Robinho clamando inocencia, hace tres años GloboEsporte filtró las conversaciones que los implicados habían tenido sobre los hechos y que corroboraron la versión que dio la víctima. En uno, el exfutbolista le dice al músico Jairo Chagas, que actuó esa noche en ese boliche y estaba preocupado por el avance de la causa: “Me río porque no me importa nada. La mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó”.

En otra conversación, Robinho admite que el grupo estaba propasándose con la mujer. “Eran cinco encima de ella” y reconoce que vio a algunos de sus amigos cuando mantenían relaciones sexuales con ella. También en uno de estos fragmentos reconoce que intentó penetrarla, y agrega: “Estaba borracha y le puse el pene dentro de su boca. Eso no es violación”.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: advogado da jovem albanesa rebate os argumentos de Robinho



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/ahLdZsrk3A — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) March 17, 2024

Los audios de la Policía lo contradicen

Si bien Robinho asegura ahora que la víctima no estaba alcoholizada la noche de la violación, en su declaración se contradice con las grabaciones realizadas por la policía italiana, en la que que el ex del Real Madrid dijo que “la mujer estaba completamente borracha”. Al respecto, el brasileño justificó: “Estaban fuera de contexto, con gente que me perseguía. Digo muchas cosas controvertidas, pero el contexto del audio es exactamente ese”.

Mientras espera una visita ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil para juzgar la solicitud del gobierno italiano para que el exjugador cumpla su condena en territorio brasileño, el delantero se ilusiona con un cambio de rumbo en su caso: “Yo no soy ese monstruo”.

“Espero que en Brasil pueda tener una voz que no tuve en el extranjero. Usted quiere mostrar sus pruebas, y no entiendo por qué, pruebas que son tan relevantes para cualquiera, para ellos (la Justicia italiana) no lo eran. Todos los que juzgan, podrán ver mis pruebas. Yo no soy ese monstruo. Durante 10 años dejé de ser una persona y me convertí en otra”, dijo.

Robinho jugaba en Milan cuando protagonizó la violación por la que fue castigado con 9 años de prisión en Italia

Lo concreto es que la justicia brasileña examinará este miércoles si Robinho debe o no cumplir su condena por violación en Brasil, donde el juicio contra Dani Alves suscitó críticas por el silencio de los popes del fútbol en casos de violencia contra las mujeres.

Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con sede en Brasilia, evaluarán el pedido de la justicia italiana de homologar una sentencia de nueve años de prisión impuesta al exatacante en Milán en 2017 y ratificada en última instancia en Roma en 2022.

La decisión de los jueces, que puede ser alcanzada este mismo miércoles, puede sentar precedente en un país que prohíbe la extradición de sus ciudadanos, algo que para muchos es sinónimo de impunidad. Pero puede aplazarse si algún letrado pide más tiempo para analizar el sumario.

En caso de un fallo en su contra, el exjugador de 40 años seguramente no sería detenido de inmediato porque aún le restan recursos, incluso ante la Corte Suprema, explicó a la AFP el abogado penalista Leonardo Pantaleao.

Robson de Souza, más conocido como Robinho, está en libertad a pesar de que fue condenado en última instancia por violar en grupo a una joven albanesa que celebraba su cumpleaños 23 en una discoteca de Milán en 2013. Entonces jugaba para el AC Milan. El exfutbolista de la selección verdemarela y del Real Madrid, entre otros clubes, estaba en su país cuando el tribunal italiano dictó la sentencia definitiva. Siempre ha defendido su inocencia.

El presidente brasileño Lula Da Silva clamó por que Robinho cumpla su condena en su país PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Caso inédito”

Ante la imposibilidad de recibirlo en extradición, la justicia de Italia expidió una orden de captura internacional y pidió en febrero del año pasado el traslado de la ejecución de la pena en Brasil aprovechando una ley brasileña de 2017 que lo posibilita. El exdelantero tuvo que entregar su pasaporte en medio del proceso.

Según la denuncia, Robinho y cinco compatriotas -otro de ellos, Ricardo Falco, también condenado y solicitado por Italia- hicieron que la víctima bebiera “hasta el punto de dejarla inconsciente e incapaz de resistirse”. Luego sostuvieron “relaciones sexuales varias veces seguidas” con ella. El STJ, guardián de la interpretación uniforme de las leyes federales, debe analizar si la solicitud cumple los requisitos legales, sin juzgar el caso de nuevo ni entrar en el fondo.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió que Robinho “cumpla” la sentencia en suelo brasileño. Según medios, la tendencia es que los magistrados aprueben la petición de Italia. “La homologación no es común, porque la ley que lo permite es relativamente reciente. Sería un caso inédito en Brasil”, afirmó el abogado Pantaleao.

Si los magistrados rechazan la demanda, el exjugador seguirá en libertad, pero puede ser capturado si sale del país debido a que la condena y orden de captura italianas siguen vigentes, agregó.

Robinho jugó cuatro años en Real Madrid, pero su salida fue escandalosa AP

Final abrupto de su carrera

Al despuntar a principio de siglo en el Santos de Sao Paulo, equipo que Pelé hizo famoso, Robinho fue considerado el sustituto ideal de la exitosa generación de Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho Gaúcho. Aunque defendió grandes equipos de Europa y ganó con la Canarinha dos Copas Confederaciones (2005, 2009) y una Copa América (2007), su talento fue intermitente.

En 2009 fue detenido brevemente en Inglaterra por una presunta agresión sexual contra una joven, pero quedó libre de cargos tras la investigación. Su regreso al Peixe en 2020 causó escozor en sectores de Brasil. La presión de hinchas, patrocinadores y medios provocó el rompimiento del contrato y el fin abrupto de su carrera.

Silencios y retractación

Una situación muy similar se vivió luego de la condena en febrero contra el lateral Dani Alves, de 40 años, a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona.

Ni la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ni los clubes ni sus excompañeros en la selección se pronunciaron. El exseleccionador brasileño Tite lo hizo, para asegurar que no podía “emitir un juicio sin tener todos los hechos y la información veraz” sobre el caso.

“Es una decepción tras otra”, escribió la columnista Milly Lacombe en el portal UOL ante la declaración de Tite. “Esperemos a ver si al menos un futbolista hace una declaración decente sobre este episodio de terror violento en el que se ha visto implicado uno de ellos”.

Días después, el ahora DT del Flamengo tuvo que pedir disculpas, subrayando que Alves fue “juzgado” y “condenado”.

LA NACION