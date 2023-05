Polémica por la estatua de Gallardo: “Si al uno por ciento de los socios de River no le gustó, la vamos a modificar”

escuchar

En medio de la polémica que causó la escultura de Marcelo Gallardo por de la desproporción de sus genitales, el responsable de impulsar la creación de la estatua homenaje, Carlos Trillo, explicó que “se quiso remarcar un atributo”, pero que “si al uno por ciento de los socios de River no le gustó, la vamos a modificar”.

La escultura, realizada por la artista Mercedes Savall, se presentó este 27 de mayo como parte de los festejos por el 112 aniversario de la institución de Núñez. El objetivo fue homenajear al director técnico más ganador de toda la historia de River con un total de 14 títulos en su gestión.

La obra representa a Gallardo con los brazos en alto sosteniendo una copa. No obstante, lo que dio de qué hablar es el tamaño de sus genitales.

“Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente [Carlos] Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, dijo hoy la artista a LA NACION.

Por su parte, Trillo fue consultado sobre la polémica originada y dijo a TN: “Tuvo una repercusión que nunca imaginé que iba a ir para ese lado. Estamos en el siglo XXI, no en la Inquisición”.

Luego, explicó cómo es que se dio la decisión de remarcar los genitales de Gallardo: “La escultura se hace con bloques gigantescos de telgopor, eso se va serruchando y esa parte en un momento quedó más grande. La artista me preguntó si lo dejaba así, y yo le dije ´que quede así´. Yo lo hubiese hecho más grande todavía y no me pareció una cargada”.

Por otra parte, advirtió: “Es una repercusión que no me gusta. Pero esto no es el David de Miguel Ángel, es una estatua del fútbol de un técnico de River y no tiene detalles como el David que se ven las uñas, las venas. Esto es rústico. Las proporciones no son las mismas, incluso la mano es más grande porque se necesitaba mayor superficie para sostener esa copa que también es grande”.

Atento a las críticas recibidas, Trillo dijo que podría modificarse la escultura ya que la intención es “que quede para toda la vida”.

“A la gente le diría que esto es arte. Pero yo quiero que esto le guste a todos. Si al uno por ciento de los hinchas de River no le gustó, si se puede corregir que se corrija”.

Para finalizar, explicó: “No fue de cargada, fue hecho con pasión y amor. Si el foco [de atención] es el estemos hablando de esto hoy, no fue para el lado que los hinchas de River queríamos. Es un atributo que uno resalta de Marcelo [Gallardo], pero si no gustó se puede corregir”.

