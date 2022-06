Rodrigo Aliendro: de repartir pizza para llegar a fin de mes a que los clubes grandes se peleen por él

Cada vez que se abre el libro de pases algún futbolista toma, involuntariamente, el rol protagónico de la novela del mercado. Así como en enero fue Facundo Farías y en años anteriores el hashtag #CavaniABoca, en este caso esa persona es Rodrigo Aliendro. El mediocampista quedará libre de Colón el próximo 30 de junio y son varios los equipos que merodean a su alrededor, en busca de seducirlo e incorporarlo a su plantel a costo cero.

Se dijo que estaba todo acordado con Independiente. También de habló de un supuesto interés de Vélez. Incluso, el hecho de que comparte representante con Juan Román Riquelme hizo que algunos lo asociaran con Boca. Y finalmente, el último capítulo (al menos hasta ahora): que Marcelo Gallardo se comunicó con el volante de 31 años y lo terminó convenciendo para sumarlo a River.

Sobre estos últimos rumores, Eduardo Domínguez, DT del Rojo, se refirió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Independiente sobre Estudiantes en Avellaneda. “Obviamente es un gran jugador. Entonces, no me llamaría la atención si el entrenador de River se fijara en él, como el entrenador de Boca, que no sé si es del gusto suyo. No me voy a meter y pensar en si lo llamó o no otro entrenador... Nosotros tenemos que trabajar por y para Independiente. No me voy a poner a investigar si realmente lo llamó o no y si hablara con Rodrigo, no le voy a preguntar ‘¿Te llamó?’. Yo qué sé. Es tema de él y de los otros clubes”, consideró el entrenador de Independiente.

Luego, amplió su punto de vista: “Nosotros nos tenemos que preocupar, priorizar, focalizar y mejorar por todo este tema. porque si seguimos de la misma forma, estamos parados en el mismo lugar y eso quiere decir que no estamos avanzando, y nosotros debemos avanzar. La decisión la toma el jugador. Él en ningún momento me dio la palabra, pero le entusiasma y gusta nuestro proyecto. Queda libre de Colón, quiere cambiar y queremos contar con él. Nosotros podemos hacer hasta cierto punto. Él tiene que estar tranquilo para decidir. No me interesa o importa si River llamó a Aliendro. Cada uno labura para su club”.

Rodrigo Aliendro festeja tras abrir el marcador en la final ante Racing, el viernes 4 de junio de 2021, en San Juan. Esa noche, Colón se consagró campeón por primera vez en su historia

Independiente depende de que le ingrese dinero de un grupo inversor, ya que al futbolista le prometieron pagarle una parte del contrato al contado, pero la realidad es que no hay efectivo en la entidad que preside Hugo Moyano. Se trata de SkyBridge Capital, una empresa de inversión global con sede en la ciudad de Nueva York. Como ese desembolso nunca llegó, desde el entorno del jugador le ofrecieron a Aliendro a River.

Esa propuesta se dio en un contexto muy especial. Primero porque sería una inversión bajísima (llegaría como agente libre). Pero por sobre todas las cosas al club de Núñez le resolvería el reemplazo de Enzo Fernández, un futbolista que tiene un futuro europeo cercano. De hecho, podría haber novedades al respecto en los próximos días, debido a que por estos días el director deportivo de Benfica está llegando al país a negociar ls transferencia del volante de 21 años.

Aliendro tuvo una gran performance en Atlético Tucumán.

De la C a la A

Rodrigo Aliendro comenzó su carrera futbolística en Chacarita, en 2011. Su debut se dio en un 1 a 1 con San Lorenzo. En la temporada 2013/2014 jugó a préstamo en Ituzaingó, en la cuarta categoría del fútbol argentino. Por esas épocas, como el salario de un jugador de Primera C no era suficiente para subsistir, trabajó como delivery de una pizzería.

En enero de 2016 dejó Chaca y se incorporó a Atlético Tucumán. Por su característico bajo perfil no hizo el ruido mediático que hubiera merecido. Pero en el Decano lo recuerdan con enorme cariño. Allí tuvo grandes actuaciones, entre las que se destaca un gol a Junior de Barranquilla que sirvió para abrir el marcador de una serie clasificatoria a la fase de grupos. En la Copa Argentina de ese mismo año anotó otro gol importante ante Independiente. Atlético dio vuelta ese juego de cuartos de final y meses más tarde fue subcampeón del torneo.

Rodrigo Aliendro como jugador del Club Atlético Ituzaingó Prensa Club Atlético Ituzaingó

En junio de 2019 se incorporó a Colón, donde automáticamente fue titular. Fue clave en el equipo que se proclamó subcampeón de la Copa Sudamericana 2019, aunque una lesión le impidió jugar la final contra Independiente del Valle. Dos años más tarde fue parte del plantel Sabalero que hizo historia, al ganar su primer título en la Copa de la Liga. Aliendro marcó el primer gol en el categórico 3 a 0 a Racing que definió el torneo.

El próximo paso en su carrera estará ligado a un club de los denominados grandes. A su edad, cuando lo lógico es que el mejor momento haya pasado, en su caso la expectativa se renueva. O, mejor dicho, aumenta.