Rodrigo De Paul no jugará contra Uruguay, pero estará listo para el clásico con Brasil

MONTEVIDEO, Uruguay.– La Argentina visitará este viernes a Uruguay en la 13ª jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En la antesala de una doble ventana efervescente, Lionel Scaloni afronta el desafío con múltiples ausencias. Primero se supo que Lionel Messi no está en su mejor versión física. Horas después surgió la baja de Lautaro Martínez. Y ahora aparece en la misma nómina Rodrigo De Paul, que se perderá el clásico con la Celeste. Seguramente llegará en condiciones al próximo compromiso, del martes próximo frente a Brasil en el Monumental, aunque lo hará con lo justo.

Nada grave sucede con el mediocampista de Atlético de Madrid. Venía entrenándose normalmente en Ezeiza e incluso lo hizo este jueves hasta que sintió una molestia muscular, muy leve. No actuará este viernes porque el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo a algo peor que lo que tiene. Y además, es uno de los ocho jugadores que están al límite en cuanto a amonestaciones: una tarjeta amarilla lo excluiría del clásico con Brasil. Si se tratara de una final, De Paul jugaría en el Centenario. No lo es.

Sin el ex volante de Racing, Argentina presentaría un 4-5-1 como dispositivo táctico en Montevideo. El mediocampo y el ataque serán lo afectado por la baja del motor del equipo. Giuliano Simeone se desempeñaría por la banda derecha, como cubriendo las funciones de 8 y 7; Nicolás González haría lo propio por la izquierda; Alexis Mac Allister y Enzo Fernández quedarían en el centro, y Thiago Almada o Leandro Paredes será el volante más dedicado al armado. Arriba, por supuesto, estará Julián Álvarez.

La ausencia de De Paul ante Uruguay puede abrirle un lugar a Thiago Almada, que en caso de jugar será el principal armador de ataques. Rodrigo Nespolo

A pesar de la indisponibilidad de tres de sus mayores figuras el seleccionado visitante seguirá poseyendo alto potencial, por la categoría de los suplentes. No por nada el clásico rioplatense se trata del mejor partido que puede ofrecer en la actualidad el fútbol sudamericano: se citan el segundo y el primero de la tabla de posiciones rumbo a Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa es el escolta, con 20 puntos, debido a cinco triunfos, cinco igualdades y dos derrotas, y está muy cerca de obtener el pase a la cita mundial. De hecho, puede lograrlo en esta ventana de encuentros –luego visitará a Bolivia–, tras una Copa América 2024 agridulce por la eliminación en una semifinal contra Colombia y el contrapunto público entre Luis Suárez y Bielsa.

Sin bajas de peso en la Celeste, sobresalen en la nómina Federico Valverde (Real Madrid), Ronaldo Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Manuel Ugarte (Manchester United), Nicolás De la Cruz (Flamengo) y Darwin Núñez (Liverpool). Además, hay actores del pasado y el presente del fútbol argentino, como Nahitan Nández, Marcelo Saracchi y el arquero Santiago Mele.

Rodrigo De Paul, en Ezeiza, en la última práctica; todo iba bien para el volante de Atlético de Madrid, hasta que sintió algo muy leve; al pausarse este viernes, estará disponible el martes frente a Brasil. Rodrigo Nespolo

Por su parte, el campeón del mundo lidera la tabla cómodo, con 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y tres caídas. Más allá del resultado que obtenga en Montevideo, seguirá en lo más alto y en el siguiente encuentro, en Buenos Aires, podrá asegurarse el pase a la Copa del Mundo.

Pero le faltan Messi y Martínez. El capitán fue marginado por una afectación en el aductor izquierdo y el ‘Toro’ sufrió una “lesión muscular en isquiotibiales del miembro inferior izquierdo”, según informó AFA. Otros intérpretes que no están, por molestias, son Giovani Lo Celso, Paulo Dybala –será intervenido quirúrgicamente– y Gonzalo Montiel. Tampoco está Lisandro Martínez, que se encuentra en proceso de recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

En ese contexto, lo único que parece claro en la alineación que dispondrá Scaloni es la defensa. En el arco estará Emiliano Martínez, y apenas por delante de él actuarán Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El resto, lo dicho: cinco mediocampistas y un delantero, en principio.

Por cierto, y esperablemente por cómo es él, De Paul no se tomó a la tremenda su ausencia frente a Uruguay: se lo vio sonreír ampliamente en la escalerilla rumbo al avión que lo trabajo a esta ciudad.

Leandro Contento Por