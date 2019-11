Rodrygo, el brasileño de 18 años que deslumbra en Real Madrid Fuente: Reuters

Rodrygo Goes brindó una auténtica exhibición en apenas 45 minutos, durante la goleada del Real Madrid por 6-0 sobre Galatasaray, este último miércoles en la Champions League. El brasileño hizo un triplete en la victoria que dejó al conjunto merengue a un paso de obtener la clasificación a octavos de final, después de haber tenido un muy mal comienzo en el Grupo A.

Ahora, el equipo que dirige Zinedine Zidane quedó segundo con 7 puntos, detrás de PSG (12, clasificado) y por delante Brujas (2) y su vencido de hoy (1). Pero en Madrid están deslumbrados con Rodrygo, proveniente del Santos y cuyo pase se cerró en cerca de 45 millones de euros en junio de este año.

Rodrygo tiene 18 años y nació en Osasco, en el estado de San Pablo. Ante los turcos festejó por triplicado a los 7, 14 y 92 minutos. ¿Quién es este chico que genera tanta ilusión? El portal de El Confidencial trazó un perfil del jugador, en el que abunda en su intimidad .

La nota de El Confidencial:

"La ventaja de Rodrygo Goes en el Real Madrid es que tiene un padre (Eric Batista) y una madre (Denise) que enseñan al hijo bajo el principio de la gratitud. En el club destacan del Rodrygo persona a un chico sencillo, trabajador, alegre y respetuoso. Bien educado por un padre que realizó toda su carrera futbolística en Brasil y una madre que habla de la importancia de tener un buen comportamiento. Así es más fácil llevarte bien con los nuevos compañeros y el entrenador.

Rodrygo entra al vestuario del Real Madrid y ve a Eden Hazard, al que durante un tiempo llevaba en el teléfono móvil como fondo de pantalla. Se junta con Marcelo, al que considera un ídolo, o le habla a Sergio Ramos de lo impresionado que está de su trayectoria. 'Yo quiero hacer historia en el Real Madrid', repite Rodrygo, con esa facilidad que tiene para comunicarse en un perfecto castellano. Este miércoles dio su primer paso con sus tres goles en Champions ante el Galatasaray".

"Rodrygo tiene 18 años y cada vez que tiene la oportunidad de jugar, la aprovecha. Cumple ofensivamente y defensivamente. Trabaja y hace bien muchas cosas. Hay que estar tranquilos y no meterle presión. Ha tenido oportunidad de jugar y lo ha hecho bien. Está metido, está contento y su juego desprende alegría" (Zinedine Zidane)

"El padre y el hijo son inseparables. Están prácticamente todo el día juntos: van juntos a los entrenamientos y comparten horas y horas frente a una pantalla viendo partidos de fútbol brasileño, español y de los mejores equipos de Europa. En su casa, se respira un ambiente futbolero. Largas charlas, análisis de futbolistas, tácticas y partidos. Eric confiesa estar orgulloso y tener 'envidia' de que su hijo haya podido dar el salto a Europa. Era su sueño, pero se quedó en Brasil.

Cuando su representante, Nick Arcuri, le comentó el interés del Real Madrid y el del Liverpool, no hubo debate. El Santos y el Real Madrid son los equipos de la infancia de Rodrygo. Cristiano Ronaldo era el jugador que más le impresionaba. Rodrygo se emociona cuando habla del portugués y se ve en el equipo y en el vestuario donde estuvo siete años el actual futbolista de la Juventus. Hoy admira a Benzema, con el que formó ataque en Estambul junto a Hazard. Dos de sus referentes".

"Lo veo muy centrado para tener 18 años. Su carácter y como juega, escuchando qué tiene que hacer y nos ha ayudado los últimos partidos, no sólo metiendo tres goles. Está bien porque tenemos otra opción para marcar goles y ojalá siga así" (Tony Kroos)

"Es una familia religiosa. Rodrygo tiene una hermana pequeña y su adaptación a España está siendo fácil. Como le dice la madre: tiene que dar gracias a Dios por todo lo que está viviendo y la suerte de que un gran club le haya dado la oportunidad. Entenderse con Rodrygo es sencillo. Es receptivo a los consejos, tiene las ideas claras y pone todo para trabajar. Le ayuda un buen entorno. El padre está encima de los asuntos que se refieren a su formación deportiva y adaptación al club. Es el que asesora y lo orienta para que asimile cada uno de los entrenamientos y su aprendizaje. El padre y el hijo pueden estar hablando de fútbol sin límite de tiempo, viendo vídeos en YouTube de jugadas y acciones de otros futbolistas contrastados. Y en ratos de tiempo libre, jugar a los videojuegos (el padre todavía no ha cumplido los 40...).

"Tuvo un partido fantástico y esperemos que el sábado lo tenga también y que nos de la victoria. Nosotros desde dentro tenemos que arroparle y hacerle sentir importante, pero también que mantenga los pies en el suelo. Es un chico increíble con un potencial maravilloso; a mantenerle a gusto para que siga así" (Carvajal)

La otra ventaja que le hace ganar terreno en lo deportivo es que Zinédine Zidane está con ganas de convertirse en su padrino futbolístico. Le pone empeño y cuenta con la ayuda de Raúl González cuando a Rodrygo le tocaba jugar con el Castilla (hace unas semanas ya dijeron a Rodrygo que se olvidara de ir al equipo 'B'). Zidane y Raúl hablan mucho de la evolución y los progresos del joven brasileño. Hay unanimidad. Definen a un futbolista que elige bien y marca las diferencias con los controles y un buen golpeo de la pelota. Calidad, talento y una buena cabeza para adaptarse a las necesidades de un equipo. Los informes son excelentes".

"La impresión de Zidane es que es una esponja y hay que aprovechar las facilidades que da para comprometerle en tareas de equipo. La charla que tuvo antes de jugar su primera partido de Champions en Estambul, contra el Galatasaray, la enfocó en trabajar la presión y soltarse con el balón.

Rodrygo tiene ilusionados a Florentino Pérez y a los aficionados. Para Zidane, se trata de un talento que hay que pulir, pero al que ve más formado (futbolística y personalmente) que su compatriota Vinícius. El entrenador francés llevaba observando una evolución en los entrenamientos que le llevó a tomar una decisión con riesgos. Rodrygo debutó como titular en una noche de Champions traicionera. En su debut como titular en Europa, el Real Madrid jugaba en Estambul en una situación de extrema presión para el entrenador y los jugadores. Zidane eligió a Rodrygo por la facilidad que tiene para tomar buenas elecciones e interpretar el juego de transiciones. No se lo dijo hasta antes del partido y la decisión provocó que otros más veteranos se llevaran una decepción. En especial James. Afectado por verse adelantado por el joven Rodrygo en un partido clave para Zidane y en el que no estaba su principal competidor: Gareth Bale".

Brazos abiertos para Rodrygo en su noche consagratoria en la Champions

Hoy por hoy, el fichaje que provoca más ilusión en el Real Madrid es Rodrygo. Resulta extraño, cuando el refuerzo estrella es Eden Hazard y hay otras incorporaciones que han costado más dinero y le superan en experiencia. Caso Militao (50 millones de euros) y Mendy (48 millones). Rodrygo despierta más expectación que Luka Jovic (costó 60 millones de euros). No es una cuestión de medir el nivel de rendimiento por el precio (el desembolso por Rodrygo es de 45 millones) cuando quedan toda la temporada por delante y muchos años de contrato. Lo que hoy parece que no funciona mañana puede dar un giro. De lo que no hay dudas es de que el joven brasileño (18 años) lleva en España cuatro meses y en las pocas apariciones que ha tenido en el primer equipo consigue provocar una sensación de esperanza".