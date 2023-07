Romelu Lukaku, el ex socio de Lautaro Martínez al que nadie quiere: Chelsea quiere venderlo e Inter iba a repatriarlo pero lo rechazó porque negociaba con Juventus

escuchar

Hace dos años, Romelu Lukaku era uno de los delanteros más letales y codiciados de Europa. Durante la temporada 2020/21 formó una dupla letal junto a Lautaro Martínez en un Inter que volvió a coronarse en la Serie A luego de once años, y tras nueve conquistas consecutivas de Juventus. Y el belga fue una de las figuras excluyentes del equipo dirigido por Antonio Conte, con 24 goles en una campaña de ensueño, lo cual motivó una venta de 112 millones de euros para su regreso a Chelsea. Pero en 2023 queda muy poco de aquellos buenos tiempos, y hoy Lukaku quedó completamente enemistado con ambos clubes y también con Juventus, al que aspiraba llegar en este mercado, en medio de fuertes encontronazos con sus hinchas.

El comienzo de la rispidez se remonta a aquel retorno del delantero a Chelsea, equipo al que había arribado por primera vez en 2011, pero en el que había jugado tan sólo 10 partidos en tres años. Su reincorporación a mediados de 2021 al conjunto al que entonces dirigía Thomas Tuchel era vista como la última pieza del rompecabezas para que los Blues, que recientemente se habían hecho con la Champions League, volvieran a conquistar la Premier League, que se les negaba desde hacía cinco temporadas. Comenzó con un brillante desempeño ante Arsenal, al que le hizo un doblete, pero su influencia y sus minutos se reducirían con el paso de las fechas, hasta que en noviembre de ese año explicó los motivos en una entrevista incendiaria con Sky Italia.

Tras un buen inicio en el regreso a Chelsea, Lukaku declaró públicamente que quería volver a Inter y torció la relación con su DT, Thomas Tuchel.

En aquella conversación, Lukaku reveló fuertes desacuerdos con la forma de hacer jugar de Tuchel, que disponía que el atacante se plantara en el área para ganar pelotas aéreas, y expresó un problema mucho mayor: jamás había querido abandonar Inter. El cuadro italiano había sido forzado a venderlo por el tamaño de la oferta del club londinense y por su precaria situación económica, pero a apenas cuatro meses de su vuelta a Chelsea, el belga no sólo prometió que regresaría a Inter antes de terminar su carrera, sino que además le envió un “mensaje” a Lautaro Martínez, su viejo socio de ataque, para pedirle que lo “esperara” en Milán, en vez de presionar al argentino para que emigrara a Inglaterra.

Como era de prever, aquellas súplicas no cayeron nada bien en los hinchas ni en los compañeros de Lukaku, que a pesar de que se disculpó públicamente y lamentó el timing de la transmisión de aquella entrevista, nunca volvió a encontrar un espacio en el equipo. La abultada cifra pagada por él y su floja temporada, que se cerró con ocho tantos, hicieron muy complicado encontrar un comprador para el delantero, que insistió en su deseo de volver a vestir la camiseta nerazzurra y, finalmente, consiguió que Chelsea lo prestara de nuevo a Inter, por un año. Así se reunió nuevamente con Lautaro.

Romelu Lukaku tuvo un muy mal Mundial Qatar 2022, en el que un conflictuado Bélgica quedó eliminado en la primera rueda. CHANDAN KHANNA - AFP

No obstante, el Inter al que volvió Lukaku fue muy diferente al que dejó. Martínez seguía en un alto nivel, pero el belga encontró competencia muy difícil con Edin Dzeko, que lo había reemplazado. Su velocidad y la efectividad de aquella primera etapa ya no estaban, y, como si fuera poco, vivió un Mundial de Qatar como para el olvido, con una eliminación en la etapa de grupos en un conflictuado seleccionado de Bélgica. En ese curso anotó apenas 14 goles en todas las competencias, y su actuación en la final de la Champions League que Inter perdió a manos de Manchester City fue motivo de burlas y memes en las redes sociales.

La temporada 2022/23 de Lukaku

A pesar de ello, el club milanés tenía intenciones de mantenerlo en el plantel, y en el actual mercado de pases estaba cerca de llegar a un acuerdo con Chelsea para repatriarlo de forma permanente. Pero cuando llegó el momento de negociar con el jugador y su representante, ninguno de ellos respondía a los llamados de Inter. Poco después, llegó una noticia inimaginable para los dirigentes e hinchas nerazzurri: Lukaku estaba negociando una posible llegada a Juventus. La respuesta de Internazionale fue tajante, y el club resolvió abandonar las negociaciones porque interpretó que lo de Lukaku era un acto de traición.

Al portazo final lo dieron los propios hinchas interistas. En aquella entrevista de 2021 con Sky Italia, Lukaku había asegurado que “nunca, nunca, nunca” iba a aceptar una oferta de Juventus ni de Milan, los máximos rivales del club donde jugó en su mejor forma. Eso recordaron los habitués de la Curva Nord, el sector que ocupan los ultras, cuando enviaron un comunicado brutal para el delantero: “Aquellos que te traicionaron volverán a hacerlo, porque vos nos traicionaste. Te defendimos cuando la hinchada del equipo que te busca se burlaba de vos, y ahora nos pagás con una puñalada”, dice el mensaje, publicado en historias de Instagram.

"Adiós, infame": el condenatorio mensaje de los ultras de Inter a Lukaku, que estaba negociando un posible pase a Juventus. Captura Instagram

Las palabras más fuertes quedaron para el final: “Besaste este escudo, que vale más para nosotros que nuestras vidas. Y ahora, como un mercenario vil y barato, estás vendiéndote al mejor postor. Antes de ser campeón hay que ser hombre. Y vos no lo sos”, acusaron los hinchas, que resumieron sus sentimientos con un remate letal: “Adiós, infame”.

Con sus relaciones con Inter y Chelsea prácticamente arruinadas, no es certero el destino de Romelu Lukaku. Juventus no considera prioritaria su llegada, que depende de una eventual salida de Dusan Vlahovic, y simpatizantes de la Vecchia Signora se reunieron en las afueras del centro médico del club para repudiar la posible incorporación del belga. Todo lo cual deja al delantero en una situación sumamente incómoda: no lo quiere su actual club (Chelsea), ni aquél en el que más destacó (Inter), ni aquél en el que tenía pensado seguir su carrera (Juventus). A sus 30 años y contratado hasta 2026 en Inglaterra, el goleador tendría una chance. Lejos de allí: Al-Hilal, de Arabia Saudita, presiona para seducirlo a medida que se le cierran las puertas en Europa. ¿Aceptará Lukaku?

