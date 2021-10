Ronald Koeman, contra las cuerdas en Barcelona: “Con la bolsa de dinero tendría a Messi todavía aquí”

Ronald Koeman sabe que su futuro como entrenador del Barcelona tiene un gran signo de pregunta. Más allá de las limitaciones económicas en el armado del plantel y de la salida de Lionel Messi, el jugador franquicia, rumbo a PSG, el equipo no arranca. Encadena dos derrotas consecutivas en Champions League (Bayern y Benfica), el gran objetivo del club. Y LaLiga tampoco es un camino de rosas. En la antesala del partido de este sábado a las 16 ante el campeón doméstico, Atlético de Madrid, el entrenador neerlandés se refirió a su futuro y a La Pulga: “Con la bolsa de dinero tendría a Messi todavía aquí”.

“Tengo orejas tengo ojos y yo sigo igual. Ya sé que se filtran muchas cosas. A mí, una vez más, no me han dicho nada”, apuntó el DT en relación a los rumores sobre su salida y la lista de candidatos a sucederlo, que incluye a los españoles Roberto Martínez (DT de Bélgica), Xavi Hernández (entrenador de Al-Sadd, de Qatar), el italiano Andrea Pirlo (sin club, tras dejar Juventus) y hasta el argentino Marcelo Gallardo, DT de River.

En su comparecencia ante los medios, Koeman pasó al ataque. Se mostró enojado como pocas veces, y hasta cansado del trato que recibe por parte de la prensa. “Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene ningún sentido. La gente que sabe puede analizarlo. Hemos asumido cambios en el club. Esto es para ustedes, habrá gente que piense que es una falta de respeto, Pero eso no es para hoy. Un día me gustaría hablar de todo lo que pienso. Eso sí es verdad ”, apuntó el entrenador blaugrana.

Koeman tiró la pelota afuera cuando le preguntaron por su relación con Joan Laporta, el presidente de la institución. “Me he enterado que estuvo el presidente aquí pero yo estaba preparando el entrenamiento”, dijo el DT. Y añadió, casi a modo de justificación sobre el errático presente del equipo: “Yo no soy el más importante. Todo el mundo sabe que estoy aquí por amor al club. Llegué en una situación muy complicada”.

Los convocados para jugar con el Atlético de Diego Simeone

Al ser consultado sobre si algún otro colega suyo podría hacer jugar mejor al equipo, Koeman se explayó: “No sé que haría otro entrenador, ¿También tengo que hablar de otro entrenador? La plantilla dentro de tres meses será la misma. Se habla mucho del sistema pero el sistema se hace en función de los jugadores que tenemos. Y no tenemos extremos con uno contra uno y por eso pongo laterales. Con la bolsa de dinero yo tendría a Messi todavía aquí. Es preparar el partido con lo que hay. Si se recupera gente podremos tener la plantilla más fuerte Y los jóvenes se merecen mas oportunidades”. Barcelona, cuyo eslogan supo ser “más que un club”, ahora debe arreglarse “con lo que hay”. Los tiempos cambiaron.

Simeone: “Koeman ha demostrado mucha personalidad”

Diego Simeone, entrenador argentino de Atlético de Madrid, también habló en las horas previas al partido con Barcelona. En este sentido, elogió al entrenador neerlandés del equipo catalán: “Koeman estará en una situación incómoda y, del lado nuestro de los entrenadores, los que somos colegas lo respetamos como entrenador. Ha demostrado mucha personalidad y le deseo lo mejor como colega. ¿Equipo en transición? Estamos muy ocupados en nosotros como para estarlo de lo que pueda suceder a otro equipo ”.

📡🎥 #ATMFLASH



🎙 ¡Escuchamos, 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼, las palabras de @Simeone en la sala de prensa del Wanda @Metropolitano! 👇 https://t.co/Pbv5EqkvhH — Atlético de Madrid (@Atleti) October 1, 2021