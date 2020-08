Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Fernando Bustamante

19 de agosto de 2020

Ya es oficial: Ronald Koeman, de 57 años, es el nuevo entrenador del Barcelona después de que esta mañana los abogados del técnico y los de la entidad catalana redactaron los contratos. De esta manera, el holandés y ex jugador del club firma por dos temporadas, hasta el 30 de junio del 2022.

Koeman acaba de desvincularse de la Federación Holandesa, con la que tenía contrato también hasta 2022. Para desatar el acuerdo, el Barça tuvo que pagar una indemnización de unos cinco millones de euros. En ese sentido, el técnico decidió sacrificar parte de su salario para ayudar al club liderado por Lionel Messi a afrontar ese pago.

Así, Koeman cumple uno de los sueños de su vida: entrenar al equipo en el que triunfó como jugador a las órdenes de Johan Cruyff y en el que tocó la gloria al conseguir en la final de Wembley 92 el gol decisivo para que el Barça alzase su primera Champions League. Un tanto en la prórroga que rompió la maldición del club en la máxima competición europea.

Koeman tiene una dilatada experiencia como entrenador, ya que aparte de ser seleccionador holandés ha dirigido a Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton y Everton

El perfil de Koeman

En situación de emergencia, con todas las alarmas sonando, Barcelona recurre a la vía holandesa. Una corriente futbolística a la que le debe mucho, casi todo: identidad de juego, escuela, protagonismo ofensivo, promoción de futbolistas, ambición, títulos. Fue así desde Rinus Michels, pasando por Johan Cruyff, Louis Van Gaal y Frank Rijkaard, hasta llegar ahora a Ronald Koeman, que a los 57 años aceptó tomar este hierro caliente. "Lo elegimos por su experiencia, por su filosofía y porque conoce al club", justificó el presidente Josep María Bartomeu.

Carles Rexach, decisivo para que Barcelona inscribiera a Lionel Messi cuando llegó con 13 años, vio pasar a todos los entrenadores holandeses. "No se ponen nerviosos y tienen una gran fortaleza psicológica", los describió. Y agregó específicamente sobre Koeman: "Como jugador era la extensión del entrenador en la cancha. Dominaba la situación y tenía carisma".

Barcelona no solo acude a la solución holandesa, sino también a un protagonista entrañable de su historia, alguien que tiene un lugar destacado en la galería de los inolvidables. Cuando se despidió a mediados de 1995, después de seis años como zaguero central, período en el que conquistó cuatro ligas de España y le dio la primera Champions League a Barcelona con un tiro libre en Wembley ante Sampdoria, Koeman dejó un deseo que repitió dos veces: "Me gustaría algún día volver al Barça porque quiero seguir vinculado al fútbol como entrenador".

Como director técnico se empezó a formar al lado de Louis Van Gaal, del que fue ayudante en Barcelona a fines del siglo pasado. Un aprendizaje que pronto lo decidió a abrir su propio camino como primer responsable de un equipo, del Vitesse, en el 2000. Desde ahí, una carrera de quince años en diez equipos, incluido el seleccionado holandés, para desembarcar en un destino que siempre figuró entre sus deseos.

Koeman le dio el sí al segundo llamado de Barcelona en ocho meses. En enero había declinado cortésmente ser el reemplazante de Ernesto Valverde porque estaba planificando la participación en la Eurocopa con Holanda. La pandemia hizo saltar todos por los aires y ahora no dejó pasar la oportunidad. Asume en un Barcelona que agudizó la crisis que ya se insinuaba hace ocho meses.

Hubo otro intento fallido de Barcelona por contratarlo. Fue en 2003, cuando finalmente asumió su compatriota Rijkaard. Joan Laporta había ganado la presidencia y atendió la recomendación que Cruyff le hizo de Koeman. "Me preguntaron si tenía interés en dirigir al equipo. Claro que sí, les respondí, pero tengo un año más de contrato con Ajax, y no creo que me dejen salir gratis. No quisieron poner plata y no pasó nada", recordó Koeman hace varios años.

Ahora sí Barcelona estuvo dispuesto a pagar un resarcimiento de entre cuatro y cinco millones de euros para que la Federación de Holanda lo libere. Koeman-Barcelona era un matrimonio que en algún momento se iba a dar, solo faltaba ponerle fecha. Es el momento.

"Soy holandés: para defenderme, mejor primero ataco. Vengo de una cultura futbolística que no entiende el juego sin un campo abierto y la llegada por las bandas", declaró hace años, a modo de credo futbolístico.

Más acá en el tiempo, en abril, entrevistado por radio Catalunya, definió al Barcelona de Guardiola como el "mejor de la historia del club". Pep es el eslabón catalán en la escuela holandesa, alguien que se crio en la cultura del Dream Team de Cruyff, a quien Koeman definió como "un Dios" para el barcelonismo y el técnico que más lo marcó con su filosofía futbolística.