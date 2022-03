Ronald Koeman rompió el silencio y habló de la salida de Lionel Messi de Barcelona

Fue un proceso demasiado intenso y con resultados demoledores. El ciclo de Ronald Koeman como entrenador de Barcelona quedará marcado a fuego por resultados poco favorables, por la salida de jugadores como Luis Suárez y por el cambio de era en el club catalán por el adiós de Lionel Messi. Tras cuatro meses del final del mandato del entrenador neerlandés, en una entrevista con el periódico Algemeen Dagblad, Koeman aceptó contar parte de la intimidad de lo que fue el final del vínculo con el rosarino y cómo fue su relación con Joan Laporta.

Koeman, de 59 años, confesó que su paso por Barcelona fue su momento más complejo como entrenador y que la salida de algunos futbolistas tuvieron que ver con la presión de los dirigentes: “Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego, cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros (en referencia al desembarco de Ferran Torres) poco después de dejar ir a Lionel Messi, entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”.

Ronald Koeman aseguró que el presidente de Barcelona, Joan Laporta, no lo quería CRISTINA QUICLER - AFP

Lejos de tratar de ser políticamente correcto, Koeman aceptó que su relación con Laporta no era para nada buena: “Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”.

Incluso, el entrenador neerlandés reveló una charla en la que deja muy mal parado a Laporta respecto a la contratación de Xavi como DT de Barcelona: “Me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia. Pero necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse”.

De las palabras de Koeman se desprende muy fastidio y dolor por una proceso que no funcionó. Incluso, cuando le consultaron sobre cómo se siente después de la experiencia en el club catalán, su respuesta no dejó ninguna duda: “No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada”.