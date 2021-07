Rosario Central - Deportivo Táchira: horario y TV del partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Rosario Central recibe este jueves a Deportivo Táchira de Venezuela, tras el empate 2-2 en la ida, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se juega desde las 21.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk y el VAR a cargo del paraguayo Esteban Aquino. Televisa la señal de cable ESPN.

Central contará con la vuelta del enganche y capitán Emiliano Vecchio, quien no jugó el partido de ida por un desgarro en el isquiotibial izquierdo, pero no tendrá al delantero Marco Ruben, quien dio positivo de Covid-19 y se suma a la ausencia del arquero Jorge Broun, quien no jugó el partido de ida por idéntico motivo.

En el equipo que dirige Cristian “Kily” González, el juvenil delantero mexicano Luca Martínez Dupuy reemplazará a Ruben, mientras que el arquero Juan Pablo Romero seguirá en el primer equipo. En tanto, el delantero Lucas Gamba, quien sufrió una lesión muscular en el músculo sóleo, sería reemplazado por el juvenil atacante Alan Marinelli. El lateral derecho Damián Martínez cumplió la fecha de suspensión y puede volver al equipo en lugar de Fernando Torrent, mientras Vecchio ingresará por Francesco Lo Celso.

Central viene de empatar 2-2 con Táchira en Venezuela, en un partido en el que el local igualó en el cuarto minuto de descuento con un cabezazo de Douglar Angarita. Por su parte, Táchira no contará mañana con el lesionado volante central Maurice Cova y en su lugar jugaría Francisco Flores o Michael Covea, ausentes por suspensión en el partido de ida.

Posibles formaciones

Juan Pablo Romero; Fernando Torrent o Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli o Lucas Gamba y Luca Martínez Dupuy. Cristian González. Deportivo Táchira: Cristopher Varela; Nelson Hernández, Pablo Camacho, Lucas Trejo y José Luis Granados; Yerson Chacón, Francisco Flores o Michael Covea, David Salzman y Edgar Pérez Greco; Lucas Gómez o Anthony Uribe y Freddy Góndola. DT: Juan Domingo Tolisano.

