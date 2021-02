El cruce entre Emiliano Vecchio, de Rosario Central, y el árbitro Andrés Merlos Crédito: Captura

Resultó una situación incómoda y generó reacciones en las redes sociales. El cruce entre el jugador de Rosario Central, Emiliano Vecchio y el árbitro Andrés Merlos, quedó en el centro de la escena, ya que el futbolista se molestó por una sanción, fue amonestado y en medio de los cruces verbales lanzó una frase desafortunada por la que después tuvo que pedir disculpas: "Tengo 20 palos verdes en el banco".

El partido entre Rosario Central y Argentinos Junios estaba 0-0, sin demasiadas emociones, hasta que se dio este intercambio entre Merlos y Vecchio. El árbitro le sacó una tarjeta amarilla al futbolista de 32 años, que se molestó porque no le sancionaron una falta a favor, tras dejar al arquero de Argentinos, Lucas Chávez.

Las cámaras tomaron la discusión entre ambos y hasta se alcanzó a ver que tuvo que intervenir el arquero de Rosario Central, "Fatura" Broun, que a los gritos le decía a su compañero: "Emiliano, ey, no te podemos perder, déjate de romper las pelotas". Ante esta situación, es que Merlos se acercó al guardavallas y le explicó por qué lo había amonestado: "Fatura, con todo respeto, vos sabes que te banco. Tengo 30 palos verdes, me dijo", a lo que Vecchio desde atrás, le respondió: "Tengo 20".

Tras el partido se supo que Vecchio en el entretiempo del partido se acercó a Merlos y le pidió disculpas por lo que dijo: "Me da mucha vergüenza, la gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No soy de enojarme mucho. Tal vez yo me acerqué, se lo dije cerca. El anteriormente me había dicho varias cosas para que yo llegue a ese punto también, él tienen un trato muy especial con los jugadores. Yo no soy de hacer esas cosas, no soy de enojarme", expresó Vecchio en TyC Sports.

Rosario Central-Emiliano Vecchio-Andrés Merlos-20 palos verdes Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Y después explicó que no es cierto que tiene ese cantidad de dinero, sino que fue una frase en medio de una discusión: "Primero que es mentira, obviamente (acerca del dinero que dijo tener). Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras. Imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo. Hay cosas que para mí quedan dentro de la cancha. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche. Me dijo algunas cosas, yo le respondí", explicó Vecchio.

El volante de Central, de 32 años, realizó las inferiores en el Rosario emigró a Europa tras haber jugado apenas un puñado de partidos en el Canalla y en pasó por Fuenlabrada y Rayo Majadahonda del ascenso español. Después regresó a Sudamérica y jugó en Gremio Barueri de Brasil, Defensores de Belgrano, Unión Española de Chile, Colo-Colo y Santos. Incluso, tuvo un paso por Qatar S.C.

La frase "tengo 20 palos" inmediatamente generó la reacción de los hinchas que se burlaron de Vecchio con una ola de memes, y hasta en sus datos que aparecen en Wikipedia modificaron sus apodos: "Soros" y "Mr. 20 palos verdes", son algunos de los que aparecieron en las últimas horas.

