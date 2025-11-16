En qué canal pasan Central Córdoba vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025 hoy

Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield se enfrentan este domingo desde las 20.15 en el estadio Alfredo Terrera con arbitraje de Andrés Merlos en uno de los cuatro partidos de la última fecha que se juegan en simultáneo para definir el grupo A del Torneo Clausura 2025. Los otros son Newell’s vs. Racing; Boca vs. Tigre; y Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors. Hay dos duelos que fueron dispuestos este lunes a las 17 y son Barracas Central vs. Huracán y Belgrano vs. Unión de Santa Fe.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Central Córdoba vs. Banfield

El Ferroviario ya está clasificado a octavos de final y apunta a terminar lo más arriba posible. Actualmente, marcha tercero en la tabla de posiciones con 23 puntos producto de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas y puede terminar entre el primer y sépimo lugar de acuerdo a su resultado y el de sus rivales. Las opciones son múltiples. Si mira hacia adelante, con un triunfo por más de ocho goles, quedará como líder siempre que Boca pierda ante el Matador. A su vez, en caso de igualar y que el Tatengue pierda por al menos dos goles, puede terminar segundo. Lo mismo ocurrirá si sonríe y Unión no derrota a Belgrano.

El Taladro, por su parte, marcha noveno con 20 unidades gracias a seis alegrías, dos pardas y siete caídas y necesita ganar para meterse en los playoffs. Si lo hace, avanza porque los dos equipos que están delante suyo, que son el Pincha y el Bicho con 21 unidades, se enfrentan entre sí. Con un empate o una derrota, se queda afuera y cierra su temporada.

Banfield necesita ganar para clasificar a octavos de final del Torneo Clausura 2025 Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Posibles formaciones

Central Córdoba: Álan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galvan, Braian Cufre; Matías Perello, Iván Gomez, Matías Vera, José Florentin; Leo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Álan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galvan, Braian Cufre; Matías Perello, Iván Gomez, Matías Vera, José Florentin; Leo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe. Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Gonzalo Ríos, Santiago Esquivel, Ignacio Abraham; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.37 contra 3.71 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.91.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con victoria de Banfield 3 a 1 en el estadio Florencio Sola gracias a un doblete de Martín Río y otro tanto de Gastón Arturia. Gastón Verón anotó para el perdedor.