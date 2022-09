Rosario Central - Platense: empataron 1 a 1, en un partido con quejas contra Carlos Tevez, un gol anulado por VAR y una expulsión

Rosario Central y Platense empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito, en un partido caliente válido por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina. Y, tras el partido, Carlos Tevez puso en duda su continuidad no sólo para 2023, sino también para la próxima fecha. ¿El motivo? Las elecciones que habrá en el club rosarino el 18 de diciembre próximo. “¿Con quién tengo que hablar para armar el equipo del próximo torneo? Si las elecciones son el 18 de diciembre. Oficialismo y oposición, júntense para el bien de Central. ¿Si no, con quién hablo? Me voy a juntar con mis seres queridos para tomar una decisión”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

Tevez firmó un contrato hasta diciembre de 2023, pero tras el partido de este domingo no garantizó que dirija el próximo viernes ante Racing. “Voy a pensar si estaré el viernes en cancha de Racing”, dijo. Y agregó: “No se puede esperar hasta el 18 de diciembre para ver quien agarra el club”.

Carlos Tevez durante el partido que disputaron Rosario Central y Platense Juán José García - fotoBAIRES

Platense gritó primero de pelota parada, a los 14 minutos, gracias al tanto de Ramiro González Hernández, que tomó un rebote propio y terminó venciendo al arquero Broun. Llamó la atención que el futbolista no sólo no gritara el gol, sino que además le pidiera disculpas a la tribuna local. Se supo que Ramiro González Hernández es hincha de Central, aunque nunca se puso la camiseta canalla.

Durante el partido, Tevez también vivió un momento de tensión. Cuando se jugaban 33 minutos y el Calamar ya ganaba por 1 a 0 al defensor Gastón Suso le cayó un proyectil desde la tribuna popular local y el banco saltó en protesta por el incidente.

Se picó el partido en Rosario. A Suso le cayó un proyectil y el banco saltó en protesta por el incidente y porque Rosario Central, por orden de Tévez, no devolvió la pelota en una jugada anterior.



➡ Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QjYbwS pic.twitter.com/HTqOpW4ygz — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2022

Pero además, el clima levantó temperatura porque Rosario Central, por orden de Carlos Tevez, decidió no devolverle la pelota a su rival en una jugada anterior, y los jugadores visitantes se lo reclamaron. Se armó un tumulto y tuvo que separar el árbitro Silvio Trucco. Fue una brecha del encuentro en la cual se habían caído tres futbolistas del Calamar seguido y el arquero Ledesma había sacado la pelota de la cancha en un saque de arco. “No quieren jugar”, se quejó Tevez con el cuarto árbitro. Y por eso sintió que su equipo no debía devolver la pelota.

El primer tiempo tuvo emociones varias, porque además del tanto de Platense tuvo un tiro en el travesaño por lado, el conjunto de Carlos Tevez había logrado vencer la resistencia del arquero Marcos Ledesma con un tanto de Alejo Véliz a los 44 minutos, pero el VAR lo anuló por una particularidad: en el tiro libre previo, Jhonatan Candia se resbaló e impactó la pelota con las dos piernas al mismo tiempo.

#LigaProfesional ¡No vale el gol de Central! Por el doble toque de Candia, el tanto de Véliz fue anulado y Platense sigue 1-0.



➡ Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/8PhO2JaLuE pic.twitter.com/dd6HxrPvXQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 25, 2022

En el complemento, Rosario Central llegó al empate a los 7 por intermedio de Facundo Buonanotte, con un toque sutil de zurda ante la salida del arquero Ledesma. El equipo local merecía llegar al empate por empuje y situaciones de riesgo generadas.

La expulsión de Carlos Villalba, por doble amonestación, complicó el panorama para Platense a los 20 minutos del segundo tiempo. Rosario Central nunca claudicó en la búsqueda del gol de la victoria, aunque hubo veces que le faltó claridad tuvo actitud para intentar llevarse por delante a su adversario. Pero el conjunto de Vicente López resistió los embates del local y se llevó un punto en suelo rosarino.

Lo mejor del partido

Con este resultado, Rosario Central acumula 25 puntos en lo que va del certamen, al tiempo que Platense suma 30 unidades hasta el momento en la competencia. Pero el foco seguía puesto en un Tevez en llamas, que puso en duda su continuidad.

Las elecciones lo ponen nervioso: “No escuché a ninguno hablar de fútbol, ni al oficialismo ni a la oposición. Quiero que se pongan de acuerdo y hagan un proyecto para el club, porque mientras tanto pueden echarme la culpa pero los que ponen la cara son los chicos. La están pagando los pibes”. Habrá que ver si en los próximos días el DT logra la unidad política de Rosario Central o si pega el portazo.