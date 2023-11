escuchar

PT, 1m: Ya se juega en Arroyito

Luego de superar unos inconvenientes en su intercomunicador, Nicolás Ramírez da la orden y Rosario Central y River ya juegan en Arroyito un partido trascendental para el futuro de ambos.

18.28 Los equipos ya están en la cancha

En medio de un marco espectacular y en un estadio repleto, los veintidós protagonistas del partido se saludan y posan para los fotógrafos. Culmina la previa y queda todo listo para el comienzo del encuentro. Dirige Nicolás Ramírez y Mauro Vigliano está en el VAR.

18.00 Russo también definió a los once de Central

Miguel Ángel Russo, entrenador canalla, también tiene todo resuelto de cara al partido que comenzará a las 18.30 en el Gigante de Arroyito. En el último partido como local, Rosario Central tendrá una modificación con respecto al encuentro con Barracas Central: Agustín Toledo ingresará en el mediocampo en lugar de Fabricio Oviedo. Así, Central irá con Jorge Broun: Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Tomás O’Connor; Agustín Toledo, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Tobías Cervera.

17.55 River, con equipo confirmado

Martín Demichelis, entrenador millonario, confirmó a los once futbolistas que arrancarán el partido con Rosario Central. Lo más saliente es que Santiago Simón ocupará el lateral derecho, mientras que Milton Casco estará en la banda izquierda. Así, River formará con Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Salomón Rondón.

Nuestro equipo para esta tarde vs. Rosario Central ✅💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/S6Zo37WIsk — River Plate (@RiverPlate) November 11, 2023

17.25 Un triunfo clasifica a River a cuartos de final

El equipo millonario, que flaqueó cada vez que jugó fuera del estadio Monumental, precisa una victoria a orillas del río Paraná para asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el segundo torneo de la temporada. La historia reciente no lo acompaña: en los últimos 20 años, apenas se impuso una vez en el Gigante de Arroyito. Fue en 2020, y gracias a los goles del paraguayo Robert Rojas (hoy en Tigre) y de Damián Pérez, en contra (2-0).

17.15 El probable equipo de Rosario Central

Miguel Ángel Russo, entrenador canalla, intentará terminar el año con una victoria ante River en el último partido con su gente. Con Jorge Broun en el arco y Ariel Cervera como referencia ofensiva, este es la probable formación titular: Jorge Broun; Facundo Agüero, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Tomás O´Connor; Fabricio Oviedo, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; y Ariel Cervera.

17.00 River busca un triunfo en Rosario

River juega desde las 18.30 en el Gigante de Arroyito contra Rosario Central, por la penúltima fecha de la Copa de la Liga. No la tendrá fácil: el local hace ¡27 fechas! que no pierde ante su gente. Para encontrar una derrota en su feudo hay que remontarse hasta el 22 de agosto de 2022, cuando Banfield lo venció por 1-0. Tiene un invicto aún mayor al del Manchester City de Pep Guardiola, que hace 26 partidos que no pierde en el Etihad Stadium. Para este encuentro, River anuncia el regreso del uruguayo Nicolás De la Cruz a la titularidad, y se mantiene la duda con respecto a ambos laterales. El 9 sería el venezolano Salomón Rondón.