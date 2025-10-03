Rosario Central vs. River Plate, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y River Plate se enfrentan este domingo, por la fecha 11 del Grupo B del Torneo Clausura 2025, en la Cuna de la Bandera de la Argentina, y le dan forma a uno de los encuentros más atractivos que ofrece la jornada. El partido entre el Canalla y el Millonario se disputa desde las 21.15 en el Gigante de Arroyito. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Este mano a mano es uno de los platos fuertes de la jornada, ya que ambos son de los mejores en el ámbito local, bien posicionados en el actual Clausura, pero también en la Tabla Anual que otorga clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana. Además, el partido tendrá el condimento especial de tener en cancha a cuatro campeones del mundo con la selección argentina en Qatar 2022: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Franco Armani por el lado de River y Angel Di María por el de Rosario Central.

River jugó y ganó este jueves en la cancha de Central; este domingo jugará de nuevo allí Marcelo Manera - LA NACION

El Canalla está quinto en la zona B con 15 puntos, producto de tres victorias y seis derrotas. En la última jornada derrotó a Gimnasia de La Plata por 3 a 0 como visitante por los goles de Alejo Véliz, Enzo Giménez y Di María.

El Millonario, por su parte, cayó en su cancha por 2 a 1 ante Deportivo Riestra y se fue silbado completando una semana esquiva, en la que fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Sin embargo, este jueves dio en la talla (también en el Gigante de Arroyito) y por Copa Argentina eliminó a Racing por 1 a 0 para meterse en la llave de los cuatro mejores. Está tercero en el Grupo B de este Clausura, con 18 puntos producto de cinco victorias, tres empates y dos caídas.

Angel Di María brilló ante Boca en su cancha; pretende hacer lo mismo contra River Marcelo Manera - LA NACION

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 29 de marzo de este año, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura, en el estadio Monumental: fue 2 a 2.

Rosario Central vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 5 de octubre.

: Domingo 5 de octubre. Hora : 21.15 (horario argentino).

: 21.15 (horario argentino). Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Rosario Central vs. River Plate: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 2115 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.