Racing vs. River, por la Copa Argentina 2025: resumen, gol y resultado del partido

Con un gol de Maximiliano Salas, River Plate derrotó a Racing Club 1 a 0 en el último de los cruces de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 y se clasificó entre los cuatro mejores.

El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario y lo arbitró Hernán Mastrángelo. En la próxima etapa el Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, verdugo de Tigre 3 a 1. En la parte baja del cuadro quedaron emparejados Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors gracias a sus sendas victorias sobre Newell’s 3 a 1 y Lanús 1 a 0.

El resumen del partido

En los primeros minutos ambos equipos se estudiaron para lo que fue, luego, un juego abierto y con innumerables posibilidades para marcar. A los 5′ el Millonario pegó con Salas, quien no festejó el gol por su pasado reciente en la Academia. Marcos Acuña le dio un pase profundo a Facundo Colidio, éste le ganó la espalda a Facundo Mura y envió un centro preciso desde la izquierda que conectó el número 7.

Enseguida, Salas tuvo otra chance similar para aumentar la ventaja. Colidio le robó la pelota a Franco Pardo en la salida, envió el centro rápido para su compañero y esta vez Cambeses retuvo el disparo que fue casi desde la misma zona donde unos minutos antes había convertido.

Adrián Martínez fue la principal referencia ofensiva de Racing en el partido ante River Marcelo Manera - LA NACION

La respuesta del conjunto de Avellaneda fue con un cabezazo de Mura, tras un centro de Gabriel Rojas, que Franco Armani retuvo sin problemas. Con el libreto de buscar a Adrián Martínez con envíos largos, el elenco de Gustavo Costas generó peligro. Primero fue Tomás Conechny el que lo habilitó con cabezazo y ‘Maravilla’ tuvo su primer mano a mano con Armani en el que se impuso el arquero. Al ratito, Agustín Almendra volvió a dejarlo cara a cara con el campeón del mundo en Qatar 2022, pero Lucas Martínez Quarta se recuperó, le bloqueó el primer disparo y le forzó el segundo.

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo muchos espacios para atacar. Colidio probó dos veces desde afuera del área y le erró al arco por muy poco. Luego, Salas intentó con un remate cruzado y la última ocasión fue para Racing con un cabezazo de Bruno Zuculini que contuvo Armani.

En los pies de Marcos Acuña nació el único gol del partido que marcó Maximiliano Salas River Plate

En el complemento la intensidad mermó, y las chances para anotar de cada equipo, también. La Academia, obligada por la desventaja, le llenó el área de centros al Millonario y apostó a que lo favorezca algún rebote. Aún sin el control de la pelota, fue River el que estuvo más cerca de convertir. Colidio, con el rival mal ubicado en la cancha, tuvo una chance clara tras un pase de cabeza de Giuliano Galoppo, pero le erró al balón cuando Cambeses achicó.

A los 60′ el encuentro se detuvo porque la hinchada de Racing lanzó bengalas y el humo afectó la visibilidad. El árbitro Mastrángelo esperó 10 minutos y, luego, reanudó un partido que no volvió a ser el mismo. La Academia tuvo pocas ideas para generar jugadas y no defendió bien. Salas no llegó a conectar un centro de Acuña y, en el rechazo, Ignacio Fernández ramató desde afuera del área y exigió a Cambeses.

Los hinchas de Racing encendieron bengalas promediando el segundo tiempo y el encuentro se detuvo 10 minutos LA NACION

El desarrollo del juego favoreció a los de Gallardo, mucho más aún cuando ‘Maravilla’ Martínez recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. El goleador le propinó un golpe de puño al rostro a Martínez Quarta mientras conducía la pelota en el mediocampo y el defensor lo perseguía desde atrás. El zaguero central ya le había hecho infracción, pero el atacante se exedió en el braceo y lo impactó.

Desde entonces casi no se jugó. River frizó el juego y aprovechó cada acción para hacer lento el desarrollo. Acuña hizo gestos a los hinchas albicelestes, generó un tumulto con los rivales y se robó varios minutos, acción que luego repitieron Martínez Quarta y Kevin Castaño con Rojas. Mastrángelo había adicionado 14′ por el largo parate y, luego, dio otros dos. En ese rato, el elenco de Gustavo Costas ni siquiera llegó al área de Armani con la pelota dominada y se despidió de la Copa Argentina 2025 con mucha bronca.

Con el juego terminado, hubo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos a raíz de que Adrián Balboa le propinó un escupitajo en el rostro a Acuña, quien reaccionó y no llegó hasta el jugador uruguayo porque lo frenaron entre Pardo, Marcos Rojo y Santiago Sosa y Gallardo. Además, aunque Salas tuvo un comportamiento correcto y en ningún momento forzó situaciones para generar malestar, cuando fue a saludar a sus excompañeros Almendrá se lo impidió.