Rosario Central vs. Boca: cuándo se juega el partido por el Torneo Clausura 2025

El domingo 14 de septiembre a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Boca se enfrentan en un partido interzonal correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria para estirar su buen presente y mantenerse en los puestos de clasificación a los cuartos de final. El minuto a minuto de este partido y todos los del certamen se puede seguir en canchallena.com.

El Canalla está quinto en el Grupo B con 10 puntos, producto de dos victorias y cuatro derrotas. Tiene pendiente el segundo tiempo del encuentro frente a Sarmiento correspondiente a la fecha pasada, que se suspendió por lluvia. De la mano de Ángel Di María, es uno de los tres invictos que le quedan torneo (los otros son River y Central Córdoba), pero aún no termina de consolidarse.

Ángel Di María regresó al club de sus amores, Rosario Central, y sigue escribiendo su legado Marcelo Manera

El xeneize, por su parte, se recuperó de la peor racha negativa de su historia, en la que encadenó 12 compromisos sin ganar, y ya lleva tres victorias consecutivas, la última de ellas en la séptima jornada ante Aldosivi, por 2 a 0, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con esa remontada se trepó al tercer puesto de la zona A con 12 unidades (tres triunfos, tres igualdades y una caída), misma cantidad que otros tres equipos pero con mejor diferencia de gol: Unión, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de febrero de este año, por el Torneo Apertura. Boca se quedó con la victoria por 1 a 0 en la Bombonera con un tanto de Milton Giménez. El antecedente más reciente en Rosario es del 23 de abril de 2023, en el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional: fue empate 2 a 2 por las anotaciones de Lautaro Giaccone y Alejo Véliz para el local, y de Martín Payero y Nicolás Figal para el visitante.

Rosario Central vs. Boca: todo lo que hay que

saber

Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 14 de septiembre.

: Domingo 14 de septiembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

Así se juega la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Jueves 11 de septiembre

20: Belgrano vs. San Martín de San Juan - ESPN Premium

Viernes 12 de septiembre

14.30 : Deportivo Riestra vs. Central Córdoba - TNT Sports

: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba - TNT Sports 19 : Huracán vs. Vélez - TNT Sports

: Huracán vs. Vélez - TNT Sports 19 : Racing vs. San Lorenzo - ESPN Premium

: Racing vs. San Lorenzo - ESPN Premium 21.15 : Newell’s vs. Atlético Tucumán - ESPN Premium

: Newell’s vs. Atlético Tucumán - ESPN Premium 21.15: Lanús vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports

Sábado 13 de septiembre

14.30 : Godoy Cruz vs. Barracas Central - ESPN Premium

: Godoy Cruz vs. Barracas Central - ESPN Premium 16.45 : Independiente vs. Banfield - TNT Sports

: Independiente vs. Banfield - TNT Sports 19 : Estudiantes de La Plata vs. River - ESPN Premium

: Estudiantes de La Plata vs. River - ESPN Premium 21.15: Sarmiento vs. Aldosivi - TNT Sports

Domingo 14 de septiembre