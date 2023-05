Deuda de US$24 millones: la auditoría que expone la situación crítica de Rosario Central

escuchar

Séptimo en la Liga Profesional, con 23 puntos, la mejoría de la campaña futbolística respecto a las últimas temporadas no alcanza para maquillar la crítica situación económica-financiera que transita Rosario Central. El club, a través del gerente general Javier Sola y el tesorero Guillermo Bagneres, presentó el informe de la auditoría que alcanzó a la gestión anterior, que tuvo como nombres visibles al presidente Rodoldo Di Pollina y al vicepresidente Ricardo Carloni, que tomó las riendas de la institución en el tramo final del mandato, tras la licencia que pidió quien encabezó la lista en las elecciones de 2015.

Los números son escandalosos y la impudicia con la que se operó seguramente invitará a las nuevas autoridades a ensayar acciones judiciales. Los canallas exhiben una deuda de 4.420.346.605 pesos, equivalente a US$ 24.557481 dólares, al cambio oficial del día en que finalizó la auditoría. “Para que tengamos la magnitud de la deuda, ese importe equivale al 2,7% de las ventas del último mercado de pases, donde se vendió a Facundo Buonanotte, Lautaro Blanco, Emanuel Ojeda y Joaquín Pereyra”, ejemplificó el tesorero.

“Lo primero a resolver es la deuda futbolística, que ronda los dos millones y medio de dólares. De lo contrario no vamos a poder incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases. Esto nos está trayendo un perjuicio enorme en cuanto a que esta inhibición no nos permite incorporar a los juveniles que se captaron y todavía no los pudimos fichar”, comentó Bagneres, que en la mesa estaba rodeado de papeles y carpetas. La deuda con sentencia de los clubes que presentaron reclamos asciende a US$2.708.109 y quienes inhibieron a Rosario Central son: Racing de Montevideo, por el pase de Diego Zabala, por US$710.812; Talleres, de Córdoba, por la primera de las cuotas de la transferencia de Juan Cruz Komar, por US$ 666.666, pero además el contrato señala que en caso de incumplimiento la T puede reclamar los derechos de cobro de la TV; Unión, de Santa Fe, por Damián Martínez, en US$500.000, por objetivos cumplidos y el club fue notificado en 2022; Olimpia, de Paraguay, por Lucas Gamba, por US$487.916; Deportivo Táchira, por Michael Covea, US$105.000; Envigado, por Duvan Vergara, por US$83.000; e Independiente, de Santo Tomé, por Mauricio Martínez, por US$66.715, mientras que los honorarios de abogados y FIFA por los reclamos suma 88.000 billetes de la moneda norteamericana.

Racing de Montevideo tiene sentencia favorable por una deuda de 710.812 dólares del pase de Diego Zabala, actualmente en Nacional, de Uruguay; por los incumplimientos, el costo total del futbolista charrúa a Rosario Central le significará US$ 990.000 Twitter @RosarioCentral

En la lista hay situaciones que resultan insólitas, como la compra de jugadores que más tarde quedaron libres, como Gamba, el venezolano Covea y el uruguayo Zabala. El caso del charrúa -actualmente en Nacional, de Uruguay- tiene ribetes novelescos: Rosario Central compró el 30% del pase en 2019 en 350 mil dólares. No se pagó el convenio original y hubo un nuevo acuerdo, que se refinanció con un saldo superior, por intereses y punitorios. Pero tampoco se respetó y hubo una tercera negociación, de la que se pagó una parte.

“Había una cláusula en el contrato original que establecía que si el jugador no era vendido antes del 1° de enero de 2020, Rosario Central estaba obligado a comprar otro 20%, también en US$ 350.000. En total, el club desembolsó -fuera de término- 280 mil dólares, pero más la deuda reclamada y los punitorios, Zabala tuvo un costo de 990.000 dólares. Al año quedó libre”, resaltó Bagneres.

El ex manager Raúl Gordillo y el vicepresidente Ricardo Carloni, que lideró el club en los últimos meses de 2022, flanquean a Carlos Tevez, de breve paso como entrenador de Rosario Central; la actual CD envió documentos a un estudio de abogados para que analice si integrantes de la anterior gestión serán llevados a juicio Marcelo Manera - LA NACION

Las deudas de fútbol -las sentencias no están incluidas, ya que tienen un tratamiento particular- ascienden a 911.935.300 pesos y 1.158.787 dólares. Son las deudas de jugadores y clubes, gastos de transferencias realizadas, comisiones a agentes... Los últimos reclamos presentados por jugadores responden a Joaquín Laso -deuda de 175 mil dólares- y el miércoles se presentó una demanda de Claudio Yacob: el volante estuvo apenas el primer semestre de 2022 en el plantel, donde jugó 11 partidos.

También hay pedidos por derechos de formación de jugadores, después de realizarse una venta. “Se vendieron jugadores, pero no se hicieron pagos. Se cobró y el gasto de esa transferencia lo tiene que asumir esta CD. Si somos lógicos y coherentes en la venta de un jugador, se sabe que aproximadamente el 25% son gastos”, analizó Sola. “El caso de Buonanotte fue el más contundente: cuando asumimos no estaba el jugador, no estaba el dinero [1.800 millones de pesos] y tampoco estaban pagos los gastos”, ilustró el tesorero.

Facundo Buonanotte, la última venta millonaria de Rosario Central; el juvenil fue transferido a Brighton, de la Premier League, pero la anterior comisión directiva no pagó ni los gastos de la negociación Télam

En la exposición se estableció que el club no acepta los números que aparecen en el acta de traspaso de autoridades: el dinero que refleja el acta no estaba en las cuentas de Rosario Central. “Pusieron una línea de crédito de 170 millones de pesos y eso no es dinero disponible del club, eso es una deuda a tomar. Y es apenas un ejemplo”, advirtió Sola, que informó que la deuda financiera es de 199.541.094 pesos y 55.964 dólares, cifras que responden a préstamos con dos entidades bancarias y un prestamista.

Además, se emitieron cheques que están pendientes de pagos para 2023 por $374.623.165. Del total de cheques que se libraron el año pasado, más de la mitad se hizo en las primeras dos semanas de diciembre, antes de las elecciones que se llevaron adelante el 18 de diciembre y que consagraron a Gonzalo Belloso como presidente. “En un año normal se emiten 600 cheques y en los dos últimos días de gestión se emitieron alrededor de 150, una situación que nos provocó un inconveniente con el banco, porque muchos cheques nos fueron devueltos por fallas técnicas”, especificó Bagneres. Las fallas consisten en que las firmas registradas en el banco no coincidían con las que figuraban en los cheques y la presunción es que la cantidad de firmas en tan poco tiempo hizo que la misma se fuera distorsionando.

📋 Informe económico financiero



Resultados finales que arrojó la auditoría 👇 pic.twitter.com/kSYyFQ3FQS — Rosario Central (@RosarioCentral) May 4, 2023

Otros ítems de deuda que fueron desglosados por los integrantes de la CD fueron el de proveedores, que asciende a 149.179.590 pesos. Son 480 legajos, en 16 carpetas, lo que se conoce como la radiografía del proveedor. Son 480 acreedores con los que el club tiene que ponerse a negociar. Hay un litigio con empresas de seguridad, de limpieza, de transporte que traslada a los distintos planteles, honorarios a periodistas.

Las deudas impositivas y de seguridad suman 496.966.594 pesos y la de previsión de juicios, a $ 696.705.042. Este último monto responde a demandas civiles, comerciales y laborales y es el capital que se reclama al club. “Si los juicios se extienden en el tiempo los jueces van a aplicar tasas de interés del banco Nación, los honorarios de los abogados aumentarán… Este es el piso y si no se cierran los juicios, este monto, a fin de año, puede ser de mil millones de pesos”, proyectó el gerente general.

Gonzalo Belloso, elegido presidente de Rosario Central el 18 de diciembre de 2022: en cuatro meses de gestión, los canallas desembolsaron 645.631.088 pesos y 96.542 dólares para cancelar deuda Daniel Jayo - LA NACION

“Nos encontramos con un club sin control y sin profesionalismo. El presupuesto, rechazado el año pasado, señalaba que en el primer semestre de 2023 los gastos no tendrían inflación. Es una barbaridad”, calificó Sola. En cuatro meses de gestión, la actual conducción desembolsó 645.631.088 pesos y 96.542 dólares para cancelar deuda. “Hay que desendeudar, porque si no el club no será competitivo y la competitividad implica mayores ingresos en sponsors, derechos de TV, abonos y un mayor posicionamiento de los jugadores”, es el análisis para que Rosario Central empiece a ponerse de pie, mientras un estudio jurídico capitalino analiza los documentos para establecer si, como piden muchos socios, se inician acciones legales contra quienes dilapidaron ventas por 40 millones de dólares y hipotecaron con descontrol y manejos oscuros el futuro de los canallas.