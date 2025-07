Se publicó el audio del VAR que expuso a Carlos Izquierdoz por sus insultos a Andrés Merlos tras la sanción del penal

Después de las controversias que se desataron por el penal a favor de Rosario Central ante Lanús, que terminó en gol de Ángel Di María, la AFA publicó los audios del VAR sobre la polémica en la que además, terminó expulsado Carlos Izquierdoz por usar términos desmedidos contra Andrés Merlos.

En la publicación de la AFA no sólo se escuchan los diálogos entre Merlos, el juez principal, con Silvio Trucco, a cargo del VAR y Diego Verlotta (AVAR), sino que también el reclamo a los gritos de Carlos Izquierdoz, zaguero de Lanús, al árbitro antes de su expulsión.

A los 25 minutos del segundo tiempo, el arquero Nahuel Losada salió de manera imprudente y barrió a Gaspar Duarte en el área, por lo que Merlos cobró penal. Si bien parecía que el delantero visitante se había dejado caer antes del contacto con el rival, tras la difusión de las imágenes y del audio de la actuación del VAR, dejó en claro claro que el ex Belgrano salió sin medir su energía y se derribó a su rival.

En el diálogo que se difundió se escucha la charla entre Merlos y Silvio Trucco que primero chequea la infracción. “Lo toca. Lo lleva puesto”, le dicen desde el VAR para convalidar la determinación del árbitro a pesar de que una primera instancia en la que se lo escucha que dice “se cae solo”. Y luego hacen el relevamiento de toda la jugada y queda en evidencia que en el inicio de la acción Marcelino Moreno, de Lanús, pierde el balón en la mitad de la cancha por un resbalón sin contacto alguno con el adversario.

La secuencia sigue con la expulsión de Carlos Izquierdoz, que protesta la determinación de Merlos y, luego de un intercambio verbal y ante la sorpresa de Di María, es castigado con la tarjeta roja. “Él provoca el contacto. No seas ladrón. Otra vez no, dejate de joder”, le grita casi cara a cara el defensor al árbitro. En ese momento es que se acerca Di María, hace un gesto de sorpresa ante la escena y el juez expulsa a Izquierdoz.

El audio del VAR

Primero, se advierte que e evalúan la situación de Marcelino Moreno, que pierde la pelota en la mitad de la cancha.

-Andrés Merlos: “Se cae solo, se cae solo. Se resbala y se cae solo”.

-Silvio Trucco: “Ahora vamos al jugador que se patina. Dejala correr (por la cámara). Se patina solo. Andrés, está todo chequeado y confirmado“.

Después, revisan la acción en la que Duarte cae en el área.

-Silvio Trucco: “Dámela, a ver. Sí, listo. Sí, perfecto, dámela de atrás. Sí, ahí lo toca“.

En el audio de AFA también se escucha cómo se expresó el defensor de Lanús con el árbitro.

-Carlos Izquierdoz: “Se saca las manos para no provocar contacto, él (por Duarte) lo provoca ¡No seas ladrón, como la otra vez!“.

Di María sobre la polémica del penal

La participación de Di María en toda la acción en la que se sanciona el penal es determinante, no sólo porque convirtió el tanto, sino porque un gesto suyo cuando escuchó cómo Izquierdoz le gritaba a Merlos pareció terminar la balanza para el el juez expulse al defensor. “Tuvimos las posibilidades de convertir antes, no pudimos. Al final tuvimos un poco más de espacios y tuvimos el penal, que fue clarísimo, así que estamos muy contentos con la victoria”.

Duarte, coprotagonista de la acción discutida, reconoció: “Fui a buscar la pierna del arquero”. Su revelación reavivó el debate sobre la jugada, algo que había ocurrido con Alejo Véliz en la fecha anterior, frente a Godoy Cruz, cuyo delantero Daniel Barrea había participado en la acción. De su intervención provino el penal convertido por Di María en su regreso al fútbol doméstico luego de 18 años.

Lanús 0 vs. Rosario Central 1: la falta de Nahuel Losada contra Gaspar Duarte Captura

Asimismo, el director técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, expresó con firmeza su descontento, aunque sin mencionar directamente al árbitro Merlos. “Creo que las jugadas de penal tienen que ser contundentes. Pido que la tecnología ayude en este tipo de situaciones. Si no, ¿para qué está?”, señaló en una conferencia de prensa. Y fue más allá al referirse a la no concesión de un penal en favor de su equipo: “El otro día a Central le cobraron un agarrón y hoy a Cardozo no. Hay cosas que están pasando que tienen que ser revisadas”.