¿Salió la pelota? El gol que le anularon a Vélez ante Racing en los cuartos de final de la Libertadores

En el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores que Racing le ganó por 1-0 a Vélez en el estadio José Amalfitani, una gran polémica se instaló durante el segundo tiempo cuando el local había marcado un gol a los 16 minutos, que significaba el empate parcial.

Tras la ejecución de un tiro de esquina desde la izquierda de Maher Carrizo, la pelota cayó en el área entre varios jugadores que no lograban impactarla e, incluso, dos de Racing se molestaron entre ellos sin poder despejar. Entonces, el balón siguió su rumbo hasta la posición que ocupaba Rodrigo Aliendro fuera del área para devolverla a la zona de peligro.

Allí fue cuando Aaron Quirós tomó el remate y definió de media vuelta, entre el arquero Facundo Cambeses y el primer palo. Era la igualdad, que se celebró con alma y vida, sin que hubiera reclamos de los jugadores de Racing ni algún llamado del asistente al árbitro principal.

🏆 CONMEBOL #Libertadores | GOL ANULADO A VÉLEZ A INSTANCIAS DEL VAR. Sigue ganando Racing 1-0 en el José Amalfitani.



pic.twitter.com/MjmtKUyjZ1 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2025

Sin embargo, segundos después, el juez brasileño Wilton Sampaio recibió un alerta desde el VAR: se estaba chequeando la trayectoria de la pelota al lanzar el córner, ya que parecía que había salido antes de llegar al área. A falta de las cámaras que marcan de manera automática cuando una pelota ingresa en el arco o no, aquí los árbitros del VAR tomaron en cuenta la perspectiva por la cámara aérea que mostraba la transmisión oficial. En esa imagen se veía claramente la pelota por fuera de la última línea, y eso describió el árbitro para anunciar que anulaba el tanto.

Allí, el entrenador Guillermo Barros Schelotto lanzó un insulto al aire y le recriminaba al juez de línea que defendiera su decisión, ya que no había señalado que la pelota hubiera estado fuera del campo.

🏆 CONMEBOL #Libertadores | EL MOTIVO POR EL CUAL FUE ANULADO EL GOL DEL FORTÍN A INSTANCIAS DEL VAR.



pic.twitter.com/LyZfTaRiRx — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2025

En Vélez, el desahogo se convirtió otra vez en malestar. Sobre todo cuando el Fortín ya estaba en el campo con un jugador menos desde los minutos finales de la primera etapa por la expulsión de Lisandro Magallán.

Ya amonestado, por unos de los encontronazos que tuvo con Adrián “Maravilla” Martínez, el defensor vio la tarjeta roja cuando fue a disputar una pelota cerca de la mitad de la cancha y terminó golpeando a Juan Nardoni al seguir su trayectoria en el despeje e impactar al mediocampista. El juez le mostró allí otra amarilla y, por la acumulación, tuvo que dejar la cancha.

🏆 CONMEBOL #Libertadores | ¡GOLPE DE ESCENA EN LINIERS! VÉLEZ SE QUEDA CON 10 🟥



Magallán le entró fuerte a Nardoni y se fue expulsado por doble amarilla.



pic.twitter.com/aW4OTiLQ1b — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2025

En medio de sus reclamos al juez, por lo desafortunada de la acción, el propio Martínez le decía cosas a Magallán llevándose las manos a la boca. Como si le marcara que el delantero había ganado ese duelo áspero que habían tenido al quedarse fuera por el resto del partido.

El VAR tuvo una segunda intervención antes del final, con la anulación de una expulsión, la de Nardoni, que vio la roja directa de parte de Sampaio por una falta, pero desde el sistema le advirtieron al referí brasileño que el jugador de Racing no había llegado a golpear a Bouzat cuando apoyó el pie derecho luego de despejar. Entonces, el brasileño chequeó el monitor y anuló su decisión inicial.

¡ZAFÓ DE LA ROJA! El árbitro Sampaio volvió a tras en su decisión y luego de la revisión del VAR anuló la expulsión de Nardoni.



pic.twitter.com/y9aksHA5Uf — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La definición de la serie será el martes de la semana que viene en Avellaneda. La Academia llega con una ventaja que deberá sostener y Vélez necesitará una victoria por la mínima ventaja para, al menos, llevar el duelo a los penales.