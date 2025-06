Salzburgo vs. Real Madrid, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Salzburgo y Real Madrid se enfrentan este jueves en el marco de la última fecha del Grupo H del Mundial de Clubes 2025. Ambos equipos se juegan la clasificación a los octavos de final. El partido está programado para las 22 (horario argentino) en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de DAZN. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El conjunto austríaco se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de una victoria (2 a 1 vs. Pachuca) y un empate (0 a 0 vs. Al Hilal). Para meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo sin depender del partido entre árabes y mexicanos, que se juega en simultáneo en el Geodis Park de Seattle, tiene que vencer al máximo ganador de la historia del Mundial de Clubes. En caso de empatar, necesita que los dirigidos por Simone Inzaghi no le ganen a los Tuzos o que, si logran derrotarlos, terminen con una diferencia de gol menor.

Salzburgo sueña con dar la sorpresa; si le gana a Real Madrid, avanzará directamente a octavos MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Merengue, por su parte, corre con una suerte similar a la de los austríacos, aunque con una ventaja: con un empate, avanzará directamente a octavos más allá de lo que ocurra en Pachuca vs. Al Hilal. Una derrota, en tanto, lo dejará fuera de competencia únicamente si el combinado de Arabia Saudita vence a los oriundos de México. Hasta el momento lidera la tabla con cuatro unidades tras el 1 a 1 contra Al Hilal en la jornada inicial y el 3 a 1 vs. Pachuca en la fecha 2.

Salzburgo vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo H del Mundial de Clubes 2025.

Día : Jueves 26 de junio.

: Jueves 26 de junio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Salzburgo vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Filadelfia, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DAZN.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.30 contra los 10.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Salzburgo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.44.