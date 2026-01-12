Sam Heathcote, héroe del triunfo de Macclesfield ante Crystal Palace: es profesor y sus alumnos lo aplaudieron

Sam Heathcote atravesó una de las puertas que tiene la escuela primaria Stamford Park en Altrincham y fue aplaudido por todos sus alumnos que lo esperaban sentados en el suelo. Es que este docente fue uno de los héroes de Macclesfield FC, el equipo de la sexta división de Inglaterra, re-fundado hace cinco años, que este fin de semana dio un gran golpe en el fútbol al vencer 2 a 1 a Crystal Palace -el último campeón del certamen- en la tercera rueda de la FA Cup.

El último sábado fue un día soñado en Moss Rose. Los goles del capitán Paul Dawson e Isaac Buckley-Ricketts hicieron que vibrara todo el público de North Macclesfield, equipo de la Liga Nacional y sexta categoría del fútbol inglés. Crystal Palace reaccionó al final con un tiro libre de Yeremy Pino en el minuto 90 que convirtió seis minutos de tensión en el tiempo añadido, pero el resultado no se modificaría y eso cambiaría la vida de todos los jugadores de Macclesfield FC para siempre. Finalmente, se hizo historia: el equipo más modesto se convirtió en el primero no perteneciente a la liga en eliminar a los campeones defensores desde que el propio Palace derrotó a los Wolverhampton en 1909.

Sam Heathcote rechaza la pelota ante Yeremy Pino, de Crystal Palace DARREN STAPLES� - AFP�

Pero como se trata de “futbolistas de medio tiempo”, semiprofesionales o hasta casi amateur a todos les tocó volver a sus trabajos habituales y para Heathcote es en la escuela primaria Stamford Park, en Altrincham, al sudoeste de Manchester. Luego del triunfo del sábado el marcador central de 28 años expresó: “¡No esperaba volver después de haber ganado! Fue algo que nos sorprendió a todos. Será realmente genial, tendré una sonrisa en la cara por mucho tiempo”.

Su frase reflejó todo lo que sucedió. Una vez que el defensor que nació el 24 de diciembre de 1997 entró como docente a una de las aulas del colegio fue bienvenido por varios de sus alumnos, de la sala de 5. Lo recibieron con un fuerte y cerrado aplauso por haber sido protagonista de la gesta. Con algo de timidez, se sintió agradecido por el particular gesto.

🥹 "PUDIMOS SER HÉROES"



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sam Heathcote, defensor del Macclesfield (6° División de Inglaterra), también es profesor de educación física en el Stamford Park Primary School y fue ovacionado por sus alumnos este lunes



🔥 ¿Porqué? Este sábado eliminó al Crystal Palace, campeón… pic.twitter.com/sDgHHQzI63 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2026

Heathcote, que le enseña a niños de entre tres y once años, dijo los días anteriores al partido había recibido instrucciones estrictas de varios de sus estudiantes mayores. “Me dijeron: ‘Que no te expulsen’, ‘No hagas un penal’. ¡No me dijeron nada positivo!”, bromeó. Además, había dicho: “Algunos se alegrarán el lunes por mí”. Y fue así. La felicidad fue demostrada por sus alumnos en el comienzo de la semana en la escuela Stamford Park.

Heathcote llegó al club en junio del 2023 proveniente del Runcorn Linnets y también jugó en West Didsbury, Altrincham, Hyde United y Ramsbottom. Luego de la gran victoria del sábado ante Crystal Palace dejó otra imagen en los festejos del último sábado en los que el pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud. El defensor celebró el histórico triunfo tomándose un vaso de cerveza, en la entrada al vestuario y todavía con la vestimenta de jugador.

Sam Heathcote, central del Macclesfield ni dudó cómo celebrar tras la victoria histórica al campeón Crystal Palace en la #FACup 😎🔥



¡Sin duda, una de las cervezas que mejor le sabrán en su vida!🍺🤩 pic.twitter.com/5KSzJIUFQo — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) January 10, 2026

Una historia única

El Macclesfield FC es el sucesor del Macclesfield Town. Fundado originalmente en 1874, este último fue liquidado por deudas y expulsado de la National League en 2020 debido a deudas superiores a las 500.000 libras (US$ 670.000).

Sus activos se pusieron a la venta, incluyendo el estadio Moss Rose, que llegó a anunciarse en el portal inmobiliario online Rightmove, el más grande del Reino Unido, para que cualquier ciudadano pueda comprarlo.

En 2021 comenzó su historia en la novena división nacional el nuevo equipo. En solamente cuatro temporadas, logró tres ascensos (solo falló en la temporada 2023-24, cuando terminó segundo en su liga). Hoy, juega en la National League North, la sexta categoría del fútbol inglés.

Bajo la conducción de John Rooney, quien comenzó y terminó su carrera como mediocampista en el club y asumió esta temporada su primer cargo como entrenador, el equipo mostró una identidad marcada, convencida y competitiva, incluso ante rivales de categorías superiores. Ahora, tras el resonante triunfo conseguido ante Crystal Palace por la FA Cup, todos sus protagonistas tendrán varios días de celebraciones. Y recibirán los mejores reconocimientos, como le pasó a Heathcote.