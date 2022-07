San Lorenzo, contra el VAR: “Sigo sin entender, que alguien me ayude a pensar”, dijo Rubén Darío Insua

Sin ser buena, la campaña de San Lorenzo en la Liga Profesional mantenía la condición de invicto sobre la base de empates (4). Ante Barracas Central, por la sexta fecha, llegó la primera derrota (2-1) y hubo algo más que desazón por lo deportivo. Prevaleció más la indignación por la influencia del VAR, tanto cuando no se recurrió a esa herramienta (sujeción de Nicolás Ferreyra a Adam Bareiro dentro del área) como cuando se la aplicó para no convalidar un gol de Jeremías James por un off-side que no había sido sancionado por el juez asistente y que tampoco queda claro en la revisión tecnológica. También a través del VAR, el árbitro Jorge Baliño no concedió por posición adelantada un gol de Neri Bandiera, delantero del Guapo.

El árbitro Jorge Baliño, apuntado por San Lorenzo Captura de pantalla

En las redes sociales, los hinchas de San Lorenzo estallaron por lo que consideraron un evidente perjuicio. Además de cuestionar a una dirigencia que tiene al club a la deriva y sin peso institucional en la Liga Profesional y la AFA, apuntaron las suspicacias contra Claudio Tapia, presente en el estadio de All Boys, presidente de la AFA y ex de Barracas Central, donde es titular y capitán su hijo Iván.

En la conferencia de prensa, sin levantar un tono de voz con el que deja algunas sentencias de peso, Rubén Darío Insua entró de lleno en el tema, más omnipresente que el rendimiento del Ciclón: “Sigo sin entender por qué el VAR no llamó al árbitro para que vea la jugada del penal a Bareiro. Que alguien me ayude a pensar porque es raro, me llamó la atención. Hay que preguntarle al que estaba a cargo del VAR y que explique por qué no cobraron ese penal. No es culpa de Barracas ni de San Lorenzo, es culpa de los que estaban a cargo del VAR”.

Lo más destacado de Barracas Central 2 - San Lorenzo 1

El entrenador del Ciclón también se quejó porque no fue cobrado el gol que hubiera sido el 2-2, a pocos minutos del final: “James estaba habilitado en el gol. No sé a qué jugador le cobraron fuera de juego”.

Consultado por el volante Gonzalo Maroni, uno de los refuerzos que estuvo en banco pero no ingresó, Insua expresó: “Recién lleva cinco días entrenándose, lo voy a ir monitoreando día a día hasta que esté en plenitud y pueda formar parte de un partido”. En la próxima fecha, San Lorenzo tendrá el clásico ante Boca.

Apenas terminado el encuentro, dentro de la cancha, otro que se mostró molesto con Baliño fue el arquero Augusto Batalla: “Caliente por el resultado, yo soy un tipo que respeta mucho al arbitraje y tiene buena relación en general, pero lo de hoy de Baliño habría que revisarlo. Hay una sujeción a Bareiro, es clara, Baliño dijo que no fue suficiente para que cayera el jugador. Si es sujeción es penal, porque además estaba a punto de definir. Es claro, pero bueno, a remangarse y seguir laburando. Estoy caliente, muy caliente, tratando de recuperar la calma para seguir en la semana. Se viene Boca y hay que estar a la altura”.

Jalil Elías trata de escapar de Arce FOTOBAIRES/Luciano Gonzalez

Con 26 años, Batalla fue junto con Jalil Elías los dos jugadores de mayor edad entre los titulares: “Rescato la actitud, somos un equipo joven y a veces pecamos de inmadurez, como que nos hagan el segundo gol al minuto de conseguir el empate. Esas cosas no nos pueden pasar más porque estamos en un equipo grande. Los jóvenes deben madurar más rápido y los más grandes tenemos que apoyar. Cuando se pierde, la responsabilidad es de todos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero hoy no fue un buen partido en general. No sostuvimos la solidez que traíamos”.