Unión - Lanús: el golazo de Machuca con un tiro libre a 76 km/h para la goleada del Tatengue y frente a un Granate que sigue perdiendo

SANTA FE.- En el “desierto”, donde jugaron Unión y Lanús este mediodía, es decir en un terreno con 80 % de arena y solo 20 de césped, el Tatengue resolvió mejor todo lo que Lanús no pudo y goleó por 3-0, en un encuentro por la 6° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Hubo varios puntos altos en el equipo de Gustavo Munúa, uno de ellos Imanol Machuca, que anotó un golazo de tiro libre sin que la pelota toque la red: le pegó desde 21 metros y a una velocidad de 76 kilómetros por hora, la pelota dio en el travesaño e ingresó para luego volver a salir. Lo curioso es que Machuca había ingresado once minutos antes en reemplazo de Daniel Juárez (lesionado), quien había sido autor del 1-0.

Unión ganó bien. Para ello aprovechó ciertas ingenuidades del juvenil equipo que presentó Almirón en esta capital y lo derrotó ampliamente. Unión tomó el 3-0 frente al Granate como una antesala –auspiciosa desde lo anímico más que desde lo futbolístico- para jugar todas sus fichas el martes próximo, cuando defina con Nacional quién sigue en la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

Lanús, en cambio, se sigue enterrado en el torneo local y espera el jueves revertir la serie ante Independiente del Valle, que lo derrotó 2-1 en el cotejo de ida. Pero esta tarde, no hubo equivalencias. Lo del Tatengue pareció más profesional; lo de Lanús comenzó y terminó demasiado lejos de un contexto de primera división.

Juárez define con categoría ante el arquero Morales; fue el 1-0 de Unión ante Lanús en Santa Fe Prensa Unión

Como se dijo, el campo de juego del rojiblanco no fue ni siquiera el esperado, teniendo en cuenta las heladas y la necesidad de una resiembra casi permanente tratando que los sectores más castigados pudieran reverdecer. Los “manchones y listones amarillos” fueron muy evidentes, como también lo fue un terreno saturado de arena, donde cada pelota disputada levantaba arena como cuando está lloviendo. La gente tatengue se justificó, aunque no alcanzó a disimular el fastidio de los jugadores, incluido el propio técnico Munúa.

Pero esas dificultades no fueron un justificativo, porque Unión derrotó sin demasiadas vueltas a un equipo intrascendente, por momento dormido. El local se fue al descanso cuando Juárez aprovechó un quedo del arquero Morales en la salida que Juárez conectó sin sorpresa. Pero no hubo ninguna reacción en el complemento, a pesar del ingreso de Claudio Spinelli que, aunque le dio mayor presencia entre los centrales del local, no tuvo compañía. Sus compañeros jugaron al pase obligado, no arriesgaron, y el equipo lo fue sintiendo. Mucho más cuando Maxi González se fue expulsado y del mismo tiro libre por infracción del hombre granate, Machuca, con un golazo de tiro libre, aumentó la ventaja.

Orozco, delantero de Lanús, persigue a Esquivel, lateral izquierdo de Unión Prensa Unión

De allí, hasta el final, casi todo fue patrimonio del local. Se movieron las piezas de relevo, no decayó la intensidad de marca bien alta, recuperación y salida rápida por los laterales, mientras Lanús siguió abrochado a la misma idea del comienzo. Ni siquiera intentó el descuento, para mostrar la hidalguía de todo profesional sometido a esos vaivenes.

Lo mejor del partido

Quizá lo intente justificar con lo que ambos se juegan en apenas días, porque tanto el Tatengue como el Granate no tienen un presente cómodo en el torneo local. Pero la cabeza de ambos está puesta en los choques de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Unión, el martes 5 frente a Nacional de Uruguay (2-0 abajo en la ida) e Independiente del Valle de Ecuador (derrota por 2-1), el jueves 7. Es por eso que los dos presentaron equipos con nombres habitualmente alternativos al once titular de cada equipo.

El local, pensando en Nacional “prende velas” por Jonatan Álvez. El delantero uruguayo se recupera de un desgarro pero es difícil que pueda estar ante Nacional, aunque harán lo imposible para que llegue. El que volvió, luego del contagio de Covid, fue el delantero Mariano Peralta Bauer. Y cumplió. Lo de Lanús parece, hoy, más complicado. No jugaron los titulares pero Almirón debe saber que es mucho más lo que tiene en el banco.