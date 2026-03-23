San Lorenzo contrató a Gustavo Álvarez, que dirigirá por primera vez a un equipo grande en la Argentina

No fue Pablo Guede, que finalmente prefirió quedarse en Alianza Lima, ni Martín Palermo, la otra opción sobre la que la dirigencia no avanzó tras las primeras charlas. El director técnico de San Lorenzo será Gustavo Álvarez, de 53 años, cuyo último paso por el fútbol argentino fue en 2020, cuando dirigió a Patronato de Paraná.

San Lorenzo informó que Álvarez asumirá este lunes y debutará este miércoles, de visitante frente a Deportivo Riestra, por la 12a fecha del Torneo Apertura. Sus ayudantes de campo serán Nilo Carretero y César Córdoba, mientras que Marcelo Figueroa estará a cargo de la preparación física.

Reemplazará a Damián Ayude, despedido tras la derrota por 5-2 contra Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro. Los interinos Alan Capobianco y Pablo Alvarado estuvieron a cargo del equipo en la victoria 5-0 sobre Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina.

San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club.



El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título… pic.twitter.com/VskG2K0Zrb — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 22, 2026

Álvarez viene de completar su ciclo más extenso en la dirección técnica con los dos años que estuvo en Universidad de Chile, donde a lo largo de 93 partidos obtuvo una Copa de Chile y una Supercopa. Al frente de Universidad le tocó ser testigo de la escandalosa suspensión en Avellaneda del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana, tras los graves enfrentamientos entre las dos hinchadas. En su primer paso por el fútbol chileno fue campeón de primera división con Huachipato.

Su gran trabajo en Chile le permitió ser uno de los candidatos a dirigir a la selección de ese país. Con la salida de Ricardo Gareca, en julio de este año comenzó a mencionarse a Álvarez como posible reemplazante. Cultor del perfil bajo, no suele tener declaraciones explosivas y su línea futbolística se enmarca en la de los equipos equilibrados.

El colombiano Romaña, una de las principales piezas de San Lorenzo Manuel Cortina

Se recibió de director técnico de fútbol en la prestigiosa escuela Nicolás Avellaneda. Luego, fue docente en la misma institución; en la época en la que se disputaba el Mundial de Alemania, era el profesor de la materia Táctica y Estrategia. En las clases prácticas, usaba a los alumnos como sparrings para mostrar los trabajos de salidas de fondo para varios sistemas tácticos y lo hacía en el campo del Pato, frente a la cancha de Independiente.

Su carrera en la dirección técnica comenzó en las categorías juveniles de Gimnasia La Plata, luego pasó por Temperley (primero como coordinador de las divisiones inferiores y después como DT de la primera división), Aldosivi (obtuvo el ascenso a primera) y Patronato. La posibilidad inicial de dirigir en el exterior la tuvo en Perú, en Sport Boys y Atlético Grau.

San Lorenzo también afrontará la Copa Sudamericana, en un grupo que comparte con Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta, de Paraguay, ante el que debutará el 8 de abril, de visitante.

El Ciclón atraviesa por un complejo momento institucional, también condicionado por las limitaciones económicas, que permiten pagarle el contrato a un DT sin tanto cartel como Álvarez. Tras la salida de Marcelo Moretti, Sergio Costantino es el presidente interino, con elecciones previstas para mayo para elegir nuevas autoridades. En febrero, Constantino le había extendido el contrato a Ayude hasta diciembre. El último ciclo estable de un entrenador del Ciclón fue el de Rubén Insúa, que dirigió dos años. Luego, desde abril de 2024 pasaron Leandro Romagnoli, Miguel Ángel Russo y Damián Ayude. Ahora es el turno de experimentar con Álvarez.