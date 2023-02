San Lorenzo: Federico Gattoni, protagonista de la novela del verano y del nuevo triunfo del Ciclón

escuchar

Protagonista de la novela del verano en San Lorenzo, Federico Gattoni regresó de Sevilla y se convirtió en la llave del gol en la victoria del Ciclón en Junín. Un gol que resolvió un partido enredado, en donde descubrir la fórmula para generar peligro era un reto para los azulgranas y también para Sarmiento. Una obra de un delantero centro más que de un defensor, pero el León olfateó sangre y en lugar de retroceder permaneció en el área para sellar el éxito. Los atacantes armaron la acción y el zaguero sentenció: Vombergar, de cabeza, habilitó a Bareiro, pero el arquero Meza le ahogó el festejo; de arremetida, Gattoni empujó la pelota a la red. Una acción que valió un triunfo, tres puntos y sostener la ilusión de un equipo que se consolida sin grandes luces, pero con efectividad.

El retorno de Gattoni de España, después de acordar la transferencia a Sevilla –San Lorenzo recibirá 1.400.000 dólares brutos y el defensor se quedará hasta el 30 de junio próximo, fecha en que finalizaba el vínculo con el Ciclón- provocó un movimiento de piezas. La Roca Sánchez dejó la zaga para adelantarse a la mitad de campo de juego, como volante central, su posición natural, y Jalil Elías se incorporó a la zona media, como volante por la derecha. El futbolista no estuvo disponible para los dos últimos encuentros –Lanús y Godoy Cruz-, pero tuvo un regreso que disipará las controversias que se generaron respecto a la continuidad durante el mercado de pases.

Porque la situación entre Gattoni y San Lorenzo resultó un ida y vuelta sin fin, con capítulos de tensión. El coordinador de fútbol profesional, Matías Caruzzo, inició la negociación del nuevo contrato en mayo pasado, pero la cláusula de rescisión que intentó imponer el representante del jugador –Marcelo Lombilla-, de US$ 1.500.000, era considerada muy baja por los dirigentes. En el Bajo Flores aceptaron la cifra, aunque el jugador nunca firmó el contrato. Dos viajes a Italia para tramitar el pasaporte comunitario –la segunda después de la primera fecha del torneo y sin permiso del club- agitaron aún más el conflicto. Gattoni, por entonces capitán, siempre tuvo el apoyo del entrenador Insua y por ese motivo no fue extraño el festejo dedicado para el director técnico que tomó al club y con paciencia y resultados pacificó a una institución que desanduvo jornadas de protestas en los últimos tiempos en el Nuevo Gasómetro.

Cuando el conflicto parecía no tener retorno, asomó Sevilla como solución. Tres cuotas para darle forma a 1.400.000 dólares –la última pagadera en agosto de 2024-, el acuerdo que tuvo sus ribetes: la venta debió sellarse hace dos semanas, pero terminó de concretarse el martes pasado. Con la transferencia sellada, Gattoni volvió a entrar en el equipo. No como capitán, como antes de la situación de tirantez, porque la cinta ahora es propiedad de Elías. El volante no tiene el sentido de pertenencia que el defensor de 23 años, pero la conflictividad imponía un cambio para no generar malestar dentro del vestuario y no exponerlo frente al público.

Con orden, sacrificio y efectividad, San Lorenzo diseñó el tercer triunfo en el campeonato; todos las victorias fueron por 1-0 Twitter @CASarmientoOf

El final lo descubrió a Gattoni abrazado por todos sus compañeros. Un gesto que refleja el compañerismo y la humildad del grupo. “Se dijeron muchísimas cosas que no son reales, pero me dedico a trabajar, a entrenar, y apoyarme en las personas cercanas. Duermo tranquilo y siempre me quedó en claro que voy a defender al club: ahora y siempre”, comentó el auto del gol, en la transmisión de televisión. “Siempre le dijimos que mantenga la calma, porque no era fácil la situación y por suerte para él se pudo definir. Como compañero siempre tenemos que estar y apoyar. Volvió, convirtió, nos ayudó y nos llevamos tres puntos de una cancha difícil. A veces hay que hacer oídos sordos a algunas cosas que se dicen, no tenemos que olvidarnos lo que somos”, apoyó el arquero Batalla, una de las figuras de la victoria, con atajadas sobre Toledo, Gondou y Lisandro López; cuando el guardavalla parecía superado, como en el córner que ejecutó Quiroga, apareció Elías para despejar sobre la línea

No le queda mal las visitas a Junín a San Lorenzo. La última vez se despachó con un 4-2, con goles de Braida, Vombergar y Bareiro, los dos últimos armaron la previa del gol de Gattoni. Aquella resultó una victoria que le posibilitó acercarse al objetivo de clasificarse a la Copa Sudamericana, el torneo internacional que sorteará los grupos el 22 de marzo. Esta vez, con el campeonato ofreciendo los primeros compases, el triunfo apuntala y empuja. El Ciclón suma nueve puntos, producto de tres triunfos: el dato, todos 1-0. Si la cuenta se hace más grande, San Lorenzo ganó siete de los últimos ocho juegos. Orden, convicción, sacrificio, la receta que impone Insua para ser protagonista. En Junín, el DT tuvo la reaparición del juvenil al que eligió como capitán y Gattoni no le falló.