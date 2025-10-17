San Lorenzo: la inquietante declaración del expresidente Fernando Miele sobre Marcelo Moretti

Durante quince años, Fernando Miele condujo a San Lorenzo, en un período en el que el club pasó de no tener que jugar a contar con el estadio Nuevo Gasómetro, el gran logro de su gestión. Hoy, al margen de la entidad azulgrana, el veterano dirigente habló de la actualidad del club que tuvo a su cargo, y no anduvo con vueltas sobre la situación del actual mandatario, Marcelo Moretti.

Miele, presidente del Ciclón entre 1986 y 2001, dio declaraciones al canal DeporTV en medio de una de las peores crisis dirigenciales de San Lorenzo en los últimos años, mientras las voces críticas no paran de sumarse.

El exdirigente, de 77 años, no dudó en calificar la gestión de Moretti como “caótica” y acusó al actual titular de “hacer todo mal”. Sus palabras se suman a un clima de tensión creciente en Boedo, con el club inmerso en conflictos políticos, económicos y judiciales.

🔥 "LE VAN A METER UN TIRO EN UNA PIERNA".



La terrible predicción de Fernando Miele con Marcelo Moretti. Durísimo...



📽️ @canaldeportv pic.twitter.com/ulsxdAetIw — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) October 15, 2025

“Hoy no se puede creer, Moretti te dice todo que sí y después hace lo que quiere, y lamentablemente lo hace todo mal. Porque no tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana, por eso hace lo que quiere”, dijo Miele a DeporTV, con el expresidente visiblemente molesto con el rumbo que tomó la institución.

En su análisis, el empresario sostuvo que el actual presidente carece de liderazgo y de un entorno capaz de asesorarlo con criterio. Además, no dudó en tildarlo de mentiroso: “Miente, creo que está en otra galaxia, se cree que es el presidente del país”, dando cuenta de la distancia que percibe entre Moretti y la realidad que vive San Lorenzo.

El exmandatario fue más allá al relatar conversaciones personales que mantuvo con Moretti, en las que le advirtió que su comportamiento podía traerle consecuencias graves: “Yo se lo pregunto todos los días, le digo: largala (presidencia) porque te van a meter un tiro en una pierna y no vas a saber de dónde viene el tiro y no vas a poder caminar más tampoco. Tenés familia, un montón de cosas que vas a perder. ¿Para qué? Ya fuiste presidente, te diste el gusto. No lo quiere entender, quiere seguir”.

En ese mismo contexto, el exdirigente manifestó su preocupación por la falta de claridad en la economía del club: “No sabés si San Lorenzo debe mucha plata. Primero hay que arreglar el desorden, y hace muchos años que no lo quieren arreglar”.

Miele destacó que el club perdió la brújula hace tiempo y señaló que es necesaria una refundación administrativa que le devuelva estabilidad: “Para mí, la solución es llamar a elecciones y convocar gente nueva. Lógicamente tiene que haber experiencia en el club, pero no se pueden despilfarrar los dos o tres primeros años, que van a ser los más difíciles para enderezarlo. Tiene que haber una juventud que empuje”.

Las declaraciones del expresidente llegan en un momento de máxima tensión institucional, con Moretti resistiendo en el cargo pese a los pedidos de renuncia de los socios y los escándalos recientes que lo involucran.

Uno de los mensajes de protesta en Av. La Plata de los hinchas en contra de la vuelta de Moretti. X @Gonzaaorellano

A todo esto, Moretti se presentó el jueves en la reunión de comité ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que se desarrolló al mediodía en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza. El presidente de San Lorenzo, que regresó al club gracias a una medida cautelar presentada en la Justicia, le pidió la palabra al presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y dejó en claro que su intención era volver también a estar activo en la LPF y la propia AFA, en la que ocupa una vocalía en el comité ejecutivo.

“No le negaron la palabra. Moretti apareció cuando ya había empezado la reunión. Nadie lo esperaba”, contó un asistente al cónclave, fuera de micrófono. La Gendarmería Nacional había preparado un dispositivo de seguridad para la ocasión: no quería que se repitieran las imágenes de este lunes en la sede azulgrana de la avenida La Plata, cuando el dirigente debió irse escoltado por la Policía de la Ciudad.

🚨 Así ingresaba Marcelo Moretti a la Comisaría vecinal 5B luego que el patrullero lo saque de la sede de Av La Plata. pic.twitter.com/SpjU3KRNAJ — San Lorenzo TV (@sanlorenzotvnet) October 13, 2025

“Buenas tardes. Solamente vengo acá para decirles que ya me restituyeron en mi club. Quería decirles que así como me restituyeron en mi club, me estoy reintegrando y me quedan dos años de mandato, así que los quiero cumplir”, dijo el dirigente, según reconstruyó LA NACION. Moretti agregó: “También les digo que también mi pretensión es estar en el comité ejecutivo, y volver al comité de la liga sin ningún problema. Para eso me dijo [Andrés] Paton Urich [asesor legal de AFA] que tengo que trabajar la resolución judicial, y para poder participar en el comité de Liga necesito trabajar la resolución judicial que me habilita”.

Lejos de la normalidad, el retorno del presidente no implica el fin de la crisis, ya que tal como lo dispuso la Justicia, Moretti debe citar en los próximos 15 días a esa reunión dirigencial que será para evaluar la continuidad o no de los miembros de la comisión directiva.