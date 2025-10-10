San Lorenzo: Moretti pagó la caución y la Mesa Directiva de la Asamblea confirmó que vuelve a sus funciones

San Lorenzo es la rosca constante. Desde aquel 21 de abril pasado, en el que se vio a su presidente Marcelo Moretti en una cámara oculta guardarse 25 mil dólares en el bolsillo provenientes de la mamá de un juvenil del club, que la indefinición angustia a más de un hincha, y exaspera a propios y extraños.

Luego de más de cinco meses parecía que se daba la acefalía, la cual se anunció el 16 de septiembre. Sin embargo, luego de una presentación judicial del propio Moretti, caratulada como “Moretti Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/Medidas Precautorias”, la Sala B de la Cámara Civil le dio la razón debido a amenazas esgrimidas en la denuncia y también errores administrativos en el llamado a esa reunión de Comisión Directiva mencionada. Entonces, le permitió, luego de pagar una fianza de 40 millones de pesos (a cambio de hoy, tan solo un poco más de 25 mil dólares), volver al club.

Tras una cámara oculta que filmó al presidente Marcelo Moretti recibiendo fajos de dólares ya nada fue igual en San Lorenzo

Así lo confirmó la institución en sus redes sociales, donde informó que “la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes se reunió en la sede de Avenida La Plata y determinó el cese en sus funciones, reasumiendo la Comisión Directiva la conducción institucional del Club. De acuerdo a dicha resolución judicial, también se suspende la Asamblea Extraordinaria convocada para el 13 de octubre. Por otro lado, la Mesa Directiva de la Asamblea decidió la suspensión de la Asamblea Ordinaria que había sido llamada para ese mismo día”, según se lee en X (ex Twitter).

¿Qué significa todo esto? Que nada vale y todo se volverá a reasignar, y cada uno de los integrantes de la Comisión Directiva que tenían funciones hasta ese momento, más allá de haber renunciado o no, vuelven a las mismas, a la espera de una reunión de la CD que el propio Moretti deberá llamar en los próximos 15 días. Hasta estos cambios, Julio Lopardo será el vice 1° (hoy, sin ningún trato con Moretti), al igual que Andrés Terzano (vice 2°), Martín Cigna (secretario, enfrentado al presidente) y Leandro Goroyesky (tesorero).

Hay incredulidad en el arco político de San Lorenzo, y nadie sabe qué puede pasar este viernes en el partido en el estadio Pedro Bidegain ante San Martín de San Juan por el torneo Clausura. ¿Podrá gobernar Moretti hasta llegar a esa reunión?

Tras recibir la notificación judicial remitida por la Cámara Civil, Sala B, "Moretti Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/Medidas Precautorias", la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes se reunió en la sede de Avenida La Plata y determinó el cese…

El Acta 6 de la Mesa Directiva expresó lo siguiente:

“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de octubre de 2025, siendo las 17 horas, se reúne en la sede administrativa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, sito en Avenida La Plata 1794, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea de Representantes, con la presencia de los señores directivos: Ulises Darío Morales, Valeria Carta Moglietta, Patricio Ariel León, Nicolás Pellegrini, Christian López y Alberto Martín Coello.

Acto seguido, se procede a la lectura de la notificación judicial remitida por la Cámara Civil, Sala B. En virtud de lo dispuesto por dicha resolución judicial, cesa en sus funciones la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea de Representantes, reasumiendo la conducción institucional del club la Comisión Directiva y se procede a notificar formalmente a los asambleístas de la resolución judicial y la suspensión de la Asamblea Extraordinaria convocada para el 13 de octubre de 2025.

Moretti es rechazado por los hinchas de San Lorenzo desde el episodio por el cual pidió licencia y hubo numerosas manifestaciones en contra de la posible vuelta X @Gonzaaorellano

En igual sentido, la Mesa Directiva suspende la realización de la Asamblea Ordinaria prevista para la misma fecha, hasta tanto el club normalice su vida institucional quedando a la espera de que la Comisión Directiva determine una nueva convocatoria fijando día, hora y lugar para la realización de la Asamblea Ordinaria a los mismos fines y efectos. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 17:30 horas del mismo día, firmando los presentes para constancia."

Otra formalidad dentro de la informalidad en la que está envuelto un San Lorenzo que no tiene paz.