San Lorenzo no pudo en su debut por la Copa Sudamericana: el 1-1 que ya lamenta en la tabla

Comenzó la Copa Sudamericana para San Lorenzo, tres años después de su última excursión en el certamen. Una tarde-noche de estrenos en el estadio Defensores del Chaco, ya que su rival, Recoleta, jugaba el primer partido oficial por torneos Conmebol. Por ende, le urgían tres puntos que no llegaron: reaccionó rápido para empatarlo 1-1, pero luego tardó en acomodarse y hasta su arquero lo salvó en la última jugada.

Significaba una obligación para el Ciclón, ya que se trata de una etapa de grupos en la que solo el primero se asegura seguir en competencia: el segundo lugar, apenas, da la oportunidad de jugar un playoff contra un tercero de la Copa Libertadores. Con el Santos de Neymar inmerso entre sus demás rivales de la zona, perder puntos ante un debutante aumentaría al máximo las exigencias: de hecho, ya se agarra la cabeza por lo que sí logró Deportivo Cuenca, que venció por 1-0 al cuadro brasileño.

Gustavo Álvarez dirigió su tercer encuentro a San Lorenzo, manteniendo el invicto con sensaciones ambiguas: el debut por la Sudamericana no tuvo la mejor versión y huele a lamento grande. DANIEL DUARTE - AFP

Fue el tercer compromiso al mando de Gustavo Álvarez. Tras la floja igualdad ante Deportivo Riestra llegó el gran triunfo del viernes pasado a Estudiantes (1-0), en el Nuevo Gasómetro. Con ese envión a cuestas prevalecía la sensación de que el primer paso en Sudamérica no sería costoso. Aunque en cierta parte lo fue.

Porque el conjunto azulgrana transita días de conocimientos. Por la propuesta del nuevo entrenador, que impone un nuevo esquema (5-3-2) y, a su vez, debió afrontar esta primera fecha internacional sin Jhohan Romaña: a pesar de ciertos vaivenes actuales en su nivel, se trata de un pilar intocable, pero las molestias físicas lo sentaron en el banco, por esta vez.

Allan Wlk, el autor del gol de Recoleta que, además, hizo una jugada espectacular en la agonía del duelo que pudo haber sido el 2-1 inesperado. Instagram

Entonces, así como un día se pueden observar todas las situaciones que derrocha el Pincha y luego lograr vencerlo, también se puede no saber dónde poner el pie en los primeros minutos de juego ante un principiante, como lo es el equipo canario. Un equipo largo (San Lorenzo) contra uno corto (Recoleta) fueron maneras que bastaron para confundir los caminos visitantes durante un largo tramo de la primera mitad y no marcaron diferencias.

De hecho, fue el club de Boedo el que comenzó a padecer las acciones con anterioridad por la velocidad que Aldo González impuso sobre la izquierda. Primero, siendo más veloz que los defensores azulgranas ante un pelotazo largo del arquero Nelson Ferreira, y luego, metiendo un bombazo desviado, desaprovechando el apresuramiento de Orlando Gill para salir afuera del área y regalar todo el arco.

Sin tiempos para alertarse, el volante paraguayo tendría su revancha: a los 12, un minuto después que aquella acción, desbordó a Nicolás Tripichio, se metió en el área y su centro bajo derivó en un rechazo corto y la definición frontal de Allan Wik, el delantero que quedará en la historia de Recoleta.

Rodrigo Auzmendi es abrazado por Gregorio Rodríguez, que combinó con Alexis Cuello para que éste asistiera al exdelantero de Banfield para el empate rápido. DANIEL DUARTE - AFP

Muy pronto el golpe, así como también la reacción. Porque, se insiste, San Lorenzo respira esa ciclotimia en este comienzo de era. Quizá normal, claro. Sólo cuatro minutos pasaron desde el reproche colectivo hasta el buen pique por derecha y pase al medio de Alexis Cuello para la definición de primera y relajada de Rodrigo Auzmendi.

Sin embargo, con tanto tiempo por delante, no significó un empuje. La visita siguió en el período de afirmación, pero trastabillando entre desencuentros, desajustes en la idea y nulas oportunidades. La pausa de hidratación apenas sirvió para escuchar el adelanto de lo que Álvarez diría en el entretiempo: pidió juego directo hacia los delanteros y que Teo Rodríguez Pagano no desconfiara de su espalda al presionar alto como carrilero.

Algo así habrá ocurrido tras mantenerse todo como estaba: antes del inicio de la segunda mitad ordenó la primera modificación y San Lorenzo salió a jugar con otra determinación que lo hizo sentir más cómodo.

Rodrigo Auzmendi tuvo el 2-1 a falta de 20 minutos, pero se topó con el cuerpo del arquero Nelson Ferreira, figura entre los paraguayos. DANIEL DUARTE - AFP

En medio de una mayor fluidez, el buen ingreso del uruguayo Mathías De Ritis facilitó una mayor cercanía al gol: un remate propio de media distancia, la asistencia a Auzmendi para el 2-1 que el cuerpo del arquero privó a falta de 20 minutos y otro centro para un cabezazo débil de Facundo Gulli.

Pero como San Lorenzo pisa torcido, sin confianza, así como hizo figura a Ferreira (con poco), también Orlando Gill lo salvó en la agonía: en el cuarto minuto adicionado, Wik elaboró una maniobra individual excepcional con caño, gambeta y definición de tres dedos que lo obligó a esforzarse para evitar el triunfo Canario.

Compacto de Recoleta 1 vs. San Lorenzo 1

Un punto que puede costarle caro de arranque: no haberse aprovechado de un debutante limitado y que Santos ahora esté en el fondo, lo obligará a correr a la par de Neymar.