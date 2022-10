San Lorenzo pierde dos históricos: este sábado se retiran Sebastián Torrico y Néstor Ortigoza

escuchar

El arquero Sebastián Torrico y el mediocampista Néstor Ortigoza, figuras de San Lorenzo, se retiran del fútbol profesional. Después de trascendidos, el propio club de la Primera División confirmó la salida de los jugadores y los despidió en Twitter, mientras que el retiro oficial se hará el fin de semana, en la última fecha del torneo, tras el enfrentamiento con Aldosivi.

“Este sábado, Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico jugarán su último partido en San Lorenzo. Y, al final del encuentro, se les brindará un inolvidable homenaje a ambos”, anticiparon desde el club. “La ovación será eterna, gracias por tanta gloria, Boedo los amará por siempre”, escribieron en las redes oficiales.

Más tarde, subieron un posteo directamente dedicado al mediocampista. “Hiciste el gol inmortal. Y te convertiste en lo mismo: una leyenda de San Lorenzo, enorme como tu sonrisa, de acá a la eternidad. ¡Gracias por tanto, Orti querido!”, le dijeron.

Unos minutos después llegó la publicación para el arquero. “¿Las historias de amor pueden empezar a los 33 años? Sí, claro. Y durar eternamente. Vino por dos meses. Se quedó para siempre. ¡Gracias por tanto, Torri querido!”, lo homenajearon desde Boedo.

Ortigoza fue el primero en pronunciarse públicamente sobre su decisión, hablando en una extensa entrevista con Sebastián Vignolo en ESPN. Allí contó los pormenores de cómo comunicó su postura: “Hoy estoy feliz, tengo sentimientos encontrados. Hoy hablé con Rubén [Insúa] y le comuniqué que no voy a seguir jugando, que me retiraba del fútbol profesional”, reveló el mediapunta. “Estoy contento, pero a la vez estoy triste porque dejo de jugar a la pelota, que es lo que más amo”.

Al explorar las razones de terminar con su ciclo ahora, el ex mundialista con la selección paraguaya opinó que el timing es ideal para hacerlo: “Es el momento, creo que es una etapa que se cumple. Cuando volví en su momento creía que el club me necesitaba, también sentía que podía ayudar desde adentro del vestuario. Vine en un momento complicadísimo del club, y hoy estamos bien. Entonces es hora de dar un paso al costado”.

“Gracias por los momentos vividos, por el recorrido, a mi familia por apoyarme desde el primer momento hasta hoy”, aprovechó para agradecer Ortigoza, que luego se emocionó al acordarse de sus padres: “Tengo la suerte de tener a mi viejo y a mi vieja viendo cómo me retiro del fútbol, que era un sueño para mí”.

Ortigoza también repasó el momento en que habló con su madre, la primera en enterarse de su retiro, al término del triunfo de su equipo por 4-2 sobre Sarmiento en Junín. “Terminamos el partido del lunes, la llamé a mi vieja y le dije que no juego más. Todavía no la pude ver ni a ella ni a mi papá en persona. Ella está feliz. Lloramos, recordamos todo el recorrido que hicimos juntos desde chicos, desde andar en los trenes hasta los campeonatos. Salíamos desde Loma Grande hasta Merlo, de ahí a Liniers y finalmente en Argentinos Juniors”.

El también ex futbolista del Bicho y Rosario Central, con quienes también consiguió trofeos, no escatimó en elogios hacia el último DT que tuvo en su carrera, Rubén Darío Insúa: “En estos últimos seis meses la pasé espectacular”, valoró. “Me encontré con una persona con muchos valores e identidad en el club, que lo quiere mucho. Y nos marcó el camino. La verdad que es un genio, me lo demostró con hechos y no con palabras”. Además, al hablar de los entrenadores que más lo marcaron, Ortigoza listó a Claudio Borghi, de su período en Argentinos que culminó con el título del Clausura 2010; Tata Martino, que lo guió en la selección paraguaya hasta los cuartos de final del Mundial 2010 y la Copa América 2011; y Edgardo Bauza, con quien levantó la Copa Libertadores 2014 con el Ciclón y la Copa Argentina 2018 con el Canalla.

