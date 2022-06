San Lorenzo-Tigre y una rareza: el árbitro Penel debió ser reemplazado por lesión

Un cambio inesperado. En esta oportunidad, la variante no fue entre futbolistas, si no entre árbitros. Ariel Penel era el juez designado para impartir justicia en el duelo entre San Lorenzo y Tigre, por la quinta fecha de la Liga Profesional, pero una dolencia en su pierna derecha no le permitió continuar y debió ser reemplazado por Héctor Paletta, el cuarto árbitro de este duelo.

Se jugaban 15 minutos de la primera parte. En el partido entre el Cuervo y el Matador no pasaba mucho, pero una situación despabiló y sorprendió a todos. Ariel Penel, árbitro principal del partido, tuvo que cortar una de sus corridas porque sintió un pinchazo en el gemelo de su pierna derecha. Por la situación, el juez cortó el partido y se acercó a la zona de los bancos de suplentes para ser atendido por los médicos del San Lorenzo. Héctor Paletta, cuarto árbitro del encuentro, se acercó enseguida a Penel que, con gestos de dolor en su rostro, le informaba a su compañero que no podía continuar dirigiendo.

Inmediatamente, Paletta se dirigió hacia los vestuarios para cambiarse y poder reemplazarlo a Penel que seguía siendo asistido. Los integrantes del cuerpo médico del equipo local, mientras tanto, le aplicaban un spray en la zona de su dolor y hasta le dieron de tomar una pastilla para que pueda calmar la dolencia en el gemelo derecho.

Mientras aguardaban por Paletta, algunos futbolistas se acercaron a hablar con Penel que les informaba “me pinchó”, siempre con el rostro que manifestaba que realmente no podía seguir dirigiendo. Héctor Paletta regresó al campo de juego a los dos minutos y reemplazó a su compañero mientras que Penel quedó como cuarto árbitro. Una variante inesperada, pero que pudo resolverse rápidamente.

“Creo que es un desgarro. Sentí el pinchazo y no pude continuar, tengo mucha bronca”, expresó Penel cuando finalizó el primer tiempo y todos los futbolistas se retiraban hacia los vestuarios. “Ahora tengo que apoyar a mi compañero desde afuera, agregóó el juez.

Ariel Penel, el árbitro del partido Diego Lima - LA NACION

Un recuerdo cercano

Una situación similar se produjo el año pasado, pero la lesión fue mucho más dura. José Carreras, árbitro del fútbol argentino, era el encargado de dirigir Deportivo Maipú ante Tigre, por la Primera Nacional, el pasado 28 de agosto de 2021. En el triunfo del Matador por 4 a 0 ante el equipo Mendocino, Carreras se tropezó con un jugador que se ataba los cordones y se dislocó el codo.

El juez caminaba para atrás por el centro del campo de juego mientras el delantero de Tigre Ijiel Protti abandonaba la cancha por una lesión que, finalmente, lo obligaría a abandonar el encuentro. Sin embargo, Carreras nunca vio que en sus espaldas estaba Mauro Cerutti del equipo local atándose los cordones. Con ese envión, cayó y cuando intentó apoyarse con el brazo derecho sufrió una lesión.

“Se le salió el codo de lugar”, anunció desde el campo de juego la cronista de TyC Sports Mariana Lamas. “Es mucho el dolor. Llamaron enseguida a los médicos”, agregó. Mientras tanto, Carreras era atendido con claros síntomas de dolor por los especialistas de Maipú. ¿El detalle? El mediocampista del Matador Lucas Menossi inmediatamente pidió el cambio de árbitro.

El juez de 47 años debió abandonar la cancha entre lágrimas, con un vendaje en la zona lastimada y le dejó su puesto al cuatro árbitro Pablo Núñez.