En qué canal pasan Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026 hoy

Boca Juniors y Deportivo Riestra se enfrentan este domingo desde las 18.30 en la Bombonera con arbitraje de Sebastián Zunino por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026 con el objetivo en común de comenzar la temporada 2026 con el pie derecho.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizas al instante.

Leandro Paredes es el gran emblema de Boca Juniors, que inicia el año en la Bombonera Manuel Cortina

La previa del partido

El xeneize inicia la temporada ante su público con el anhelo de volver a ser campeón tras un 2024 y 2025 sin títulos -la última consagración fue en 2023-. La gran obsesión de la institución es la Copa Libertadores, en la que volverá a jugar desde la etapa de grupos tras dos años con el objetivo de ser campeón por séptima vez.

El equipo de Claudio Úbeda no se reforzó con ningún jugador. El que más cerca estuvo de llegar fue el colombiando Marino Hinestroza, pero finalmente jugará en Vasco Da Gama de Brasil. Así, comienza la competencia oficial sin caras nuevas y con bajas importantes porque Edinson Cavani, Milton Giménez -pubalgia- y Miguel Merentiel -desgarro- están lesionados y los delanteros titulares para el debut son Lucas Janson y Alan Velasco, además de Exequiel Zeballos. En el mediocampo, sin Rodrigo Battaglia, quien también acarrea una dolencia, a Leandro Paredes lo acompañan Ander Herrera y Tomás Belmonte. Este último se impuso en la consideración por sobre Milton Delgado.

Alan Velasco arranca el año como titular en Boca Juniors Juan José García - FOTOBAIRES

El Malevo, como acostumbra, hizo una extravagante pretemporada en la costa argentina de cara una temporada en la que incursionará por primera vez en el plano internacional, más precisamente en la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Benítez, con su particular estilo de juego, fue gran protagonista en 2025 y se afianzó en la máxima categoría.

El plantel sufrió la baja de su capitán, el volante Milton Céliz, pero sumó a varios refuerzos: José Ingratti, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Iván López, Patricio Madero y Pedro Ramírez.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 7.06 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.69.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en octubre de 2024, por la Liga Profesional de ese año, y empataron 1 a 1 en la Bombonera por los goles de Brian Sánchez para el visitante y Edinson Cavani para el local. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en el Apertura y Clausura y, además, no se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.