Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene un inicio intenso porque apenas concluye la primera fecha inicia la segunda con 15 partidos distribuidos entre este lunes y el jueves 29 de enero. Todos los encuentros del campeonato se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada arranca con Platense vs. Instituto, programado para este 26 de enero a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López con arbitraje de Bruno Amiconi. El martes, San Lorenzo visitará a Gimnasia de Mendoza con Ariel Penel de colegiado mientras que Independiente se presentará ante Newell’s en Rosario con el juez Daniel Zamora.

River y Boca tendrán actividad el miércoles. El Millonario recibirá a Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con Pablo Dóvalo de árbitro principal y el xeneize visitará a Estudiantes en el Uno con Pablo Echavarría. Fernando Echenique estará en uno de los duelos más atractivos de la fecha como lo es Racing vs. Rosario Central.

Cronograma de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Lunes 26 de enero

17.00 Platense vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Mariano Ascensi.

Martes 27 de enero

17.45 Vélez vs. Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Ariel Cruz.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Mauro Ramos Errasti.

20.00 Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Juan Nebietti.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Gonzalo Pereira.

20.00 Huracán vs. Independiente Rivadavia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: Javier Uziga.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Felipe Viola.

AVAR: Carla López.

22.15 Newell’s vs. Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora.

Árbitro asistente 1: Iván Aliende.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Sebastian Habib.

AVAR: Hugo Páez.

22.15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Nahuel Viñas.

Atlético Tucumán recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en la segunda fecha

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Federico Benítez.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Javier Mihura.

19.00 Racing vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Diego Verlotta.

20.00 River vs. Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Agustin Méndez.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Sebastian Bresba.

22.15 Estudiantes vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Gabriel Gutiérrez.

Boca Juniors visita a Estudiantes de La Plata en el estadio Uno Manuel Cortina

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Mariano Negrette.

VAR: Maximiliano Macheroni.

AVAR: Bryan Ferreyra.

19.15 Lanús vs. Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Belén Bevilacqua.

19.15 Belgrano vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR: Nazareno Arasa.

AVAR: Diego Romero.

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Argentinos Juniors (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Gastón Suárez.

21.30 Sarmiento vs. Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Carlos Córdoba.