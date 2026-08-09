Huracán jugó mejor, golpeó en los momentos clave y, con un doblete de Caicedo, se quedó con un clásico caliente
El Globo rompió una racha de 25 años sin triunfos en el Bidegain; el Ciclón sufrió la expulsión de su arquero, Orlando Gill
En un clásico caliente, con poco fútbol pero vivido con muchísima tensión, Huracán dio el golpe en el Nuevo Gasómetro: venció 2-0 a San Lorenzo y cortó una racha de 25 años sin triunfos en ese estadio. El público azulgrana despidió con insultos a su equipo, que con Néstor Gorosito ganó un solo partido y sigue sin encontrar soluciones. Para colmo, jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre menos por la infantil expulsión de su arquero, Orlando Gill.
Huracán fue fiel a su libreto y, con orden y disciplina táctica, consiguió jugar casi siempre lejos del arco de Hernán Galíndez. Salvo en el comienzo, cuando Rodrigo Auzmendi tuvo una buena chance para el Ciclón con un tiro cruzado, el Globo dio siempre la sensación de tener el partido bajo control. Y, además, aprovechó muy bien sus oportunidades en dos momentos clave: sobre el final del primer tiempo y en el arranque del segundo.
El héroe del clásico volvió a ser Jordy Caicedo, que también había marcado el gol del triunfo de Huracán en el último derby disputado en Parque Patricios. Primero capitalizó un rebote largo de Gill, después de un cabezazo de Juan Bisanz, para marcar el 1-0. Y luego apareció otra vez para, de primera y tras un gran pase en cortada de Facundo Kalinger, meter una gran mediavuelta para que la pelota ingrese pegada al palo derecho.
En el festejo de su segundo gol, el ecuatoriano saltó los carteles de publicidad, se plantó frente a la popular local e hizo el gesto del Topo Gigio, desafiando a los hinchas azulgranas durante varios segundos y provocando la reacción de sus rivales, que fueron a buscarlo. En medio del tumulto, Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel y fue expulsado. Desde entonces, todo se hizo todavía más cuesta arriba para el Ciclón.
Lo mejor del partido
En el final, San Lorenzo intentó ir con empuje, pero Huracán siguió imponiendo condiciones y hasta tuvo tres situaciones claras con Juan Bisanz para liquidar el partido.
Así, el Globo terminó con una larga sequía sin victorias en el Bajo Flores. Había vencido 1-0 a San Lorenzo en 2009, aunque aquella vez el clásico se disputó en la cancha de Boca. Emanuel Villa había sido entonces la gran figura de la tarde. Esta vez, ese lugar quedó para Caicedo, que volvió a amargar a San Lorenzo y desató la fiesta de todo Huracán.
¡Ganó Huracán en el Nuevo Gasómetro!
Con un doblete de Caicedo, el Globo cortó la racha en el Bajo Flores y consiguió un triunfo histórico ante el rival de toda la vida, que se fue reprobado por su público. El equipo de Diego Martínez golpeó en momentos clave y después justificó la ventaja. Una tarde inolvidable para Huracán y otro duro golpe para San Lorenzo.
Se juegan 10' de adición
Por el lío en el 2-0 de Huracán, el clásico se juega hasta los 55′. Sin embargo, San Lorenzo no encuentra los caminos para lastimar a Huracán, se repite en centros y el conjunto de Diego Martínez no pasa sobresaltos.
San Lorenzo va, pero Huracán está más cerca
Si a San Lorenzo ya le costaba con once, mucho más con diez. A los tumbos, logra generar algo de peligro a partir del buen ingreso de Rodríguez Pagano, aunque sin llegar a inquietar demasiado a Galíndez. Huracán volvió a tenerlo de contra con Bisanz, pero esta vez Devecchi le ganó el duelo y mandó la pelota al córner.
Tras el 2-0 de Huracán en el clásico, los hinchas de San Lorenzo explotaron con "JUGADORES...". pic.twitter.com/Mf6S59OSGz— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
Bisanz tuvo el tercero para Huracán
San Lorenzo se adelanta en busca del descuento, deja espacios y Huracán encuentra cada vez más terreno para lastimar de contra. Esta vez estuvo a punto de liquidarlo el exdelantero de Banfield, que probó desde 30 metros y estrelló la pelota en el travesaño. José Devecchi, en el arco tras la expulsión de Gill, no llegaba.
Caicedo se fue reemplazado ante el riesgo de otra roja
Luego del tumulto que se armó tras su segundo gol, Diego Martínez decidió sacar al ecuatoriano, que jugaba amonestado por su polémico festejo en el Nuevo Gasómetro y ya era blanco de los rivales. Ahora, con Ignacio Pussetto como punta, el Globo maneja el trámite y deja correr los minutos.
¡2-0 de Caicedo, lío en el festejo y roja!
Cuando San Lorenzo buscaba el empate, una pérdida en la mitad de la cancha derivó en la contra del Globo y en una muy buena definición de Caicedo, que marcó su segundo gol en el clásico. El delantero festejó haciendo el Topo Gigio de cara a la popular local, lo que provocó la reacción de los futbolistas azulgranas, que se le fueron al humo. En medio del tumulto, Gill vio la roja por un cabezazo a Lucas Blondel y Emiliano Amor fue amonestado por ir a buscar al goleador.
¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo...— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/LBI6xqEKx9
Gulli, desconsolado, dejó la cancha por lesión
El volante de San Lorenzo, de 20 años, sintió una molestia muscular en el inicio del complemento y, aunque intentó seguir jugando, no pudo continuar. Gorosito lo reemplazó por Juan Cruz Rattalino. Una baja sensible para el Ciclón, que necesita empezar a generar situaciones antes de que sea demasiado tarde.
San Lorenzo va obligado, pero sin fútbol
El Ciclón cae ante Huracán después de 25 años e intenta reaccionar en los primeros minutos del complemento. Con el ingreso de Teo Rodríguez Pagano por De Ritis, el local se adelanta unos metros, aunque todavía sin demasiadas ideas. Huracán, con la ventaja, apuesta a la contra, pero sin resignarse a atacar ni meterse demasiado atrás.
¡Gol de Huracán!
Jordy Caicedo, héroe del clásico anterior en Parque Patricios, convierte el 1-0 para el Globo en la última acción del primer tiempo. Tras un cabezazo de Juan Bisanz, el arquero Gill dejó corto un rechazo y el ecuatoriano convirtió de rebote. Luego, Herrera marcó el final de la primera mitad.
¡¡EL GLOBO GOLPEÓ ANTES DEL CIERRE DEL PT!! Jordy Caicedo estuvo muy atento al rebote que dio Gill y anotó el primero de Huracán ante San Lorenzo. ¡EL HOMBRE CLÁSICO!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pzW62sHxDd
Auzmendi, afuera un minuto: ¿estuvo bien?
El delantero de San Lorenzo cayó al borde del área rival tras disputar una pelota con Hugo Nervo. Quedó tendido en el piso y Darío Herrera detuvo el juego. Si bien no entraron los médicos a atenderlo, el árbitro lo hizo salir durante 60 segundos, lo que generó la reacción del jugador, el banco y del público azulgrana. Por las nuevas reglas del fútbol, cuando el juez interrumpe el partido por un jugador caído, en una acción en la que no se sanciona falta, este debe abandonar el campo, más allá de que ingresen o no a revisarlo.
Poco después, la situación se repitió con Alexis Cuello, pero esta vez Herrera, en un error conceptual, le permitió permanecer en la cancha.
¡EXCESO DE CONFIANZA! Hernán Galíndez hizo pasar de largo a Auzmendi, que fue a presionar la salida de Huracán.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/EgY8nbHKrt
Un trámite aburrido y sin situaciones
Si bien San Lorenzo intenta imponer condiciones, por ahora no hay emociones en el Nuevo Gasómetro: al Ciclón le cuesta mucho generar y el Globo se siente más cómodo jugando de contra, aunque todavía no inquietó al arco de Orlando Gill.
ERA EL PRIMERO PERO QUEDÓ ANULADO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2026
El delantero tuvo el gol para el Ciclón, pero falló, todo quedó anulado por posición adelantada.
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2Jm8d8Q0Eo
San Lorenzo lleva la iniciativa
El conjunto de Gorosito arrancó más metido y busca jugar en campo rival, aunque por ahora sin generar grandes situaciones. El clásico se disputa en la mitad de la cancha, con mucha pierna fuerte y poco fútbol.
El clásico empezó movido
En un puñado de minutos, Mathías De Ritis, de San Lorenzo, vio la amarilla por una fuerte infracción en mitad de cancha. En la acción siguiente, Rodrigo Azumendi tuvo la primera chance del partida, con un remate cruzado bien resuelto por Hernán Galíndez.
ASÍ ARRANCÓ EL CLÁSICO: De Ritis fue amonestado en San Lorenzo por esta dura infracción antes del minuto de juego vs. Huracán.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9CosoYJW8y
¡Arrancó el partido!
Ya juegan San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro. A cancha llena y con muchísimo en juego, el Ciclón y el Globo animan un nuevo clásico porteño en el Bajo Flores.
¡ASÍ RECIBE SU HINCHADA A SAN LORENZO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2026
Todo listo para iniciar el clásico entre San Lorenzo y Huracán el nuevo Gasómetro.
Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jvuNBVnhv9
Así está el historial
San Lorenzo y Huracán disputaron 192 clásicos, con 87 victorias para el conjunto azulgrana, 56 empates y 49 triunfos para el equipo de Parque Patricios.
En el último tiempo, sin embargo, la tendencia cambió: en los últimos 16 enfrentamientos, el Ciclón ganó apenas uno.
¡VAMOS CON TODO! 🎈🙏🏻 pic.twitter.com/3JSAixu93y— CA Huracán (@CAHuracan) August 9, 2026
Se juega a cancha llena
San Lorenzo informó que se agotó el remanente de entradas que había puesto a disposición de sus hinchas este mismo domingo, en las ventanillas del estadio. Eran unas pocas ubicaciones en la Platea Sur, que se vendieron en cuestión de minutos. Se espera un marco excepcional para un clásico con mucha historia.
¡Los 11 de Huracán para el clásico!
Diego Martínez realizará una sola variante en relación al 0-0 ante Atlético Tucumán: el debut de Rodrigo Fernández Cedrés en lugar de Emmanuel Ojeda, lesionado. ¿El equipo? Hernan Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Fernández Cedrés, Leonardo Gil, Juan Bisanz , Jordy Caicedo y Oscar Cortés.
¡San Lorenzo, confirmado!
Finalmente, Néstor Gorosito se inclinará por una formación con línea de tres defensores, cinco volantes y dos delanteros. Los elegidos por el DT son Orlando Gil; Emiliano Amor, Danilo Arboleda y Alejo Córdoba; Nicolás Blanco, Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli y Mathías De Ritis; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.
Cómo ver online San Lorenzo vs. Huracán
El partido será transmitido por ESPN Premium, TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
¡Llegó el Ciclón! 💙❤️ pic.twitter.com/SNxtqq4y2z— San Lorenzo (@SanLorenzo) August 9, 2026
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre San Lorenzo y Huracán, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 15 en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Darío Herrera.
El Ciclón ganó apenas uno de sus últimos 12 partidos, aunque se impuso en su único encuentro como local desde la llegada de Raúl Gorosito: 1-0 ante Central Córdoba, de Santiago del Estero. El Globo, en tanto, no gana el clásico en el Pedro Bidegain desde el 9 de diciembre de 2021, cuando se impuso 1-0 con gol de Emanuel Villa.
- 1
Rodrigo De Paul marcó un golazo para Inter Miami ante Monterrey y le hizo un homenaje a Lionel Messi
- 2
Murió Jorge Messi: Newell’s despidió al padre de Lionel con un comunicado y bandera a media asta
- 3
Enner Valencia y una de las escenas más insólitas del fútbol: la salida en ambulancia para evitar una detención policial
- 4
Jorge y Lionel Messi, una relación inquebrantable que se fortaleció creciendo en equipo