Huracán jugó mejor, golpeó en los momentos clave y, con un doblete de Caicedo, se quedó con un clásico caliente

En un clásico caliente, con poco fútbol pero vivido con muchísima tensión, Huracán dio el golpe en el Nuevo Gasómetro: venció 2-0 a San Lorenzo y cortó una racha de 25 años sin triunfos en ese estadio. El público azulgrana despidió con insultos a su equipo, que con Néstor Gorosito ganó un solo partido y sigue sin encontrar soluciones. Para colmo, jugó buena parte del segundo tiempo con un hombre menos por la infantil expulsión de su arquero, Orlando Gill.

Huracán fue fiel a su libreto y, con orden y disciplina táctica, consiguió jugar casi siempre lejos del arco de Hernán Galíndez. Salvo en el comienzo, cuando Rodrigo Auzmendi tuvo una buena chance para el Ciclón con un tiro cruzado, el Globo dio siempre la sensación de tener el partido bajo control. Y, además, aprovechó muy bien sus oportunidades en dos momentos clave: sobre el final del primer tiempo y en el arranque del segundo.

El héroe del clásico volvió a ser Jordy Caicedo, que también había marcado el gol del triunfo de Huracán en el último derby disputado en Parque Patricios. Primero capitalizó un rebote largo de Gill, después de un cabezazo de Juan Bisanz, para marcar el 1-0. Y luego apareció otra vez para, de primera y tras un gran pase en cortada de Facundo Kalinger, meter una gran mediavuelta para que la pelota ingrese pegada al palo derecho.

En el festejo de su segundo gol, el ecuatoriano saltó los carteles de publicidad, se plantó frente a la popular local e hizo el gesto del Topo Gigio, desafiando a los hinchas azulgranas durante varios segundos y provocando la reacción de sus rivales, que fueron a buscarlo. En medio del tumulto, Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel y fue expulsado. Desde entonces, todo se hizo todavía más cuesta arriba para el Ciclón.

Lo mejor del partido

En el final, San Lorenzo intentó ir con empuje, pero Huracán siguió imponiendo condiciones y hasta tuvo tres situaciones claras con Juan Bisanz para liquidar el partido.

Así, el Globo terminó con una larga sequía sin victorias en el Bajo Flores. Había vencido 1-0 a San Lorenzo en 2009, aunque aquella vez el clásico se disputó en la cancha de Boca. Emanuel Villa había sido entonces la gran figura de la tarde. Esta vez, ese lugar quedó para Caicedo, que volvió a amargar a San Lorenzo y desató la fiesta de todo Huracán.