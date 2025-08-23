San Lorenzo vs. Instituto por el Torneo Clausura, en vivo

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo está empatando 0-0 al final del primer tiempo con Instituto, de Córdoba, por la sexta fecha del grupo B del Torneo Clausura, en medio de un clima de tensión, tras la manifestación que socios y fanáticos del Ciclón realizaron en la sede del club en la noche del viernes y continúa hoy.

Un remate de media distancia de Ezequiel Cerutti que se fue lejos fue la primera llegada del partido, para el Ciclón. La Gloria respondió con un centro peligroso desde la izquierda que descolgó Orlando Gill, en medio de aplausos, y una buena apilada por derecha que se desactivó al llegar al área. Un inicio sin sorpresas.

El canto de la hinchada de San Lorenzo contra Moretti#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jEIFFueDTo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 23, 2025

Cerca de los 20 minutos, Alex Luna le puso ritmo al encuentro con una aceleración por izquierda a pura gambeta y un remate cruzado que se desvió y se fue al córner. La respuesta de San Lorenzo estuvo a ese nivel: Nicolás Tripichio quedó en buena de remate y Leonel Mosevich llegó a cruzar justo para enviarla al tiro de esquina. En uno y otro caso, el centro no llevó peligro.

Un poco más de riesgo generó el remate cruzado de Rattalino que se fue muy cerca del segundo palo, tras la presión en la salida y la recuperación de Tripichio. Iban 37 minutos de un duelo que todavía se debía disparos entre los tres palos, en ambos lados. Un cabezazo del propio Tripichio, al que le quedó la pelota de carambola, se sumó a la estadística de definiciones desviadas.

Así, se fueron al descanso sin goles, con más voluntad que juego y en medio de los cantos de reprobación en todos los órdenes. El reclamo de la gente de Boedo no cesa.

🗣️ “Che Moretti, che Moretti, no te lo decimos más, si volvés a #SanLorenzo que quilombo se va a armar” pic.twitter.com/o5DXB3Vk6P — Rodrigo Vizcarra (@Rodri_Vizcarra) August 23, 2025

El equipo de Boedo vive horas conflictivas entre los hinchas y la dirigencia, potenciada la situación porque el presidente Marcelo Moretti volvió al club esta semana y solicitó retomar su rol de presidente tras la licencia después de una cámara oculta en la que se lo veía guardando un fajo de dólares en el saco.

En ese contexto, reclaman acefalía y elecciones. Se escuchó otra vez antes y después de la salida de los equipos al campo de juego, con insultos personalizados hacia el dirigente, como en los últimos meses, y al resto de la comisión directiva. El descontento crece.

Una de las banderas que colgaron los hinchas de San Lorenzo alrededor de la sede de Avenida La Plata para manifestarse en contra de la posible vuelta del presidente Moretti, en la previa del partido con Instituto X @Gonzaaorellano

En las tribunas, que se fueron poblando cerca del inicio porque la pasión intacta, el fastidio por lo institucional continúa a la par del juego con el conjunto cordobés, después de que el fin de semana pasado perdiera el invicto ante Platense y cediera el liderazgo de su zona que compartía con el ahora único puntero River.

Se siente el malestar en el aire, y los hinchas lo expresaban ya en las cercanías de la cancha; al aliento al equipo lo acompañan los cantos de “que se vayan todos”. Ese eco llega a los jugadores, que están bajo presión ante un rival que viene de sufrir una derrota por 4-0 durísima ante Unión, como local.

La síntesis

Las posiciones