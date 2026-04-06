River Plate vs. Blooming, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate debutará en la Copa Sudamericana 2026 el próximo miércoles 8 de abril, día en el que visitará a Blooming de Bolivia por la primera fecha del Grupo H. El encuentro está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el colombiano Andrés José Rojas Noguera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.40 contra 7.03 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.83.

El conjunto boliviano accedió a la zona tras superar el repechaje con un triuno sobre San Antonio Bulo Bulo 3 a 0 como local. Se trata de uno de los clubes más tradiciones del vecino país, donde la semana pasada debutó en el torneo de primera división con una goleada 5 a 0 sobre Guabirá. En su plantel cuenta con dos argentinos: los defensores Diago Gómez y Julio Vila.

El Millonario vuelve a jugar el segundo certamen continental en importancia después de 12 años. En 2014 fue campeón con Marcelo Gallardo como entrenador en el que fue el título que marcó el inicio de una era gloriosa. Un año después, fue semifinalista y posteriormente no participó de este torneo porque siempre accedió a la Libertadores.

Eduardo Coudet lleva cuatro triunfos en fila desde que asumió la dirección técnica de River Manuel Cortina

Ahora con Eduardo Coudet de entrenador, tiene la obligación de ser protagonista y pelear por el título porque es uno de los máximos candidatos junto a Racing y varios clubes brasileños (Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo). Y llega en alza al debut, tras superar a Belgrano de Córdoba 3 a 0 en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 y lograr su cuatro triunfo desde que el ‘Chacho’ sucedió al ‘Muñeco’ en la dirección técnica. Así, escaló hasta el segundo puesto en el Grupo B y está a un paso de los octavos de final.

Con la tranquilidad de que no jugará en la altura porque Santa Cruz de la Sierra se ubica en el llano de Bolivia, el elenco argentino intentará quebrar una racha de dos décadas sin triunfos en ese país. La última vez que sonrió fue en 2006 ante Oriente Petrolero 2 a 0 en la Copa Libertadores.

El otro duelo de la primera fecha del Grupo H lo protagonizarán Carabobo de Venezuela y Red Bull Bragantino de Brasil el jueves 9 de abril a las 21.30 (hora argentina).