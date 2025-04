San Lorenzo y otro cimbronazo institucional: las secuelas de la cámara oculta al presidente Marcelo Moretti

Apenas unas horas después de la muerte de su hincha más reconocido en todo el mundo, el Papa Francisco, San Lorenzo entró en shock. Canal 9 difundió una cámara oculta en la que se ve al presidente del club, Marcelo Moretti, recibiendo US$ 25 mil en dos pagos, uno de US$ 20 mil y otro de US$ 5 mil por parte de la madre de un futbolista -cuya identidad no trascendió- a cambio de que el joven fuera fichado en el Ciclón.

La difusión de las imágenes dio lugar a críticas encendidas en las redes sociales, y provocó que todo el arco opositor del club se manifestara en contra de la gestión de Moretti. Ante la consulta de LA NACION, desde el entorno del presidente se limitaron a decir que “la historia es otra” y que el caso está en manos de abogados. La última comunicación del club en la red social X databa de la medianoche del lunes, cuando el escándalo estaba a punto de tomar dimensión: la misa en honor al Papa fallecido. Nada de la cámara oculta.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo Marcelo Endelli - Getty Images South America

La filmación muestra dos encuentros de Moretti con la mujer que entrega el dinero. Aparecen otros dos personajes: uno que filma sin que el presidente de San Lorenzo se percate de ello, y un cuarto hombre, llamado Francisco Sánchez Gamino. Según pudo reconstruir LA NACION, se trata de un funcionario que integraba el organigrama de la Jefatura de Gabinete y que fue despedido de su cargo a las tres de la mañana del martes, una vez conocidas las imágenes. Sánchez Gamino tiene una empresa llamada SG Sport Group junto a un intermediario futbolístico llamado Edgardo Lemos. Este último (¿la persona que filma?) conoce desde hace años a Moretti, ya que intervino en la llegada del paraguayo Ángel Romero al club en 2019. Según informó entonces Agencia Nova, la negociaciones comenzaron con el propio Moretti, quien por aquel año integraba la comisión directiva que encabezaban Matías Lammens y Marcelo Tinelli. “A fines del mes de junio, Edgardo Lemos y Oscar Hermida, se ponen en contacto con Marcelo Moretti, dirigente del club de Boedo, para comenzar la operación autorizada por Bruno Paiva, representante de Ángel”, dice la nota de Agencia Nova.

Según trascendió, la mujer que aparece en el video -y cuya identidad se reservó- sería una influyente figura de la política y los medios de comunicación de La Plata (misma ciudad de Sánchez Gamino). El video tiene casi un año: es del 6 de mayo de 2024. En el mundo San Lorenzo todos sabían de su existencia desde agosto de 2024. Que haya permanecido en el anonimato tanto tiempo da pie a un sinfín de especulaciones. Al parecer, el joven futbolista en cuestión (un número 4 diestro, categoría 2007) no fue fichado nunca en el club. Una fuente que pidió anonimato contó que “se entrenó por seis o siete meses y lo engañaron. Luego, dejó de ir”. Según trascendió, el chico vivía en Puerto Madero e iba al centro de entrenamientos con un chofer particular.

El informe de Canal 9

La difusión de las imágenes puso en alerta a todo el fútbol argentino. El Tribunal de Ética de la AFA, presidido por Diego Barroetaveña, podría incluso tomar cartas en el asunto y analizar el caso, aunque habrá que esperar para ver si toma alguna determinación contra el presidente de San Lorenzo. Lo cierto es que el paso de las horas solo generó más enojo entre socios e hinchas, que esperaban una rápida reacción del presidente: su renuncia o su defensa.

En el club la cuestión es distinta: con la sede de la Avenida La Plata cerrada por duelo tras la muerte de Francisco, las reuniones se dieron en otros lugares. Pero los teléfonos no pararon de sonar. Sin comunicaciones oficiales, cerca del presidente evaluaban los pasos a seguir. Quienes lo conocen son tajantes: “Moretti no renuncia”. Claro que la repercusión de las imágenes salpica incluso a los demás integrantes de la comisión directiva que él preside. Por debajo suyo están el vice 1, Néstor Navarro, el 2, Andrés Terzano, el secretario Martín Cigna y el tesorero, Leandro Goroyesky. Este último fue el encargado de poner la cara y dar las explicaciones del caso en las últimas tormentas, centradas en la situación económica del club y la venta de dos joyas de las inferiores a Defensa y Justicia. Un dato más: Moretti -o el oficialismo de San Lorenzo- tiene minoría en el tribunal de Ética del club: cuenta con apenas dos votos, mientras que la oposición dispone de cuatro.

Guardado el presidente, en silencio quienes lo siguen en el escalafón institucional y sin comunicación oficial por parte del club, la tarde del martes fue terreno fértil para rumores. Uno indicaba que Moretti iría a Roma a participar de los funerales del Papa Francisco. Ante la consulta de LA NACION sobre esa posibilidad, desde el club no respondieron. En su estado de WhatsApp, el presidente mantenía diversas imágenes relacionadas con la muerte del Sumo Pontífice.

El pedido de la oposición: que renuncie ya

Sí habló, en cambio, la oposición. O incluso exintegrantes de la gestión Moretti que renunciaron por no comulgar con los manejos del presidente. Pablo García Lago fue secretario general y escribió en su cuenta de X: “RENUNCIA YA. Ante el informe transmitido hoy (21/04/2025) por Canal 9, en el que se muestra al presidente @morettimarcelo recibiendo dinero de una persona con el objetivo de fichar a un jugador de inferiores (06/05/2024), expreso no solo mi profundo repudio y asco frente a lo visto, sino también mi decisión de actuar con responsabilidad institucional“.

Algo parecido publicó César Francis, vocal por la minoría: “Insostenible! Su gestión es patética pero esto es INACEPTABLE. Moretti debe renunciar, ya!!!”. En el canal de streaming AZZ, el dirigente adelantó sus próximos pasos: “Voy a presentar una denuncia penal para ver si estamos en presencia de un delito. En paralelo estoy pidiendo la renuncia de Moretti”. Marcelo Culotta, también integrante de comisión directiva por la primera minoría, escribió: “Moretti debe renunciar hoy. Es una vergüenza para San Lorenzo que Marcelo Moretti protagonice un hecho grave como este. Le cabe toda la responsabilidad y más dentro de su despacho en Avenida La Plata 1700″. Y añadió: “A las denuncias presentadas y la hecha en la UIF por el caso Reali junto a las cartas documento enviadas, voy a realizar la ampliación presentando nuevas denuncias en la justicia penal. Deben intervenir todos los órganos del club, Asamblea, Fiscalizadora y Tribunal de Ética. No hay lugar para corruptos”.

El caso trascendió las fronteras. El diario L’Equipe, por ejemplo, se hizo eco de la cámara oculta al presidente de San Lorenzo y lo replicó en su cuenta de X: “Se difundieron imágenes en la TV argentina del presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, recibiendo US$ 25 mil de la madre de un joven futbolista para que este fuera fichado en 2024″, dice el tuit, que remite a una nota en el sitio web del prestigioso medio francés.

