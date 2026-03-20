San Lorenzo y Racing no pudieron esquivar a los brasileños en el sorteo de la Copa Sudamericana

Racing y San Lorenzo conocieron a sus rivales de la Copa Sudamericana 2026, completando la participación internacional de cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino: Independiente fue el único en no poder acceder. La Academia dio un paso atrás con respecto al año pasado y clasificó al certamen por la vía de la tabla anual, mientras que el Ciclón celebra su regreso a la exigencia continental, aunque las permanentes turbulencias que siente por el caos institucional, con la gravedad de que -en lo futbolístico- en estas horas está buscando cerrar a un entrenador, hacen que la satisfacción no sea plena.

El azar puso al club académico en el Grupo E, siendo la cabeza de serie. Todo parecía muy tranquilo para Racing cuando los papeles indicaron que Caracas, de Venezuela, e Independiente Petrolero, de Bolivia, eran sus primeras compañías, pero en el último bombo se filtró el que todos querían evitar: Botafogo. Pese a su flojo arranque en el Brasileirao, en un formato en el que sólo el que sale primero clasifica directamente a los octavos de final (el segundo juega un playoff contra un tercer puesto de la Libertadores), resulta toda una complicación: será el rival a vencer.

Joaquin Correa, delantero argentino de Botafogo, será rival de Racing Lindsey Wasson - AP

San Lorenzo no pudo ser cabeza de serie porque, sobre la hora de las clasificaciones, América de Cali lo superó en el ranking Conmebol, criterio para integrar un bombo u otro en el sorteo. Desde el 2, sabía que era casi imposible evitar a un brasileño y así fue: compartirá el grupo D con el Santos de Neymar, que casualmente también deberá contratar a un entrenador tras la salida de Juan Pablo Vojvoda. De los otros dos adversarios se desprende una complejidad: Deportivo Cuenca, de Ecuador, lo llevará a los más de 2.500 metros de altura, pero Recoleta, de Paraguay, le brindará un viaje corto.

En Avellaneda no están tan afirmados como hace poco tiempo, cuando fue campeón de la edición 2024, obtuvo la Recopa Sudamericana y estuvo al borde de la final de la Copa Libertadores del año pasado, cayendo con el finalmente consagrado Flamengo. Lo que tenía apariencia de una potencia posible de sostener, sigue compitiendo fuera del país, pero sufriendo altibajos en el ámbito local.

Neymar, la carta de Santos: uno de los rivales de San Lorenzo x

Similar es la actualidad en Boedo en cuanto a la irregularidad en el Torneo Apertura, pero distante en los proyectos: tras el despido de Damián Ayude después de la durísima caída 2-5 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, se está definiendo si Pablo Guede se hace cargo del plantel. Quien ya tuvo un paso por la institución azulgrana está en Alianza Lima, de Perú, y están negociando para ver cómo pueden lograr su “pase”.

Los hinchas esperan ansiadamente las elecciones del 30 de mayo tras la novela de Marcelo Moretti, que fue expulsado tras gobernar apenas por poco más de un año. Al momento de los comicios, se estará cerrando la fase de grupos. Por eso, son una incógnita la entereza y el trabajo con las que afrontará su regreso a la competición (que obtuvo en 2002) tras tres años, aunque jugó la Libertadores 2024.

El trofeo de la Copa Sudamericana se pondrá en juego el 21 de noviembre en Barranquilla, sede de la final. Conmebol

En cambio, quizás, la única pesadilla que tiene Gustavo Costas de cara a la competición es la rotura de ligamentos de Valentín Carboni, el refuerzo estrella. No empezó exhibiendo su mejor versión, pero sí fue incorporado sorpresivamente con el objetivo de tener una fuerte carta. Aunque sostiene muchos apellidos importantes hace tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez parece ser la velita que siempre encenderá el entrenador.

Racing y San Lorenzo ya conocieron sus futuros rivales de un trofeo que se pondrá en juego desde el martes 7 de abril y tendrá su final el 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Con más o menos aspiraciones en las comparaciones, ambos siempre reciben con entusiasmo (y con cierta obligación por sus grandezas) su presencia internacional.

La Copa Sudamericana, al igual que la Libertadores, se sorteó este jueves en Paraguay, donde está la sede de Conmebol: entre ambas competiciones, 10 de los 12 argentinos enfrentarán a brasileños.

Los grupos de los argentinos en la Libertadores

Boca vuelve a la máxima competición tras los capítulos olvidables de los últimos años y fue el único argentino cabeza de serie. En el grupo D enfrentará a Cruzeiro, de Brasil, Universidad Católica, de Chile, y Barcelona, de Ecuador: peligroso rival que privó a Argentinos Juniors de jugar la etapa de grupos por eliminarlo en la fase 2 del repechaje. Y, por otro lado, el destino hará que Darío Benedetto vuelva a la Bombonera.

Darío Benedetto vuelve a la Copa Libertadores y a la Bombonera vistiendo la camiseta de Barcelona, de Ecuador: eliminó a Argentinos en la fase 2 del repechaje. JUAN MABROMATA - AFP

Estudiantes, último campeón del fútbol argentino, se metió en el grupo A junto al automáticamente ubicado Flamengo, por su condición de campeón defensor. También se medirá contra el peruano Cusco e Independiente Medellín, de Colombia, que superó las dos instancias de repechaje.

Independiente Rivadavia se clasificó por la Copa Argentina que obtuvo e integrará un difícil grupo C: Fluminense, de Brasil, Bolívar y su altura de La Paz, y Deportivo La Guaira, de Venezuela.

A Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, le tocó integrar el E, acaso uno muy complejo: se medirá con Peñarol, de Uruguay, Corinthians, de Brasil, e Independiente Santa Fe, de Colombia. Le tocaron todos adversarios con historia y con mucha convocatoria en sus respectivos países.

Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana, tendrá duros escollos en la Libertadores: los 2.800 metros de Quito, los 4.000 de El Alto y enfrentar al equipo sensación del último Brasileirao.

Lanús, reciente campeón de la Recopa Sudamericana, integrará el grupo G, donde están Liga de Quito, de Ecuador, Always Ready, de Bolivia, y Mirassol, el equipo sensación del pasado Brasileirao.

Por último, Rosario Central, con la figura esterlar de Ángel Di María, tuvo la fortuna de no encontrar rivales brasileños en el grupo H. Se cruzará con el ecuatoriano Independiente del Valle -que igual más de una vez puso contra las cuerdas a equipos argentinos- y el venezolano Universidad Central (llega desde el repechaje) y Libertad, de Paraguay.

El azar de los otros argentinos en la Sudamericana

River también participa en la competición de segundo orden en el continente e integrará el último grupo, el H. Fue cabeza de serie y tampoco pudo evitar a un brasileño: Bragantino será uno de los obstáculos, junto a Blooming, de Bolivia, y Carabobo, de Venezuela.

Tigre fue el único de los seis argentinos sorteados que la suerte hizo que escapara de un grupo en el que habitara un equipo del Brasileirao. Participará en el grupo A que comanda América de Cali, de Colombia, y en el que acompañan Macará, de Ecuador, y Alianza Atlético, de Perú. A priori, buen grupo para el duro conjunto de Diego Dabove.

El momento histórico en el que el papel de Barracas Central sale a la luz, compitiendo por primera vez en el ámbito continental. Captura X

Los polémicos Barracas Central y Deportivo Riestra también son parte de la cita y, desde el bombo 4, completaron los grupos. El club de Claudio Tapia fue al grupo G con Olimpia, de Paraguay, Vasco Da Gama, de Brasil, y Audax Italiano, de Chile.

Por su parte, al club de Bajo Flores (jugará de local en el Nuevo Gasómetro) le tocó estar en el grupo F junto al brasileño Gremio, el chileno Palestino y el uruguayo Montevideo City Torque.