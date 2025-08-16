LA NACION

San Telmo venció por 1-0 a Colón como local en la Primera Nacional

Los detalles de todas las incidencias del partido

San Telmo venció por 1-0 a Colón como local, en un partido de la jornada 27 de la Primera Nacional. El gol fue marcado por Sebastián Cocimano, a los 44 minutos.

En la próxima fecha, Colón se medirá con Chacarita Juniors, mientras que San Telmo tendrá como rival a Mitre.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

