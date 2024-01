escuchar

Aunque no tanto como antes, Lionel Messi divide aguas. Para algunos –la mayoría– se trata del mejor futbolista del mundo, y uno de los más importantes de todos los tiempos. Para otros, en cambio, la ascendencia del capitán y la posibilidad de jugar en su equipo no alcanzan para elegir a la Argentina como selección nacional. El mexicano Santiago Giménez, hijo de un ex jugador de Boca, y Mariano Pernía, que jugó un Mundial por España, se refirieron a la Pulga en las últimas horas. Cada uno con sus motivos, cada uno con su historia.

Santi Giménez es hijo del argentino Christian Chaco Giménez, que vistió la camiseta de Boca e Independiente en los años noventas y dos mil. El nacido en Resistencia en 1981 fue comprado por Cruz Azul y se radicó en México, donde jugó hasta 2018. Allí nació su hijo, también futbolista, también delantero. A la hora de decidir a qué país defendería, Santi no dudó y se decantó por su tierra y no por la de su padre: su camiseta es la verde de México, en lugar de la albiceleste de Argentina. ¿La razón? La explicó en diálogo con El Futbolero: “Yo no miento. Amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra de él”. Y añadió: “Me encanta, pero no iba a tomar la decisión por Messi. Iba a tomarla con el corazón... Estoy feliz con la decisión”.

Christian Giménez, el padre de Santiago, lucha con Maicon vestido con la camiseta del seleccionado argentino en un capítulo del clásico contra Brasil.

Giménez, futbolista de Feyenoord, de Países Bajos, y uno de los mejores delanteros sub 23 del mundo, continuó: “Mi familia me metía dudas en cuanto a que lo buscara en Argentina. Pero mi corazón no estaba ahí. Y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la selección mexicana”. Ese sueño implica tener, por ejemplo, la Copa del Mundo que consiguió Messi en Qatar 2022. Hacia ella apunta Santi Giménez. Y no le va mal, ya que tiene apenas cuatro años como futbolista profesional. Debutó en 2019 en Cruz Azul y, con goles (21 en 103 partidos), llegó a Feyenoord, de Países Bajos, donde fue pieza clave en la conquista de la liga la temporada pasada. Sus 44 tantos en 72 presencias con la camiseta albirroja y los logros colectivos le valieron estar en el radar de los principales clubes europeos. Los 8.000.000 de dólares que pagó Feyenoord quedarán muy cortos cuando la entidad decida venderlo al mejor postor.

Pernía se dio el gran gusto de jugar para la selección española el Mundial Alemania 2006, en el que fue titular; la Roja resultó eliminada por Francia (3-1) en los octavos de final. Hijo de Vicente, una gloria de Boca Juniors, Mariano Pernía inició su carrera como futbolista en Independiente en 2000, y tres años más tarde fue transferido a España, donde actuó en Recreativo de Huelva, Getafe y Atlético de Madrid. Sus buenas actuaciones en LaLiga lo proyectaron al equipo nacional español. Desde ese lugar, el exdefensor se permitió hablar de Messi y la Copa del Mundo. Y fue tajante: “Si Messi hubiera elegido jugar por España, ya tendría dos mundiales”.

Nacido en Tandil, Mariano Pernía, con la camiseta 3, abraza a Fernando Torres, autor de un gol para España en el Mundial Alemania 2006; con ellos, Raúl González Blanco.

En diálogo con Flashscore, Pernía justificó su posición: “Sin dudas, al Mundial que ganó España [Sudáfrica 2010], con Messi lo habría ganado igualmente. Y al siguiente [Brasil 2014], también, porque estaba en el mejor momento. Esa es mi lectura: si Messi hubiese elegido jugar por España, habría ganado dos mundiales en sus comienzos”.

Luego, el exlateral se explayó sobre los comentarios de la prensa y de los hinchas contra Messi en tiempos en los que el seleccionado no ganaba trofeos y la Pulga no mostraba la misma versión que en su club, Barcelona. “En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi en la selección, porque se lo criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial. Después de la final que se perdió por penales [vs. Chile por la Copa América Centenario, en 2016] se pidió que Messi no fuera más. Era una locura”, dijo Pernía.

Pernía cree que si Lionel Messi hubiera jugado por España, habría levantado la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. ARGRA

El tandilense, que se retiró en 2012 con la camiseta de Tigre, agregó: “Si fuera por merecimiento personal, [la Copa] debería haber llegado en el primer Mundial que jugó o en el segundo. Yo no tenía dudas de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque lo conocía y sabía de su fuerza mental”. El argentino nacionalizado español señaló además que Messi “no para de querer crecer y de querer aprender, a pesar de que desde afuera parece que sabe todo. Fue perfeccionándose año tras año”.

Y contó qué encontraba en el primer Messi, aquel de sus comienzos con la camiseta blaugrana. “En los inicios veía que por ahí le costaba un poco definir, porque pateaba fuerte. Y al año siguiente empezó a colocarla en un costadito y ya era goleador, aparte de asistente. A los dos o tres años empezó a patear faltas [ejecutar tiros libres], algo que no hacía. Fue sumando cosas; no se relajó en ningún momento sabiendo que era el mejor del mundo. Así llegó a ser lo que es hoy: el máximo de toda la historia”, lo describió Pernía.

