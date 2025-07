Santos perdió con Inter de Porto Alegre, quedó en zona de descenso y Neymar discutió cara a cara con un hincha

Desde su vuelta a Santos, en enero de este año, Neymar no da pie con bola: las lesiones lo dejaron afuera en varios partidos, la paciencia de la hinchada se está agotando y el equipo no logra cosechar buenos resultados. Ahora, el Peixe perdió contra Inter de Porto Alegre y se complicó aun más, quedando en zona de descenso. Mientras tanto, el crack brasileño no toleró las críticas y discutió cara a cara con un hincha.

Por la fecha 15 del Brasileirao, Santos cayó por 2 a 1 ante Internacional de Porto Alegre en condición de local. Johan Carbonero a los 9 minutos y Rafael Santos Borré a los 75, de penal, pusieron a los visitantes en ventaja y hundieron cada vez más al Peixe. Quien anotó para descontar fue el argentino Álvaro Barreal, en tiempo suplementario.

Con este resultado, Santos, que no logra encontrar el rumbo, quedo más complicado. Acumula 14 puntos y se encuentra en zona de descenso, mientras que su situación puede empeorar debido a que Juventude, el equipo que le sigue en la tabla tan solo 3 unidades por debajo, tiene dos partidos pendientes, y Vasco de Gama, que está un puesto por encima del Peixe, también debe un encuentro.

En este contexto, la paciencia de los hinchas se agotó. Después de haber perdido 3 a 0 ante Mirassol y 2 a 1 ante Inter, la gente expresó su malestar en el estadio con gritos y abucheos al equipo. Así, Neymar se peleó cara a cara con un hombre que lo había insultado incluso antes de que terminara el partido, lo que generó aun más descontrol en la tribuna porque miembros de la hinchada comenzaron a discutir entre así: algunos estaban a favor de las recriminaciones al capitán y otros no.

La pelea cara a cara entre Neymar y un hincha

Fue una noche para el olvido para Neymar porque no solo su equipo perdió, sino que además lo hizo con sabor amargo. A los 49 minutos del segundo tiempo y con el partido 2 a 1 a favor de Inter, el crack brasileño de 33 años remató en busca del empate, su tiro venció las manos del arquero y dio en el palo, rebotando sobre la línea. El mediocampista salió corriendo hacia el córner gritando el gol agónico, pero los jueces marcaron que la pelota no había entrado y su equipo terminó derrotado.

El exfutbolista de Barcelona renovó su contrato con Santos hasta final de 2025, pero sigue estando en el ojo de la tormenta. Los hinchas le cuestionan el bajo rendimiento del equipo y los resultados desfavorables, y lo acusan de no estar comprometido. Además de perderse varios partidos por lesiones, al brasileño se le critica que ha sido visto de fiesta en momentos en los que el club no está cumpliendo con los objetivos.

“Después de cumplir la promesa de retornar en enero, Neymar da Silva Santos Júnior se queda en el Santos. El crack firmó este martes la renovación de su contrato con el Peixe hasta el final de 2025, con posibilidades de extensión al término del vínculo”, anunció el equipo en un comunicado, a la vez que el jugador expresó: “Volví y me quedo donde todo comenzó y donde nunca va a acabar”.