La reacción de Neymar en el momento que se enteró que no estaba convocado para la selección de Brasil: “¿Y yo?"

Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil, entregó la lista de convocados para los amistosos contra Francia y Croacia, que significarán los últimos encuentros preparatorios de cara al próximo Mundial.

En la lista de convocados, el ex DT del Real Madrid citó a nueve delanteros y dejó afuera, nuevamente, a Neymar. Esta decisión no hace más que alejar al atacante del Santos, que mantiene una pequeña esperanza de torcer la decisión de Ancelotti.

El nivel de Neymar en Santos no alcanza para una convocatoria a la selección de Brasil Andre Penner - AP

En las últimas horas, el exjugador del Barcelona fue filmado en el momento que escuchaba la lista de citados para los dos amistosos. Recostado en una camilla, Neymar siguió el punteo de la nómina, enterándose en ese momento que no sería parte de la comitiva que afrontará los dos encuentros amistosos.

“¿Y yo, Ancelotti?“, lanzó, entre risas, Neymar, quien procesaba la noticia de su ausencia. ”Estoy triste“, remarcó, en diálogo con uno de los integrantes del equipo de prensa del Santos, su actual club.

Carlo Ancelotti dio los motivos de la ausencia de Neymar Silvia Izquierdo - AP

Ante este panorama, el experimentado entrenador argumentó los motivos de su ausencia: "Lo de Neymar es una evaluación física, no técnica. Con la pelota es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente .Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico, que sigue sus partidos y seguirá sus próximos encuentros", expresó Carleto.

Por último no cerró la puerta a una posible convocatoria en el futuro, más específicamente para la Copa del Mundo: "Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100% durante el torneo, obviamente podrá estar allí. No fue convocado ahora porque no está al 100%“.