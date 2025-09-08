Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial

Lionel Scaloni ofreció la última conferencia previa a un partido por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá. En la antesala del cruce con Ecuador en Guayaquil, este martes a las 20 y válido por la última fecha, el DT del seleccionado argentino confirmó que Nicolás Otamendi será el capitán y que Lautaro Martínez ocupará un lugar en el ataque albiceleste.

El dato saliente es conocido: Lionel Messi no jugará. La decisión de directamente no viajar a Ecuador fue una decisión consensuada entre el futbolista y DT, más allá de que el crack rosarino declaró el jueves que había sido una determinación de Scaloni para que él pueda descansar, dosificar energías y enfocarse con Inter Miami en el sprint final de la MLS, donde el gran objetivo es ser campeón del torneo.

En relación al manto de dudas que puso Leo sobre su presencia mundialista, Scaloni afirmó: “No hablé con él del tema, solo sé lo que declaró y que se tomará con tranquilidad este tiempo. Lo que decida estará bien, hay que dejarlo tranquilo”.

"LAUTARO TIENE POSIBILIDADES DE JUGAR MAÑANA". Scaloni confirmó que es posible que el TORO MARTÍNEZ ocupe el lugar de Messi ante Ecuador este martes por las Eliminatorias Sudamericanas.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8xaE66OnHb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025

Ante la consulta relacionada con qué porcentaje de la lista mundialista tiene definida, el DT fue claro: “Creo que no corresponde decirlo porque no lo tengo claro y porque estamos todavía lejos y pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, ya lo saben todos, hay una cantidad de jugadores que están siempre y no saldrá mucho de ahí. A partir de que se defina la cantidad de la lista tomaremos decisiones”.

Acerca del rival de este martes, el entrenador campeón del mundo destacó: “Jugamos contra una selección que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Sebastián le dio más vuelo y es una de las mejores selecciones del mundo y le hará las cosas difíciles a cualquier rival, tanto mañana a nosotros como a cualquier rival que le toque enfrentar en el Mundial. Están haciendo las cosas muy bien, tienen un funcionamiento muy claro y será un partido complicado. Es una buena prueba”.

"ECUADOR PARA MÍ ES DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO"



✍️ De Scaloni para La Tri de Beccacece... ¿Coincidís?



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AAG70VcAdY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025

En relación a los cambios obligados por las ausencias de Messi y Cuti Romero, explicó: “En cuanto a los cambios, además de los obligados seguramente haremos alguno más porque es importante ver otros jugadores. Alexis está bien, aunque no sé si al 100%. En principio está disponible y lo probaremos esta tarde. Pero los que jugaron menos merecen jugar y esa es la idea”

Además, Scaloni explicó que es normal que haya pocos movimientos en el equipo titular: “El poco recambio no solo pasa en la selección argentina, sino en otras selecciones y también en equipos. Jugadores que se entrenan a la perfección durante la semana y el domingo no juegan. En el fútbol siempre estará esa injusticia. Pero juegan 11 y todos quieren jugar y el equipo precisa un equilibrio, y la clave es no desequilibrarlo. Yo creo que los que no juegan entienden cuál es la situación, con el respeto de que hay un compañero jugando.

En cuanto a los amistosos de noviembre, el DT anunció: “Tengo entendido que uno es Angola y la otra selección será una de Asia o de África. Prefiero no decirlo por si no se concreta, pero son rivales interesantes”.

Cuando fue consultado por su futuro (su contrato finaliza después del Mundial), el entrenador albiceleste repitió: “Yo con el presidente de la AFA tengo la mejor relación y si me tengo que sentar a hablar de mi futuro antes del Mundial, lo haré sin problemas. Charlas informales siempre está muy bien que se den. Repito que estoy muy bien acá”.

En un momento se produjo un momento jocoso cuando el periodista Nahuel Lanzilotta, del diario Clarín, le preguntó si había visto la película “Volver al Futuro” y Scaloni dijo que no, para después decir: “A lo mejor la vi, porque parece que es muy conocida y no quiero quedar como alguien que no la vio”.

Scaloni y VOLVER AL FUTURO 😅 pic.twitter.com/AP8RPSy3gS — TyC Sports (@TyCSports) September 8, 2025

Luego de las risas, la pregunta estaba enfocada en qué le diría a ese Scaloni que debutó el 7 de septiembre de 2018 al frente de la selección argentina: “Le diría que en principio hemos trabajado con las ideas que desde el primer día teníamos en la cabeza: sentido de pertenencia, jugar por esta camiseta con la mejor predisposición, respeto por el compañero y que sepa que solo son jugadores de futbol. Esas fueron las cosas que nos planteamos antes de arrancar. Y se ha cumplido, más allá de ganar. Porque si no se hubiera ganado nada, el objetivo marcado fue cumplido por todos, y eso es lo más importante”.

Luego le preguntaron qué selección la cautivaba más, si la previa a Qatar o la actual. Y respondió: “Creo que hemos hecho grandes partidos con la selección que ganó el Mundial y con ésta también. Posiblemente sean muy parecidas. En esta aparecieron jugadores jóvenes que nos dan más opciones. Creo que tenemos un equilibrio bastante marcado. En la idea de juego no son diferentes, pero quizás con este plantel hubo otra idea de juego cuando los partidos se cerraron. Los jugadores que están nos demostraron que hay que mantener esa idea”.

En un pasaje de la conferencia, que duró media hora, le pidieron un comentario sobre Nicolás Otamendi, que también se está despidiendo de las Eliminatorias: “Con todo lo de Leo nos olvidamos un poco de todo lo que Ota nos representa. A lo mejor era mejor que descanse, pero tuve una charla con él y se merecía ese partido de despedida con Venezuela. Nos dio una mano grande y no solo en lo futbolístico sino también en lo grupal. Siempre fue un jugador importantísimo y eso forma parte de lo que significa para esta camiseta. Es uno de los históricos que merecen todo el reconocimiento y mañana será capitán”.

"CON TODO LO DE LEO NOS OLVIDAMOS DE TODO LO QUE REPRESENTA ÉL PARA NOSOTROS". Scaloni llenó de elogios al General OTAMENDI luego de su último partido con la Selección en Argentina y confirmó que será el capitán ante Ecuador.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QCOYZKrrPm — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025

Ante la consulta relacionada a cómo mide el éxito, Scaloni analizó: “No sé si mido el éxito, no me pongo a pensar. Pero siempre es mejor ganar las cosas de la manera en que nos gusta a nosotros. Y eso es lo mejor que nos pasó, sobre todo por la identificación del público con este equipo. Más allá de ganar. A veces se pueden ganar incluso no gustando. Si tengo que elegir, prefiero haber ganado lo que ganamos con esa identificación con la gente”.

Luego le pidieron una opinión sobre la actualidad de la selección de España: “Vi el partido de España y la verdad es que están haciendo un trabajo increíble con Luis (De la Fuente), todos saben la relación que tengo. Hoy es una selección de las mejores y juegan un futbol que al hincha les gusta. Hay otras que son muy buenas, jugando de otra manera. Llegado el Mundial se analizarán, pero España está muy bien”.

Scaloni definirá al equipo titular ante Ecuador tras la práctica de esta mañana en Ezeiza Manuel Cortina - LA NACION

Sobre este epílogo de Eliminatorias, Scaloni compartió qué les dirá a sus dirigidos: “Les recordaré como fue el comienzo de todo, con un calendario idéntico al anterior, con Bolivia como visitante y dos clásicos pegados con Uruguay y Brasil. Fue una eliminatoria compleja y la sacamos adelante muy bien, con el agregado de que éramos campeones del mundo y todos nos iban a querer ganar.

Cuando le preguntaron sobre lo más importante de esta convivencia con el grupo, el entrenador destacó: “Ellos saben jugar muy bien al fútbol y por eso es importante hablar de otras cosas. Sobre todo en esta época, con algunos cambios de clubes. Sobre cómo están ellos, sus familias. Son preguntas obvias que debería hacer cualquier cuerpo técnico. Y ellos se sienten bien, al final juntarnos y entrenar es muy importante para todos. Y ellos saben que las puertas están abiertas para hablar de lo que sea, incluso de algo referido a lo que pasa adentro de la cancha. Ellos juegan muy bien y hace que todo se haga más fácil”.

Más tarde le pidieron una opinión sobre el hecho de que cinco entrenadores argentinos se hayan clasificado al Mundial (Becaccece con Ecuador, Alfaro con Paraguay, Lorenzo con Colombia, Bielsa con Uruguay y él): “No me lo puse a pensar, pero está bueno que haya tantos entrenadores argentinos que hayan clasificado a sus selecciones al mundial. Por suerte los entrenadores de nuestro país son buscados por la pasión que le ponemos a nuestra profesión. Le damos un montón al jugador, tanto en lo personal como futbolístico. Ojalá haya más”.

Finalmente le preguntaron qué fue lo que mantuvo fuerte a este grupo durante estos siete años de gestión. Y Scaloni resumió: “Lo que mantuvo fuerte a este equipo fueron las ganas de estar en la selección argentina, de querer estar con sus amigos y compañeros, y reencontrarse. Eso mantiene viva esa llama de querer estar acá. Cada uno tiene a sus amistades dentro del grupo, como siempre sucedió. Pero como digo siempre: pasará siempre en la selección argentina. Yo nunca vi jugadores que no quieran estar defendiendo esta camiseta. Incluso compartí planteles que eran muy fuerte en lo grupal, pero lamentablemente no pudieron ganar y por eso no quedaron en el recuerdo de la gente.

Scaloni ofreció su última conferencia de prensa antes del final de las Eliminatorias

Con ambos equipos ya clasificados al Mundial del año próximo, este encuentro servirá para bajarle el telón a esta competencia. Aunque de todas maneras será un buen contexto para que Scaloni le dé rodaje a algunos jóvenes que vienen pidiendo oportunidades en la selección mayor.

El más reciente es el caso de Franco Mastantuono, de muy buena actuación ante Venezuela el jueves pasado en el Monumental. Y no sería descabellado que José Manuel “El Flaco” López, surgido en Lanús y figura de Palmeiras, tenga minutos de acción.

Cabe destacar que una de las grandes virtudes de esta selección es haberse adaptado a jugar sin Lionel Messi. De hecho, la mejor actuación colectiva de la Argentina en estas Eliminatorias fue sin su gran figura, cuando en marzo goleó a Brasil 4 a 1 con un baile histórico.

El plantel argentino se entrenó esta mañana en Ezeiza y por la tarde viajará rumbo a Guayaquil, donde este martes desde las 20 visitará a Ecuador.