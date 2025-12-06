Scaloni conoce a los rivales pero la mejor noticia es que, a seis meses del Mundial, tiene 15 titulares

Está claro que la Argentina salió favorecida en el sorteo inicial. Si bien tiene razón Lionel Scaloni en que en los Mundiales no hay rivales fáciles, está claro que -en el reparto de cartas y bolilleros- le pudieron haber tocado al campeón defensor adversarios más complejos. Argelia, Austria y Jordania componen los oponentes del Grupo J. Pero la mejor noticia para el entrenador la tiene en su carpeta. Hoy, a seis meses del comienzo de la cita máxima, lo que más valora el cuerpo técnico argentino es que cuenta con 15 titulares. Es superior eso a edificar un equipo ideal.

Claro que en las preferencias de Scaloni pueden llegar a haber once prioridades, pero en la actualidad, por lo construido todos estos años, el abanico es más amplio. Teniendo en cuenta las valoraciones que hizo (y hace) Scaloni en este recorrido, el entrenador de la selección cuenta con 15 futbolistas que -tranquilamente- dependiendo el rival, contextos, circunstancias individuales a la hora de encarar cada partido, podrían ganarse la consideración suya para jugar desde el arranque.

Si un equipo podría formar, como en el rugby, con 15 jugadores, Scaloni lo podría conformar de la siguiente manera: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Giuliano Simeone, Lionel Messi y Nicolás González; Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

Atrás quizás es donde menos variantes de “fijas” tiene, lo cual no deja de ser un interrogante a terminar de resolver de acá al Mundial, teniendo en cuenta que Nicolás Otamendi tiene 38 años y no podrá jugar en el debut por estar suspendido. Leonardo Balerdi ingresa como central de recambio (según siempre el pensamiento de Scaloni) pero no entra en la categoría (hoy) de los 15 titulares. Lisandro Martínez entraría en la categoría de titular para Scaloni (de hecho hubo partidos en donde los jugó con línea de 3 sólo porque quería incluirlo al exNewell’s), pero siempre estuvo condicionado por las lesiones y recién acaba de volver en Manchester United. ¿Facundo Medina? Quizás Aaron Anselmino si empieza a jugar en el Borussia Dortmund. Tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acuña no ofrecen un buen presente en River. Valentín Barco está jugando más como volante que como lateral izquierdo en Francia.

En el arco, a Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses les cuesta mostrarse en celeste y blanco por el liderazgo de un Dibu Martínez que no sólo ataja bien sino que además busca el récord de imbatibilidad. Y arriba apareció como cara nueva José Manuel López, de Palmeiras, y Joaquín Panicelli, de Racing de Estrasburgo, pero es difícil que un “9″ pueda meterse en el equipo cuando -varias veces- les cuesta jugar juntos a Julián con Lautaro. A la lista mundialista de 26 no le faltan completar muchos casilleros, pero alguna sorpresa siempre puede haber.

Scaloni tiene un afecto especial por Giovanni Lo Celso, pero aparece en un escalón por debajo. Franco Mastantuono todavía lucha por ganarse un lugar en Real Madrid y Alejandro Garnacho perdió terreno, por más que se esfuerza por volver a su nivel en Chelsea. Un “tapado” para la titularidad del próximo Mundial podría ser Nicolás Paz. El volante ofensivo zurdo se destaca en Como con continuidad y evolución permanente. Avanza en silencio pero el cuerpo técnico de la selección tiene muchas ilusiones depositadas en él. Quizás aparezcan otras alternativas de la selección Sub 20.

En todo este contexto, el jugador número 12 sigue siendo (como antes de Qatar) Nicolás González, que puede jugarle a Scaloni de volante por afuera en un 4-4-2, extremo en un 4-1-4-1 y también puede ser carrilero por la izquierda si juega con línea de 3 o lateral izquierdo en línea de 4. Se perdió el Mundial anterior por lesión y fue la baja más importante a la hora de confeccionar el plantel.

La importancia del recambio

La exigencia creció en el deporte Si ahora se dice que el rugby pasó a ser un deporte de 23 jugadores por la necesidad de recambio físico-mental-táctico, el fútbol se transformó en uno de 16, por más que los titulares siguen siendo once. Scaloni ahí ya tiene 15. El tema del recambio no es menor sabiendo que el Mundial se jugará a temperaturas extremas (como sucedió con el Mundial de Clubes en 2025) y que por primera vez los que lleguen a la final habrán disputado en total 8 partidos. Los desgastes son mayores (y el riesgo a lesiones, también). Por eso incluso ahora se puede hacer una modificación extra en los alargues. En la final de Qatar 2022, Francia terminó cambiando a 7 de sus 11 titulares: hizo las cinco modificaciones, una más por el tiempo extra y otra adicional por la el golpe en la cabeza de Varane.

Scaloni dijo no bien finalizó el sorteo, en los Estados Unidos: “Primero tenemos que pasar el grupo, después veremos si nos toca España o Uruguay en los 16avos. Son rivales difíciles y hay que jugar los partidos. Austria es un buen equipo e hizo una buena eliminatoria, tiene buenos jugadores; Argelia también, conozco al DT, Vladimir Petković: pregona un buen fútbol y de presión. Petrovic fue un gran entrenador en la Lazio, en 2012 no me ponía, jaja. Lo saludé antes del sorteo y después nos tocó compartir grupo. Y hay muchos argelinos que nutren al fútbol francés, son muy buenos. Jordania es al equipo que menos conocemos de los tres pero lo empezaremos a estudiar ahora. Tocó eso y para nosotros es algo nuevo con el nuevo formato, por lo que nos podríamos cruzar con un adversario también difícil en 16avos. Pero hay que afrontarlo. Lo más importante es cómo lleguemos al inicio del Mundial”.

Y sobre este punto, el entrenador argentino completó: “Hoy estamos bien pero lo importante es que lleguemos bien al Mundial. No tanto como equipo, como equipo ya sabemos cómo queremos jugar, pero lo importante es que lleguen bien los chicos. Al 100% es complejo porque todos tienen muchos partidos en sus clubes y es complejo llegar al cien, pero lo más cercano a eso, que puedan llegar bien al inicio”. En otras palabras: Scaloni tiene más miedo a posibles lesiones que minen las posibilidades argentinas que a los rivales, que también juegan, claro. El problema no está tanto en el sorteo ni en el calor bajo el cual se jugará la próxima Copa. Scaloni tiene 15 titulares, como para armar un equipo de rugby. El tema es que para el Mundial todavía faltan seis meses.